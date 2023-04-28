Чавушоглу назвал небеспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки

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28 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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Поставки западной техники обернулись для ВСУ новой проблемой

Западные танки требовательны к обслуживанию и в поле ремонт практически невозможен Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше открывается завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного. Сможет ли противник разобраться с ремонтом поставленной техники и как Россия решает эту задачу?  Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Бунт на европейском климатическом корабле

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры. Подробности...

«Культура отмены» – это культура гопников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Музыканты» переросли западные ЧВК

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Чавушоглу назвал небеспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки

    Глава МИД Турции Чавушоглу назвал небеспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки

    28 апреля 2023, 11:33

    Текст: Александра Юдина

    Анкара считает небеспочвенными претензии Москвы к тому, как реализуется зерновая сделка, заявил газете «Хюрриет» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    По его словам, вопрос исполнения зерновой сделки должен быть решен, договоренности должны быть продлены. Так, сделка продлена представителями России на 60 дней, в Москве хотят оправдания их ожиданий, передает ТАСС.

    Также Чавушоглу отметил, что Турция продолжает переговоры с участниками сделки, на «повестке дня стоит вопрос посредничества турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения».

    По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прекрасно понимает ситуацию и объясняет ее США и Британии.

    «Обе страны являются ключевыми в банковских вопросах. С ними связано включение Российского сельскохозяйственного банка в систему SWIFT. В конце концов, обещанное России в рамках сделки так и не реализовано», – подчеркнул он.

    Чавушоглу рассказал, что «нужно быть справедливыми» в отношении ожиданий России, а идея привлечения турецких банков к системе платежей за российское продовольствие, как отметил министр, исходит от генсека ООН.

    Ранее сообщалось, что 24 апреля ночью беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы для атаки на базу Черноморского флота. Район, откуда они направлялись, является частью гуманитарного коридора.

    Позже в военном ведомстве России добавили, что инцидент ставит под угрозу очередное продление зерновой сделки.

    Лихачев назвал число компаний, реализующих проект АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 16:47
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что боле 400 турецких компаний участвуют в реализации проекта АЭС «Аккую».

    По его словам, образовался своеобразный кластер, передает РИА «Новости».

    Лихачев отметил, что опыт сотрудничества с турецким ядерным промышленным кластером можно расширить и на другие международные проекты.

    Сейчас первый энергоблок АЭС «Аккую» наполняется оборудованием, на втором установлен корпус реактора, на третьем монтируют ловушку расплава, а на четвертом идет армирование фундамента главного здания и продолжается изготовление оборудования.Ранее сообщалось, что в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

    «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуют при участии России и Турции.  

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    Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 17:19
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую». «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент России Владимир Путин.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к российскому лидеру с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу. «Безусловно, разрешаю», – сказал Путин. После этого Лихачев передал документ Донмезу, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.

    Коментарии (6)
    Путин: Россия и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок
    		   
    27 апреля 2023, 17:22
    Фото: Oberhauser/http://imagebroker
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» сообщил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону в четверг в том числе наращивание туристических связей между странами.

    «С обеих сторон была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Как известно, турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан, в прошлом году Турцию посетили более 5 млн россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объема двусторонних авиаперевозок», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства сообщил, что, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, обсуждал с Эрдоганом и другие актуальные вопросы.

    «Главное – мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга», – сказал российских лидер.

    Также Путин сообщил, что обсуждал с турецким лидером вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. «Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве – налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности», – сообщил российский лидер.

    Кроме того, президент Путин сообщил, что Россия готова помочь материалами для восстановления Турции после землетрясения.

    В четверг Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую». Перед этим прошли переговоры лидеров России и Турции.

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    Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
    Глава Минздрава Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции
    		   
    27 апреля 2023, 15:55
    Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Состояние здоровья турецкого лидера Тайипа Эрдогана после перенесенной инфекции улучшается, он скоро сможет продолжить предвыборную кампанию, об этом сообщил на телеканале ТРТ глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

    По словам министра здравоохранения, в данный момент состояние здоровья президента оценивается, как очень хорошее, влияние инфекции на организм снизилось, передает ТАСС.

    Как отметил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган крайне силен и полон энергии, готов в активному исполнению своих обязанностей, противоположная информация является фейком.

    По информации канцелярии турецкого лидера, Эрдоган подключится к церемонии на АЭС «Аккую» в 16.00 мск.

    Ранее Эрдоган заявил, что по совету врачей в среду отменил все публичные выступления, отмечает ТАСС.

    Напомним, накануне турецкий президент прервал прямой телеэфир из-за признаков желудочного гриппа. «Благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с легким недомоганием, произошедшим в эфире», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

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    Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
    Глава Росатома заявил о планах запустить первый блок АЭС «Аккую» в следующем году
    		  
    27 апреля 2023, 16:20
    Фото: АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Физический пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» планируется осуществить в следующем году, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

    По словам академика, планируется вывести реактор на уровень мощности с минимальным контролем, чтобы выдавать электроэнергию уже в 2025 году, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции. В проектной компании «Аккую Нуклеар» пояснили, что топливо завезут на площадку сооружения АЭС и загрузят в хранилище.

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    Эрдоган поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 17:04
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и от лица турецкого народа поблагодарил Россию и Путина за строительство АЭС «Аккую».

    Эрдоган заявил, что АЭС после доставки топлива приобрела статус ядерного объекта, все четыре реактора на «Аккую» заработают к 2028 году, передает ТАСС.

    Он заявил, что европейская комиссия признала ядерную энергию «зеленой энергетикой» и устранила колебания.

    «Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.

    Президент Турции выразил надежду, что электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в стране.

    По словам Эрдогана, АЭС «Аккую» является самым крупным совместным с Россией капиталовложением страны.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.

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    Путин: РФ сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе
    Путин: Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе
    		   
    27 апреля 2023, 17:06
    Фото: Jochen Tack/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на газ будут расти.

    Он также добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе, передает РИА «Новости».

    В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что АЭС «Аккую» будет способствовать снижению импорта природного газа на 1,5 млрд долларов в год, а также окажет положительное влияние на увеличение национального дохода Турции.

    Напомним, Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

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    Эрдоган заявил Путину о возможности новых инициатив по Украине
    Канцелярия президента Турции: Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине и зерновую сделку

    27 апреля 2023, 16:40

    Текст: Ольга Никитина

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсуждали ситуацию на Украине, турецкий лидер заявил о возможности новых инициатив по Украине в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать».

    Сообщается, что президент Эрдоган выразил благодарность президенту России Путину за его вклад в строительство атомной электростанции «Аккую», где в четверг состоится первая церемония завоза ядерного топлива.

    Кроме того, по данным турецкий стороны, в ходе разговора «были оценены развитие событий» в ходе конфликта на Украине и «работа в контексте зернового соглашения», передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее сообщали, что российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

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    Эрдоган подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 16:28
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания вышел к общественности, и подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую».

    Эрдоган после болезни появился в прямом эфире, подключившись к церемонии на АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».

    Он вместе с президентом России Владимиром Путиным принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на станцию по видеосвязи.

    Ранее президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.

    До этого Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана.

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    Путин принимает участие в церемонии по случаю завоза российского топлива на АЭС «Аккую»
    		   
    27 апреля 2023, 16:38
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

    В церемонии также участвуют генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщается на сайте Кремля.

    Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

    «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство четырехблоковой АЭС с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ полностью финансируется российской стороной. Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по схеме Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»). Управлять станцией будут прошедшие обучение в России местные специалисты, передает ТАСС.

    Станция «Аккую» способна выдержать подземные толчки магнитудой 9, что стало особенно актуальным в связи с февральскими разрушительными землетрясениями в Турции.

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    Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления

    27 апреля 2023, 16:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров пожелал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления, сообщили в канцелярии турецкого президента.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны. До этого сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.

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    Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции
    		   
    27 апреля 2023, 16:53
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран.

    На церемонии доставки ядерного топлива на станцию, Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции, который позволяет развивать экономические и соседские связи стран, передает РИА «Новости».

    «Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе», – заявил Путин.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

    Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

    Коментарии (0)
    Путин заявил о намерении России активизировать международные поставки газа через хаб в Турции
    		  
    27 апреля 2023, 17:36
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Россия нацелена на увеличение поставок газа в другие страны через газовый хаб в Турции, заявил президент России Владимир Путин на церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую».

    «Мы настроены на активизацию сотрудничества по поставкам газа в третьи страны, на это нацелено предложение о создании в Турции регионального газового хаба для снабжения природным газом заинтересованных зарубежных покупателей по рыночным ценам», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

    До этого Путин заявил, что Россия сделает все возможное для удовлетворения потребностей Турции в природном газе.

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    Глава Росатома обсудил с гендиректором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС
    Глава Росатома Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудили на встрече в Турции ситуацию на ЗАЭС

    27 апреля 2023, 17:54

    Текст: Ольга Никитина

    Глава Росатома Алексей Лихачев на встрече в Турции обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    Лихачев сообщил, что этот вопрос «при малейшей возможности» обсуждается с главой МАГАТЭ, передает ТАСС.

    «Есть хорошие новости, есть не очень. Хорошие состоят в том, что у нас большое количество заявлений, значительно больше трех тысяч человек или законтрактованы (для работы на ЗАЭС – прим. ВЗГЛЯД), или ожидают контрактации», – сказал глава Росатома.

    Он добавил, что как раз в четверг произошла ротация специалистов МАГАТЭ, они присутствовали на церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

    При этом, отметил Лихачев, тревогу вызывает нагнетание обстановки с украинской стороны. Он сообщил, что давление на персонал ЗАЭС продолжается. Кроме того, сообщил глава Росатома, есть «предощущение возможной активизации военных действий».

    Напомним, на прошлой неделе украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС.

    В четверг президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

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    Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
    		   
    27 апреля 2023, 16:09
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает телеканал ТРТ.

    Темы, которые обсуждались лидерами, не уточняются, сообщает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

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