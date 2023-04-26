Кремль назвал ответной мерой указ президента о внешнем управлении иностранными активами

Песков: Указ президента России о внешнем управлении иностранными активами является ответом Западу

Западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, почему акции именно немецкой Uniper и финской Fortum были включены в перечень на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности.

По словам пресс-секретаря президента, принятый указ зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний, которые пытаются «фактически конфисковать», передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что внешнее управление иностранными активами в России вводится точечно в отношении генерирующих активов для стабильного функционирования российской энергетики. Песков заявил, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества, но первоначальный собственник не сможет принимать управленческие решения. Внешний управляющий получит полномочия для обеспечения эффективности работы предприятий в соответствии с их назначением для экономики России.

Песков добавил, что доли зарубежных участников в энергетических компаниях «Фортум» и «Юнипро» переданы во временное управление Росимуществу с момента подписания президентом указа, передает ТАСС.

Также представитель Кремля отметил, что список компаний будет пополняться, если недружественные страны будут принимать такие действия в отношении российских активов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум».