Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска

Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска

На Донецком направлении российскими штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части Артемовска (украинское название – Бахмут), бойцы ВДВ сковывали ВСУ на флангах, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в западной части Артемовска. Отряды ВДВ помогали штурмовикам овладевать городом, сковывая ВСУ на флангах.

Для поддержки штурмовых отрядов авиацией было совершено шесть вылетов самолетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.

Всего за сутки на Донецком направлении ликвидированы порядка 255 военнослужащих и наемников, машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а районе Серебрянки – склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, у Контантиновки – склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.

В то же время на купянском направлении ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ под Фиголевкой, Двуречной Харьковской области, Новоселовской и Розовкй Луганской народной республики (ЛНР).

В Синьковке Харьковской области и Стельмаховке ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а недалеко от Старицы уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

За последние сутки на купянском направлении потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, пикап, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении войска поразили противника рядом с пунктами Червонопоповка, Невское ЛНР и Серебрянка ДНР, в Червоной Диброве пресечены действия двух украинских ДРГ. За прошедшие сутки здесь уничтожены более 65 военнослужащих, две машины пехоты, гаубица Д-30.

По данным Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара, Времевки и Белогорья. На Херсонском направлении ликвидированы более 25 военнослужащих, а также гаубица Д-20.

Всего за последние сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах, перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.