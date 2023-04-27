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27 апреля, четверг | Последнее обновление — 13:25 | vz.ru
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12:42
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возвращение Украины в границы 1991 года
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Москве не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что речи об этом не шло, передает РИА «Новости».
Напомним, после телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов», целостность Украины «должна быть восстановлена в границах 1991 года».
Подобный тезис Зеленский озвучивал и в декабре 2022 года. Тогда источник в Москве заявлял, что если президент Украины хочет вернуться в 1991 год, то говорить следует о внеблоковом статусе, а не границах, а также о братских отношениях с Россией – обо всем, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
Политолог Бордачев: Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому
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Китай продолжает реализацию своей инициативы по урегулированию кризиса на Украине, которая ранее была согласована с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя телефонный разговор между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому. Не секрет, что Китай уже несколько месяцев пытается продвигать собственную инициативу по мирному урегулированию украинского кризиса. Масштаб проекта огромный. Соответственно, его было необходимо согласовать с лидерами как минимум нескольких стран», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Порядок общения с главами других государств – уже дело произвольное. Здесь КНР отталкивалась от приоритетов: чью позицию важнее учесть, к чьему мнению прислушаться. Конечно, под номером один для Пекина стояла Россия. Визит главы Китая в Москву показал, что Россия согласна с предложениями восточных партнеров», – подчеркивает эксперт.
«Затем состоялся визит Макрона в КНР, который показал, что у Франции есть желание заниматься внешней политикой в обход Вашингтона. Мы увидели, что оба лидера подтвердили готовность способствовать установлению мира на Украине, после чего, собственно, уже и можно было звонить Зеленскому», – акцентирует собеседник.
«Конечно, сохраняется риск того, что США могут напрямую заблокировать намечающийся прогресс. В этом случае Китай сделает определенные выводы об истинных намерениях Белого дома и, вероятно, перейдет к еще большей поддержке России. А это в свою очередь станет очевидным поражением Вашингтона», – допускает эксперт.
«Что касается слов Си Цзиньпина о том, что в ядерной войне не может быть победителей, – в них, на мой взгляд, не стоит искать какого-либо намека ни Западу, ни России, ни даже Украине. Это стандартная фраза при обсуждении любых международных конфликтов, в которые вовлечена страна с атомным оружием. Своеобразный дипломатический этикет – не более», – резюмирует Бордачев.
Ранее между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Лидер Китая заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности. Он также отметил, что необходимо подлинно взглянуть на проблему, исходя не только из собственного будущего, но и всего человечества.
Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с Украиной вне зависимости от международной ситуации. Сообщается, что в страну будет направлен представитель Китая, который проведет углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса. Подчеркивается, что КНР всегда занимала сторону мира, и ее позиция заключалась в необходимости переговоров.
Позже стало известно, что главой китайской делегации на Украине назначен экс-посол КНР в России Ли Хуэй. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Пекину необходим мирный план по урегулированию СВО.
Си Цзиньпин предупредил Зеленского об отсутствии победителей в ядерной войне
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским призвал обе стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными, ведь в ядерной войне нет победителей, а также предложил, что нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества, передает ТАСС.
В китайском МИД сообщили, что председатель КНР заявил Зеленскому, что украинский кризис сильно повлиял на международную обстановку, и что Китай стоит на стороне мира по вопросу Украины.
Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Обнародована переписка бойца ВСУ о потерях под Артемовском
«Украина.ру» показала переписку бойца ВСУ о потерях под Артемовском
В Сети распространяется скриншот переписки погибшего под Артемовском украинского военного, сообщает издание «Украина.ру».
Опубликован скриншот переписки бойца ВСУ с позывным «Берлин», который рассказал однополчанину о крупных потерях ВСУ на Артемовском направлении, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Украина.ру».
Украинский военный отметил, что попал на линию фронта под Орехово-Василевку, где при столкновении с российскими военными «за 40 минут оказалось 10 «двухсотых» (убитых), 46 «трехсотых» (раненых)».
«Берлин» добавил, что ранения получили практически все бойцы ВСУ, а происходящее в Артемовске – ад и ужас, подчеркнув, что «никогда не видел того, что творится там».
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников.
В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
В Пентагоне заявили о получении Киевом обещанных танков и бронемашин
Украина получила более 98% обещанных единиц боевой техники, сообщил Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Он отметил, что Киев получил вооружение для проведения контрнаступления вовремя, передает ТАСС.
«Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций», – отметил генерал.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая. Он связал это с погодными условиями. Также Пригожин не исключил, что наступление может начаться именно 9 мая.
Си Цзиньпин поговорил с Зеленским по телефону
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая.
О подробностях беседы политиков официально не сообщается, передает ТАСС.
Между тем глава Украины заявил, что разговор был «долгим и содержательным».
«Верю, что разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст толчок развитию двусторонних отношений», – написал украинский лидер в Twitter (заблокирован в России).
Владимир Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону несколькими днями ранее. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что разговор состоится тогда, когда будут необходимые условия.
Командир «Азова» рассказал о возможной стратегии ВСУ по захвату городов России
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Киев при наступлении может применять тактику чеченских сил во время первой чеченской войны: ВСУ будут пытаться захватить небольшие города, чтобы использовать их как рычаг для возвращения территорий, заявил врио командира украинского полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) майор Богдан Кротевич.
Говоря о наступлении Украины, он напомнил о тактике чеченских сил во время первой чеченской войны. Тогда чеченские силы захватывали небольшие российские города, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых РФ. Кротевич в интервью The Washington Post предположил, что ВСУ могут поступить аналогично, передает «Коммерсант».
По словам Кротевича, его батальон будет использовать опыт, полученный во время боев 2022 года, в частности опыт обороны «Азовстали» в Мариуполе. Кроме того, «Азов» планирует нарастить численность до 6,5 тыс. человек и рассчитывает на возвращение тысячи бойцов, которые сейчас находятся в российском плену.
Врио командира батальона заявил, что руководители подразделений ВСУ выступали за увеличение количества обменов пленными с Россией.
Ранее New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщило, что Киев к концу апреля подготовит 12 украинских бригад численностью примерно по 4 тыс. военных в каждой, наступление планируется начать в мае.
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
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Чем больше неадекватных и бесчеловечных заявлений прозвучит из уст украинских чиновников, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, захотят войти в состав России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала сенатор Ольга Ковитиди. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Слова Подоляка в очередной раз свидетельствуют о неадекватности украинской власти. Я убеждена, что чем больше прозвучит таких террористических и бесчеловечных заявлений, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, будут заявлять о своем желании присоединиться к России. Ведь для нашего государства жизнь и здоровье людей является самой большей ценностью», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Я бы рекомендовала украинской власти переосмыслить происходящие события и изменить вектор своей государственной политики, если они хоть сколько-нибудь дорожат своими гражданами. Мир с Россией – это сохранение жизни и здоровья тех людей, которых они сегодня отправляют на заведомую смерть», – отметила она.
По ее словам, «на Украине должны понять, что спецоперация будет доведена до логического завершения». При этом «нежелание стран Запада осознать это и настраивание властей Украины в такой же парадигме создает дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности и лишь затягивает конфликт».
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, в начале апреля Подоляк заявил о планах Украины захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, ВСУ «захватят» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов. Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост.
В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
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Минобороны: ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Двуречной, Тимковки, Кисловки и Каменки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), Масютовкой и Крахмальным Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Макеевкой, Невским, Червоной Дибровой ЛНР и Северском Донецкой народной республики (ДНР).
У Торского ДНР и Червонопоповки ЛНР уничтожены две украинские ДРГ.
Потери противника за минувшие сутки составили порядка 65 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация», отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовиков и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.
Недалеко от Артемовского, Богдановки и Красного ДНР ударами авиации Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В течение прошедших суток авиацией в этом районе было совершено четыре вылета самолетов. Артиллерией группировки выполнены 59 огневых задач, перечислили в Минобороны.
За сутки потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», а также британская гаубица L118. Кроме того, возле Выемки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Малой Токмачки Запорожской области и Пятихатки Херсонской области, сообщил Конашенков.
Недалеко от Сладкого и Шевченко ДНР пресечены действия двух украинских ДРГ.
За сутки последние сутки потери противника на этих направлениях составили до 25 военнослужащих, бронемашина, а также гаубица Д-30.
В районах пунктов Шевченко и Доброволье ДНР ликвидированы склады боеприпасов 108-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих и американская артсистема М777.
Возле Львово Херсонской области уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта сил спецопераций ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
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Российские военные взяли под огневой контроль последний участок пути, по которому осуществлялось снабжение ВСУ в Артемовске, сообщил на канале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, участок трассы по направлению к Хромову находится под полным огневым контролем со стороны российских военных. Однако ВСУ пока имеют возможность перемещаться даже под обстрелами, теряя по пути часть резервов», передает ТАСС.
Пушилин отметил, что отдельные подразделения ВСУ предпринимают попытки передвигаться в обход – через поля.
Врио главы ДНР подчеркнул, что в данный момент российские военные продолжают вынуждать украинских военных уходить с их позиций в городе. По имеющейся информации, ВСУ все еще держат позиции в квартале многоэтажной застройки площадью один на полтора километра в западной части.
Накануне военные корреспонденты показали последний оставшийся путь снабжения украинских военных в Артемовске, по которому доставляют боеприпасы и вывозят раненых.
Военный эксперт Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16
Украинские аэродромы уничтожат до прибытия на них американских истребителей F-16, если решение о передаче киевскому режиму таких самолетов будет принято, заявил военный аналитик Майкл Пек.
Для использования F-16 нужно привести старые украинские взлетно-посадочные полосы «в достаточно чистое» состояние, нужно устранить риск попадания посторонних предметов в двигатели, заявил Пек изданию Business Insider, передает РИА «Новости».
Многие аэродромы, находящиеся в распоряжении киевского режима, имеют слишком короткую взлетно-посадочную полосу для разгона F-16 с полной нагрузкой.
При этом российские военные имеют все возможности для отслеживания начала работ по ремонту аэродромов и нанесения по ним ударов. Все действия по подготовке хорошо наблюдаются с российских спутников, отметил Пек.
Также военный эксперт указал, что все подконтрольные Киеву аэродромы расположены в зоне удара баллистических и крылатых ракет, и таких ударов не было, поскольку отсутствовала серьезная угроза со стороны ВВС Украины.
В апреле в Пентагоне заявляли, что американской стороне придется потратить полтора года на поставки киевским властям F-16, если такое решение будет принято.
Зеленский заявил о целостности Украины после разговора с Си Цзиньпином
Президент Украины Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил о невозможности территориальных уступок
Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский после беседы с лидером КНР Си Цзиньпином.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, во время разговора с председателем КНР были обсуждены все актуальные вопросы двусторонних отношений, при этом отдельное внимание было уделено– возможному взаимодействию с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины, передает РИА «Новости».
Зеленский отметил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года и никаких компромиссов в этом отношении быть не может.
Напомним, Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности. Также он отметил, что Пекин готов сотрудничать с Киевом вне зависимости от международной ситуации в целях продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина, отметив, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.
МИД: Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
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В Москве видят готовность Пекина налаживать переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя телефонный разговор председателя КНДР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.
Она добавила, что Москва видит широкое созвучие принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР документа, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Захарова указала на то, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. «Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обусловливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», – сказала она.
Она напомнила, что Киев и Запад уже демонстрировали способность «по заматыванию мирных инициатив», как это было с Минскими соглашениями или практически готовыми мирными договоренностями весной 2022 года, когда Украина их внезапно отвергла.
Напомним, Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор.
Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону несколькими днями ранее. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что разговор состоится тогда, когда будут необходимые условия.
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены 12 украинских беспилотников рядом с пунктами Новоандреевка, Водяное, Ольгинка Донецкой народной республики (ДНР), Грозовое, Червоноармейское Запорожской области, Казачьи Лагери, Обрывка, Пролетарка Херсонской области, Кременная и Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны.
С начала проведения спецоперации уничтожены 412 самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотник, 415 ЗРК, 8858 танков и других бронемашин, 1094 машины РСЗО, 4663 орудия полевой артиллерии, а также 9777 единиц автомобильной спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Военный эксперт: Киев пытается замаскировать направления ударов для контрнаступления
Военный эксперт Рожин: ВСУ готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления
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Противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее стало известно о подготовке отвлекающих маневров ВСУ перед началом контрнаступления.
«Есть все основания говорить о том, что ВСУ усиливают разведывательную деятельность и предпринимают меры по дезинформации российского командования. В том числе они вбрасывают различные слухи и откровенную ложь, чтобы ввести нас в заблуждение и отвлечь внимание от ключевых задач», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Противник пытается замаскировать возможные направления ударов в рамках контрнаступления, чтобы создать себе выгодные условия как минимум на начальном этапе операции. Предполагается, что этот процесс начнется после окончания периода весенней распутицы», – отметил он.
«Потенциально основной удар ВСУ может быть осуществлен на Запорожском направлении при поддержке отвлекающих действий на Днепре. Также среди возможных вариантов атаки я бы отметил Волновахское и Сватовское направления. Кроме того, возможны операции на границе Белгородской или Курской областей», – полагает эксперт.
«Основная задача российского командования в части противодействия попыткам контрнаступления – это выявить направление главного удара, несмотря на все попытки противника нас дезинформировать. Необходимо также предпринимать контрмеры по его купированию, уничтожать технику и живую силу противника до начала активной фазы операции», – заключил Рожин.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления своих основных сил. А основной удар, по его словам, придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
Рогов отметил, что в качестве отвлекающих маневров украинской стороной ставка делается на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп, которые будут стараться переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья. А также означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит.
Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военных из украинского плена
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны России.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что освобожденные из плена военные будут переправлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее СК сообщил, что французские наемники расстреляли троих российских военнопленных.
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