Минобороны сообщило о взятии под контроль двух кварталов на западе Артемовска

|
23 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 15:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Маск заявил о передаче Украине 100 млн долларов
Разделы
Наша главная данность сегодня – СВО. Но чтобы понять ее смысл, следует размышлять. Причем размышлять не формально, а в исторической перспективе.
Подробности...
Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
Подробности...
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
Подробности...
Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...
В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Минобороны сообщило о взятии под контроль двух кварталов на западе Артемовска
МО: Штурмовые отряды за сутки взяли под контроль еще два квартала Артемовска
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Штурмовые отряды за минувшие сутки взяли под контроль еще два квартала города Артемовск, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части Артемовска, передает «Интерфакс».
Конашенков добавил, что «подразделения ВДВ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.
Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».
Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.
Опубликовано новое видео последствий российского удара по Яворовскому полигону
Финский наемник снял на видео результат российского удара по Яворовскому полигону в 2022 году
В интернете опубликована сделанная финским наемником видеозапись, на которой запечатлен результат российского авиаудара по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, сообщают российские военкоры.
Как передает «360», видео всплыло через год, запись опубликована военкорами в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как горят строения полигона, слышатся крики раненых. Видео доступно по ссылке.
Напомним, Минобороны России заявляло в марте 2022 года, что в результате удара по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников.
Оператор рассказал, как Путин решил сесть за руль при поездке в Мариуполь
Оператор: Путин должен был ехать на пассажирском месте, но сам сел за руль
Решение президента Владимира Путина самому сесть за руль во время поездки по Мариуполю было незапланированным, предполагалось, что он сядет на пассажирское сиденье, рассказал сопровождавший президента оператор в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
По словам оператора, после того, как президент решил сам поехать за рулем, и дал команду водителю выйти из автомобиля, ему пришлось сесть сзади, где должен был находиться изначально Путин, передает ТАСС.
Команде людей, которые обеспечивали безопасность первого лица, пришлось работать с колес и быстро строить маршрут движения.
Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
Сын Пескова подтвердил службу в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО
Сын Пескова Николай рассказал о службе на передовой и о медали «За отвагу»
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай объяснил причину своего решения отправиться на специальную военную операцию, и рассказал, за что получил медаль «За отвагу».
По словам Николая, он, действительно, отслужил в зоне спецоперации в составе артиллерийского экипажа РСЗО «Ураган» в составе ЧВК «Вагнер». Он сказал, что посчитал долгом отправиться на спецоперацию, многие его друзья тоже поехали, чтобы оказать помощь российским военным. Песков-младший заявил, что не смог сидеть в стороне, пишет «Комсомольская правда».
Николай Песков рассказал, что семья его поддержала, а отец сразу одобрил решение отправиться на передовую. По его словам, он обратился к папе, чтобы узнать, как правильно связаться с ЧВК, с чем тот ему и помог.
Николай подтвердил, что в зоне СВО у него была другая фамилия, «красивая и русская». Иногда он звонил жене и отцу, и говорил, что все в порядке.
Кроме того, по его словам, после Нового года их экипаж наградили за один «интересный выезд», он получил медаль «За отвагу».
Также Николай признался, что постоянно думает о своих боевых товарищах, и какая-то его часть «хочет обратно к ним».
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, и проявил мужество и героизм.
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в зоне СВО
Пригожин: Сын Пескова служил заряжающим в расчете «Урагана»
|
|
Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, он проявил мужество и героизм, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Пригожин рассказал: о том, что сын Пескова служит в ЧВК «Вагнер», знал только он и руководитель кадровой службы. Николая после трехмесячной подготовки поставили заряжающим транспортно-заряжающей машины на «Урагане», которая очень хорошо работала, передает РИА «Новости».
По его словам, Песков «обратился за советом летом этого года, так как его сын собрался ехать» на спецоперацию и «отговаривать его было бесполезно», бизнесмен взял его «к себе по подложным документам», передает ФАН.
Сослуживцы Николая не знали, кто его отец, добавил бизнесмен. Единственное, чем он отличался, это тем, что знал английский, и «выглядел слишком умно». Пригожин рассказал, что сын Пескова отработал «минута в минуту, как говорится, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Ровно точно так же, как все».
Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом.
Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить военную помощь Украине в 10 раз
Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Мельника к союзникам Киева пересечь «красные линии» военной помощи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника к союзникам Киева увеличить военную помощь Украине.
Комментируя призыв Мельника к «партнерам» увеличить помощь Украине в десять раз и пересечь в этом вопросе все «красные линии», Захарова добавила в Telegram: «… и снять исподнее».
Напомним, Мельник также призвал союзников Украины выделить «1% ВВП на поставки оружия» Киеву.
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил о сорванной ротации ВСУ в Харьковской области
На Купянском направлении армейская авиация ВКС России сорвала две попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.
Кроме того, авиация уничтожила два взводных опорных пункта и три укрытия ВСУ у населенных пунктов Огурцово, Круглое, Ольшаны. У Молчаново и Крахмального уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В Петропавловке уничтожена украинская САУ «Акация», передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллерийские подразделения поразили за сутки свыше 150 целей, «вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций» ВСУ. Кроме того, расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотник «Лелека-100», передает ТАСС.
Напомним, в пятницу военнослужащие группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении сорвали шесть попыток ротации украинских подразделений.
Рогов: ВСУ скрывают технику на заводах и зернохранилищах Запорожской области
Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что боевики ВСУ забрали все зерно- и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах для сосредоточения техники, а возле подконтрольного Киеву города Запорожье для этой цели они используют заводы, передает РИА «Новости».
По его словам, в самом Запорожье большое число украинской военной техники скрыто в цехах завода «Запорожсталь», где много закрытых от просмотра помещений и объектов.
Ранее Владимир Рогов заявил, что Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра.
Гладков показал уничтожение найденного в Белгороде боеприпаса
Обнаруженный в районе улицы Шаландина в Белгороде боеприпас ФАБ-500 уничтожили на полигоне
Специалисты уничтожили боеприпас ФАБ-500, обнаруженный в районе улицы Шаландина в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале Гладков написал, что взрывоопасный предмет уничтожен, и разметил видео с полигона.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за обнаружения взрывоопасного предмета началась эвакуация 3 тыс. человек.
Позднее стало известно, что обнаруженный саперами объект в Белгороде является авиационным боеприпасом ФАБ-500.
Economist указал на риск для ВСУ попасть в окружение при «контрнаступлении»
Economist не исключил завершения «контрнаступления» ВСУ их окружением и призвал Украину готовиться к худшему
Если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему, пишут британские СМИ.
Как подчеркивает Economist, наступление связано с огромными рисками. ВСУ необходимо превосходить численностью обороняющихся, а такого превосходства украинские войска могут добиться только «на отдельных участках». При этом даже в случае прорыва российской обороны ВСУ нужно будет сохранять осторожность, так как украинские войска «рискуют попасть в окружение». Economist призвал Киев и его западных союзников готовиться к худшему или незначительным успехам, передает РИА «Новости».
Напомним, чиновники США полагают, что у ВСУ нет необходимых подготовки и объема боеприпасов, чтобы добиться значительных успехов в ходе планируемого наступления. Европейские союзники Украины также не ждут существенного прорыва со стороны войск Украины.
Экс-советник Кучмы подчеркнул важность «надежды на наступление» для Украины
Экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором
Надежда на наступление вооруженных сил Украины – это последнее, что удерживает население страны от внутреннего взрыва, заявил украинский политолог Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы в период его президентства на Украине.
Соскин на своем YouTube-канале указал на «нагнетание очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине», передает РИА «Новости».
Он полагает, что поставок западных вооружений недостаточно для противостояния российским войскам, а потому вооруженным силам Украины вряд ли удастся добиться успеха из-за острой нехватки техники и боеприпасов. Соскин полагает, что «у Зеленского нет шансов прорвать оборону» России. По его оценке, ситуация будет становиться только хуже, у Украины нет возможностей для удара.
Напомним, Соскин заявил, что Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ. По мнению Соскина, Зеленский установил на Украине диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы.
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо в Мелитополе
Балицкий: Украинские диверсанты устроили взрыв в мелитопольском локомотивном депо
Украинские диверсанты организовали взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале Балицкий написал, что подрыв на территории гражданского объекта, в локомотивном депо в Мелитополе произошел в субботу утром.
Ранее в центре Мелитополя взорвали автомобиль, который принадлежал главе Акимовского сельского поселения Запорожской области Максиму Зубареву.
Взрывы прогремели в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
В Харькове и Харьковской области произошло несколько взрывов, объявлена воздушная тревога, сообщают местные власти и украинские СМИ.
«В Харькове взрывы», – приводит ТАСС текст сообщения украинских СМИ.
Мэр города Игорь Терехов в соцсетях сообщил, что в Новобаварском районе начался пожар на объекте инфраструктуры. Кроме того, удары были нанесены по Слободскому и Основянскому районам, заявил он. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил о российских ударах. Сообщается, что было как минимум пять «прилетов».
В марте на Украине сообщили, что российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ.
Россиянам рекомендовали не посещать Канаду из-за дискриминации
Посольство России призвало россиян отказаться от поездок в Канаду из-за случаев дискриминации и насилия
Посольство России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Канаду, а также отказаться от банковских операций из-за участившихся случаев дискриминации по отношению к русским, и неконструктивной позиции канадских властей.
Посольство России в Канаде предупредило россиян, что в Канаде зафиксированы случаи дискриминации по этнической принадлежности и гражданству, которые включали в себя насилие. В связи с этим гражданам России лучше воздержаться от поездок в эту страну в любом контексте, передает РИА «Новости».
При этом россиян, которые уже находятся в Канаде, призвали быть бдительными в общественных местах, особенно осторожными следует быть студентам из-за проявления нетерпимости к русской культуре.
В посольстве также заявили, что существует высокий риск ареста любых финансовых операций в канадских долларах с участием российских банков: граждане России, проживающие в Канаде, стали жаловаться на блокировку денежных переводов в местные финансово-кредитные организации.
В дипмиссии предупредили, что из-за позиции правительства Канады, вызволить заблокированные средства через суд и другие механизмы невозможно.
Ранее Канада ввела санкции против 14 физических и 34 юридических лиц, в том числе главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, заместителя министра обороны России Николая Панкова.
Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
Село Новая Таволжанка под Белгородом обстреляно ВСУ, пострадавших нет, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для устранения последствий.
Ранее ВСУ в Пасху обстреляли село Терезовка в Белгородской области.
|
|