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Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в зоне СВО
Пригожин: Сын Пескова служил заряжающим в расчете «Урагана»
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Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, он проявил мужество и героизм, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Пригожин рассказал: о том, что сын Пескова служит в ЧВК «Вагнер», знал только он и руководитель кадровой службы. Николая после трехмесячной подготовки поставили заряжающим транспортно-заряжающей машины на «Урагане», которая очень хорошо работала, передает РИА «Новости».
По его словам, Песков «обратился за советом летом этого года, так как его сын собрался ехать» на спецоперацию и «отговаривать его было бесполезно», бизнесмен взял его «к себе по подложным документам», передает ФАН.
Сослуживцы Николая не знали, кто его отец, добавил бизнесмен. Единственное, чем он отличался, это тем, что знал английский, и «выглядел слишком умно». Пригожин рассказал, что сын Пескова отработал «минута в минуту, как говорится, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Ровно точно так же, как все».
Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом.
Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры, как российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
Российский танк ворвался на позиции украинских военных в ходе спецоперации и заставил пехоту ВСУ спасаться бегством.
На видеокадрах заметно, что российский танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», – прокомментировали военкоры.
Ранее сообщалось, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки, Abrams не успеют прибыть к его началу.
«Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard
Украинские военные опубликовали видео ползущей по грязи колонны танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, пишут «Военкоры Русской Весны».
На видеокадрах заметно, что колонна танков и БТР ползет по непролазной грязи и глубоким лужам на территории Украины, соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Журналисты подписали, что ВСУ продолжают интенсивно осваивать натовскую военную технику.
Ранее было опубликовано видео, как в Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
Илона Броневицкая назвала «хаосом мысли» заявление Вайкуле о Дне Победы
Певица Илона Броневицкая объяснила скандальные заявления Вайкуле о Дне Победы желанием сохранить карьеру в Латвии
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Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике ее государства, так как она не может ставить крест на своей карьере, заявления о приватизации Россией Дня Победы – «хаос мысли», его сложно комментировать, заявила советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая.
Броневицкая, передает Regnum, считает, что Вайкуле отрабатывает латвийский бюджет на свои фестивали: «Каждый живет в своей стране, она живет в Латвии. Она имеет латвийский бюджет на свои фестивали. Она не может быть диссидентом в своей стране».
Броневицкая полагает, что Вайкуле таким образом не хочет ставить крест на своей карьере: «Она говорит то, что надо говорить, то, что созвучно политике ее государства. Вот и все. Она человек, которого слушают, когда ты в таком медийном статусе, едва ли можно промолчать. Сейчас мир раскалывается, и каждый выбирает для себя какое-то место».
Что касается замечания Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая считает, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.
Она также дала оценку заявлению Вайкуле, что памятники советским воинам якобы не представляют художественной ценности. По мнению Броневицкой, эту ценность в Европе специально принижают в политических целях. «Эта демагогия нам в помощь», — считает певица.
Ранее певица Лайма Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык.
ВСУ бросили оружие и боеприпасы в Артемовске
Российский боец: ВСУ бросают оружие и множество боеприпасов при отступлении в Артемовске
Украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске, рассказал российский боец.
По словам бойца группы «Вагнер», попадается разное вооружение – американские пулеметы, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях, также боекомплекты оставляют, передает РИА «Новости».
«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», – отметил он.
Также военный рассказал, что на оставленных ВСУ позициях часто попадаются атрибуты с нацистской символикой – множество различных шевронов, ножи со свастикой.
По мнению бойца, этим ВСУ, скорее всего, хотят произвести устрашающее впечатление.
Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.
Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в составе Группы Вагнера
RT: Российский предприниматель Пригожин рассказал о службе сына пресс-секретаря президента РФ Пескова в Группе Вагнера
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Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом, сообщил телеканал RT.
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына Николая в Группу Вагнера «простым артиллеристом», передает RT.
Пригожин отметил, что 33-летний сын Пескова «абсолютно нормально» отработал простым артиллеристом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Основатель ЧВК «Вагнер» заметил при этом, что работать приходилось «по колено в грязи».
Напомним, в июне 2022 года ЕС включил в шестой пакет санкций против России супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку, а также его сына и дочь. Против самого пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Евросоюз ввел санкции еще в феврале 2022 года.
Немцы возмутились требованием Зеленского к ВСУ
Читатели Die Welt возмутились требованием Зеленского к ВСУ «вернуть территории»
Читатели издания Die Welt раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о постановке перед ВСУ задачи «вернуть» потерянные за время СВО территории.
Один из комментаторов отметил, что в случае, если так называемое контрнаступление окажется неудачным, это станет концом Украины, и только в этом случае, «наконец, на повестке дня появятся мирные переговоры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
«Несмотря на массированное снабжение Украины оружием, у нее нет ресурсов для достижения столь амбициозной цели», – подчеркнул другой комментатор.
Еще один пользователь отметил, что быстрое мирное соглашение было бы важнее, нежели возвращение утраченный территорий.
«Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, какие приоритеты ему ставит Запад», – заметил другой.
Другой читатель добавил: в случае, если ВС России удастся прорваться в Артемовске и на Кременском направлении, это будет означать конец контрнаступления Зеленского.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
В БКЗ «Октябрьский» в Петербурге объяснили пропажу портрета Пугачевой
Руководство БКЗ «Октябрьский» объяснило пропажу портрета Аллы Пугачевой сломанными рамками
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У руководства концертного зала к Алле Пугачевой нет вопросов, так как она не иноагент, никакой политической подоплеки в пропаже ее портрета нет, заявила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.
О пропаже портрета уехавшей из страны Аллы Пугачевой из галереи известных исполнителей, когда-либо выступавших в концертном зале, сообщили поклонники певицы. Вместе с Пугачевой, исчезли фотографии Софии Ротару и Валерия Леонтьева, пишет «Фонтанка».
Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович заявила, что портреты всех артистов будут сняты, и нет никакой политической подоплеки.
«Мы сделаем новую экспозицию об истории зала. Когда добавляли Бориса Эйфмана, перевешивали портреты, лопнула рамка. Решили, что новую не будем вешать. А из этого решили раздуть историю, политику приписать. Алла Борисовна не входит в список иноагентов, к ней вопросов ни у кого нет», – подчеркнула Лавринович.
Между тем она также заявила, что если артисты выступили против спецоперации, их концертов в БКЗ не будет, как и на всех площадках.
Сама директор концертного зала посоветовала артистам работать и заниматься творчеством, нести культуру в массы и объединять людей.
«Время такое, что каждый что-то хочет, быть великим, наверное. Много ненужных высказываний. Потом сами они жалеют», – предположила директор БКЗ.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины.
СМИ: ВСУ не хватает танков для контрнаступления
NYT: Украине не хватит танков и другого вооружения для наступления
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Объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки , Abrams не успеют прибыть к его началу, сообщает газета New York Times.
Издание пишет, что заявление о прибытии танков Abrams на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту, но танки все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления, даже, если поступят раньше обозначенного срока, передает РИА «Новости».
Военные аналитики США считают, что для предстоящего украинского контрнаступления необходимо 253 танка, но в конце февраля Киеву обещали 200 танков, из которых лишь 60 – западного производства, остальные – отремонтированные машины советских времен, отмечает The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные данные Пентагона.
Также газета пишет, что согласно приведенным секретным данным, по состоянию на 1 марта Украина имела в наличии только менее 10 тыс. американских 155 мм снарядов, которые должны были закончиться за несколько дней. Кроме того, утверждается, что позже США доставили еще 30 тыс. снарядов. Издание заявляет, что производители боеприпасов в США и Европе отмечают, что для удовлетворения необъятного спроса Украины потребуется несколько лет.
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Напомним, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву.
Зеленский изменил правила получения украинского гражданства
Зеленский подписал закон об обязательной сдаче экзамена по украинскому языку при получении гражданства
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Владимир Зеленский подписал указ об условиях принятия в гражданство Украины, которым предусмотрен обязательный экзамен, в том числе по украинскому языку, истории и конституции.
Согласно документу, опубликованному на сайте Верховной рады, иностранцы для получения гражданства Украины должны сдать экзамены на уровень владения украинским языком, а также выучить основы конституции украинского государства. После чего следует подать документы, подтверждающие сдачу экзамена, передает РИА «Новости».
Документ предусматривает, что лица, имеющие заслуги перед страной, «принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес и которые... проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой», смогут сдать экзамены в течение двух лет после получения гражданства.
Отмечается, что иностранцу дается два года на сдачу экзаменов со времени подачи обязательства, иначе украинское гражданство аннулируется.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России.
ВС России ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье
Российские военные уничтожили подполковника спецназа погранслужбы Украины Александра Очеретнюка в Запорожской области.
Отмечается, что украинские военные проводили разведку боем на территории, где базировались бойцы 291-го мотострелкового полка и 22-й бригады спецназа российских военных, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал ANNA-News.
Во время боя бойцы ВСУ потеряли несколько бронемашин и десятки военных, в числе которых был и Александр Очеретнюк.
Издание полагает, что подполковник был убит попаданием снаряда противотанкового ракетного комплекса по бронемашине.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности ВСУ к контрнаступлению в этом регионе.
Жителям Украины запретили проход с флагом на Кубке мира по бальным танцам
Спортсменам из Украины не дали пройти на церемонии представления участников с флагом страны на чемпионате мира по латиноамериканским танцам, который прошел в Молдавии, сообщает Newsmaker.
По информации издания, это произошло перед началом соревнований. Так, после запрета прохода с национальным флагом Украины, спортсмены вообще отказались выходить на церемонию представления, чем нарушили регламент турнира, передает РИА «Новости».
Уточняется, что согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов и главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил об этом.
«Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», – заявил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.
Тем временем спортсмены из России вышли на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) под национальным флагом Российской Федерации.
В Одессе уволили преподавателя музыки за уроки на русском языке
В Одессе преподавателя музыки 82 лет уволили из-за ведения занятий на русском языке. Об этом сообщили его родственники.
Они рассказали в соцсетях, что один из студентов отказался слушать музыку русских композиторов – Чайковского и Рахманинова, а позже и вовсе пожаловался руководству Одесского театрально-художественного колледжа на то, что преподаватель ведет занятия на русском языке.
Как отметили родственники, администрация колледжа не решилась вступиться за пенсионера и вынудила его уволиться по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что от работы в Государственном налоговом университете в Ирпене в Киевской области Украины отстранили преподавателя философии Любовь Воробьеву, которая отказалась перейти с русского на украинский язык.
Журналист Шахназаров назвал «скотством» слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Шахназаров назвал скотством слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Михаил Шахназаров возмутился «скотским» высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о памятниках советским солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Шахназаров задал пару риторических вопросов у себя в Telegram-канале.
«Интересно, а она упадет еще ниже? Или все границы скотства пройдены и пробиты?» – написал журналист.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Лайму Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом.
Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».
Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
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На Донецком направлении российскими штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части Артемовска (украинское название – Бахмут), бойцы ВДВ сковывали ВСУ на флангах, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в западной части Артемовска. Отряды ВДВ помогали штурмовикам овладевать городом, сковывая ВСУ на флангах.
Для поддержки штурмовых отрядов авиацией было совершено шесть вылетов самолетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.
Всего за сутки на Донецком направлении ликвидированы порядка 255 военнослужащих и наемников, машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а районе Серебрянки – склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, у Контантиновки – склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.
В то же время на купянском направлении ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ под Фиголевкой, Двуречной Харьковской области, Новоселовской и Розовкй Луганской народной республики (ЛНР).
В Синьковке Харьковской области и Стельмаховке ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а недалеко от Старицы уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
За последние сутки на купянском направлении потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, пикап, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении войска поразили противника рядом с пунктами Червонопоповка, Невское ЛНР и Серебрянка ДНР, в Червоной Диброве пресечены действия двух украинских ДРГ. За прошедшие сутки здесь уничтожены более 65 военнослужащих, две машины пехоты, гаубица Д-30.
По данным Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара, Времевки и Белогорья. На Херсонском направлении ликвидированы более 25 военнослужащих, а также гаубица Д-20.
Всего за последние сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах, перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.