Глава МИД Турции Чавушоглу назвал небеспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки

Анкара считает небеспочвенными претензии Москвы к тому, как реализуется зерновая сделка, заявил газете «Хюрриет» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, вопрос исполнения зерновой сделки должен быть решен, договоренности должны быть продлены. Так, сделка продлена представителями России на 60 дней, в Москве хотят оправдания их ожиданий, передает ТАСС.

Также Чавушоглу отметил, что Турция продолжает переговоры с участниками сделки, на «повестке дня стоит вопрос посредничества турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения».

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прекрасно понимает ситуацию и объясняет ее США и Британии.

«Обе страны являются ключевыми в банковских вопросах. С ними связано включение Российского сельскохозяйственного банка в систему SWIFT. В конце концов, обещанное России в рамках сделки так и не реализовано», – подчеркнул он.

Чавушоглу рассказал, что «нужно быть справедливыми» в отношении ожиданий России, а идея привлечения турецких банков к системе платежей за российское продовольствие, как отметил министр, исходит от генсека ООН.

Ранее сообщалось, что 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.

Позже в военном ведомстве России добавили, что инцидент ставит под угрозу очередное продление зерновой сделки.