ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Киевского района Донецка из РСЗО со стороны ВС Украины

Украинские военные в пятницу вечером обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что удар был нанесен в 21.15 с позиций в населенном пункте Очеретено.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прилетах возле школы №19 в Киевском районе города. По словам очевидцев, в результате обстрела образовалась воронка шириной семь метров и глубиной пять метров. На месте работают экстренные службы, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу при массированном обстреле Донецка пострадали 19 человек.