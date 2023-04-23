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Франция пообещала предоставить Украине суда и автобусы
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Франция пообещала предоставить Украине суда и автобусы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление французского минэкологии.
Уточняется, что Киеву пообещали лоцманские суда и «дополнительные» автобусы, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории.
Опубликовано новое видео последствий российского удара по Яворовскому полигону
Финский наемник снял на видео результат российского удара по Яворовскому полигону в 2022 году
В интернете опубликована сделанная финским наемником видеозапись, на которой запечатлен результат российского авиаудара по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, сообщают российские военкоры.
Как передает «360», видео всплыло через год, запись опубликована военкорами в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как горят строения полигона, слышатся крики раненых. Видео доступно по ссылке.
Напомним, Минобороны России заявляло в марте 2022 года, что в результате удара по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников.
Генерал ВСУ посоветовал украинским войскам воспользоваться тактикой нацистов
Украинский генерал Кривонос предложил ВСУ при наступлении использовать тактику нацистов
Рассуждая о том, как украинским войскам нужно наступать на российские позиции, экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос привел в пример действия нацистов в 1941 году.
Кривонос сказал, что при обороне «тысяча окопов» окажется «пшиком», если в них не будет солдат. Он заявил, что из-за этого в 1941 году не сработала «Линия Сталина», немцам «в течение двух-трех дней» удалось преодолеть окопы и «продолжить свое наступление». Как заявил Кривонос, вооруженные силы Украины должны «наступать там, где не будет русских в этих окопах»,
При этом Кривонос признал сильное превосходство российских войск над украинскими в способности возводить укрепления на местности, поскольку Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, а вот на Украине эту область игнорировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявил, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Глава Минобороны Эстонии назвал сроки начала контрнаступления Украины
Глава Минобороны Эстонии: Наступление украинской армии начнется через месяц
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.
В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, может пройти еще примерно месяц, может быть, два, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, причем если погода изменится, это может произойти и раньше, передает РИА «Новости».
По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.
Певкур отметил, что украинцы, кроме средств противовоздушной обороны, испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
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СМИ: Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Ziare: Румынский сенатор Шошоакэ крикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Румынский сенатор Диана Шошоакэ воскликнула на заседании парламента «Слава Москве» в ответ на обвинения в том, что ее ноутбук якобы связан с Россией, сообщили местные СМИ.
Она ответила на заявление одного из депутатов, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с Россией, а VPN – из Москвы, так что сенат предал. По ее словам, сенат связан с Россией, «ноут» – с российскими VPN и Wi-Fi, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ziare.
«Да? Слава Москве», – выкрикнула она. Видео выступления разошлось в сети.
Ранее Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию земель Украины. Ранее в похожем желании обвиняли поляков и венгров, но, как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии особая ситуация.
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Политолог назвал подоплеку высказываний китайского посла в Париже
Политолог: Посла КНР на резкие заявления могла спровоцировать Прибалтика
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Слова посла КНР в Париже Лю Шайе про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее посол Китая во Франции заявил, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен.
«Китай в своей политике и дипломатии всегда опирался на то, что суверенитет государства превыше, чем право нации на самоопределение. Именно исходя из этого Пекин отстаивает свою позицию в тайваньском вопросе, считая остров частью суверенного Китая и не иначе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Сегодня мы увидели яркое подтверждение того, что вопреки всему, международные отношения не законсервированы, а продолжают развиваться и меняться в духе времени. По-видимому, та линия китайской политики, которая была затронута послом Поднебесной во Франции, в ближайшее время может претерпеть серьезные изменения и в самом Пекине», – полагает собеседник.
«Это первое публичное заявление представителя Китая по Крыму в таком ключе. На протяжении определенного времени мы уже наблюдаем формирование российско-китайского альянса. И официальное признание российской позиции по одному из самых важных для Москвы вопросов, может стать одним из его новых этапов», – отметил он.
«Что касается тезиса про суверенитет стран СНГ, то прежде, чем его оценивать, еще предстоит внимательно проанализировать слова китайского дипломата. Безусловно, оспаривание суверенности отдельных стран не входит в традиции китайской дипломатии. Однако слова посла могли быть вызваны тем, что ряд стран бывшего СССР, в частности прибалты, заняли абсолютно антикитайскую позицию в вопросе Тайваня», – рассуждает эксперт.
В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram-канале отметил, что «переоценивать значимость этих рассуждений посла не стоит, тем более видеть в них преддверие пересмотра официальной позиции КНР».
Вместе с тем, отмечает он, «одним из столпов международной политики второй половины ХХ века считалась неоспоримая незыблемость границ – как легли, так и легли, всё». «Сегодня мы наблюдаем полную и, по всем признакам, окончательную эрозию мирового порядка второй половины ХХ столетия, а это помимо всего прочего означает возвращение к более ранним практикам, при которых границы не считались священными догмами. Чему свидетельств немало, и данное высказывание посла КНР – в том ряду», – пишет эксперт.
Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР только после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что слова посла Китая стали «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду». По его словам, руководство всех крупных держав мира прекрасно понимает, что возвращение полуострова в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
Как указал депутат, другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США, но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои, а Россия и Китай в списке таких стран.
Как пишет РИА «Новости», эти заявления вызвали негодование в Прибалтике и на Украине. Так, украинский посол во Франции Вадим Омельченко в своем аккаунте в соцсети заявил, что у его китайского коллеги могут быть проблемы с географией. А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что ждет от Пекина опровержения высказываний Лю Шайе.
«Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем пояснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», – написал он в соцсетях.
О недоверии Китаю в вопросах мирного урегулирования ситуации на Украине заявил его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис. «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в «посредничестве в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы», – отметил он в соцсети.
Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна сообщил СМИ, что вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу представителя Пекина во Франции о суверенитете стран бывшего Советского Союза. «Прискорбно, что представитель КНР придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – высказался он.
Напомним, посол Китая в Париже не впервые выступает с такими резкими высказываниями. В августе он заявил, что у украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России.
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Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить военную помощь Украине в 10 раз
Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Мельника к союзникам Киева пересечь «красные линии» военной помощи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника к союзникам Киева увеличить военную помощь Украине.
Комментируя призыв Мельника к «партнерам» увеличить помощь Украине в десять раз и пересечь в этом вопросе все «красные линии», Захарова добавила в Telegram: «… и снять исподнее».
Напомним, Мельник также призвал союзников Украины выделить «1% ВВП на поставки оружия» Киеву.
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил о сорванной ротации ВСУ в Харьковской области
На Купянском направлении армейская авиация ВКС России сорвала две попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.
Кроме того, авиация уничтожила два взводных опорных пункта и три укрытия ВСУ у населенных пунктов Огурцово, Круглое, Ольшаны. У Молчаново и Крахмального уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В Петропавловке уничтожена украинская САУ «Акация», передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллерийские подразделения поразили за сутки свыше 150 целей, «вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций» ВСУ. Кроме того, расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотник «Лелека-100», передает ТАСС.
Напомним, в пятницу военнослужащие группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении сорвали шесть попыток ротации украинских подразделений.
Маск заявил о передаче Украине 100 млн долларов
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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал рекомендацию писателя Стивена Кинга о том, чтобы он передал свою синюю галочку фонду, который оказывает помощь Украине. Он заявил, что передал Киеву 100 млн долларов.
Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что он пожертвовал 100 млн долларов Украине. «А сколько ты пожертвовал?», – обратился он к Стивену Кингу, передает ТАСС.
Бизнесмен добавил, что они отказались от денег Министерства обороны США.
Напомним, администрация социальной сети Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Из известных людей такие галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск.
Ранее сообщалось, что состояние владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки сократилось на 12,6 млрд долларов. Одной из причин стал отказ значительной части пользователей Twitter продлевать платную подписку Twitter Blue.
Economist указал на риск для ВСУ попасть в окружение при «контрнаступлении»
Economist не исключил завершения «контрнаступления» ВСУ их окружением и призвал Украину готовиться к худшему
Если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему, пишут британские СМИ.
Как подчеркивает Economist, наступление связано с огромными рисками. ВСУ необходимо превосходить численностью обороняющихся, а такого превосходства украинские войска могут добиться только «на отдельных участках». При этом даже в случае прорыва российской обороны ВСУ нужно будет сохранять осторожность, так как украинские войска «рискуют попасть в окружение». Economist призвал Киев и его западных союзников готовиться к худшему или незначительным успехам, передает РИА «Новости».
Напомним, чиновники США полагают, что у ВСУ нет необходимых подготовки и объема боеприпасов, чтобы добиться значительных успехов в ходе планируемого наступления. Европейские союзники Украины также не ждут существенного прорыва со стороны войск Украины.
У Киево-Печерской лавры произошел конфликт провокатора с гражданином Швейцарии
Провокатор у Киево-Печерской лавры с агрессией требовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов.
В Союзе добавили, что провокатору объяснили, что Самуил является иностранным гражданином, тогда активист ушел, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что провокаторам является Руслан Гетьман, он собирал деньги с жителей Тернопольской области от имени благотворительной организации.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что более 60 священников Украинской православной церкви (УПЦ) стали фигурантами уголовных дел.
Напомним, в МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, принявшая ныне форму тотального запрета канонической церкви и давшая начало масштабной волне по захвату принадлежащих ей храмов, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
На Западе назвали главный страх Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский боится, что наступление ВСУ провалится, несмотря на то, что проводится масштабная мобилизация, сообщает газета Financial Times.
В статье говорится, что еще зимой Украина начала набирать людей в вооруженные силы, правительство страны надеется, что удастся собрать около 40 тыс. солдат. При этом Киев боится, что количества военных не хватит, сообщает РИА «Новости».
Издание пишет, что неудача в случае наступления ВСУ заставит западные страны посадить Киев за стол переговоров с Москвой, чего опасаются украинские власти.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором. Президент подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня.
Российская ПВО сбила украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»
За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника.
Экс-советник Кучмы подчеркнул важность «надежды на наступление» для Украины
Экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором
Надежда на наступление вооруженных сил Украины – это последнее, что удерживает население страны от внутреннего взрыва, заявил украинский политолог Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы в период его президентства на Украине.
Соскин на своем YouTube-канале указал на «нагнетание очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине», передает РИА «Новости».
Он полагает, что поставок западных вооружений недостаточно для противостояния российским войскам, а потому вооруженным силам Украины вряд ли удастся добиться успеха из-за острой нехватки техники и боеприпасов. Соскин полагает, что «у Зеленского нет шансов прорвать оборону» России. По его оценке, ситуация будет становиться только хуже, у Украины нет возможностей для удара.
Напомним, Соскин заявил, что Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ. По мнению Соскина, Зеленский установил на Украине диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы.
Секретарь СНБО Украины отверг идею мирных переговоров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством», об этом он написал в Facebook* (продукт компании Meta*, запрещена в России как экстремистская).
Он отказался от идеи переговоров и потребовал предоставить Украине больше оружия, назвав его лучшим посредником, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Взрывы прогремели в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
В Харькове и Харьковской области произошло несколько взрывов, объявлена воздушная тревога, сообщают местные власти и украинские СМИ.
«В Харькове взрывы», – приводит ТАСС текст сообщения украинских СМИ.
Мэр города Игорь Терехов в соцсетях сообщил, что в Новобаварском районе начался пожар на объекте инфраструктуры. Кроме того, удары были нанесены по Слободскому и Основянскому районам, заявил он. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил о российских ударах. Сообщается, что было как минимум пять «прилетов».
В марте на Украине сообщили, что российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ.