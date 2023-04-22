Родственники военных ВСУ вышли на акцию протеста в Кривом Роге

Родственники украинских военных организовали акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области.

Митингующие пожаловались на то, что раненых не вывозят с позиций, также они сообщили о плохих условиях службы и о недостойном отношении командования к солдатам, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Вести».

Люди скандируют: «Позор!», заявляя, что их родных бросили на передовую без хорошего материального обеспечения.

Участники митинга несут в руках транспаранты с критикой в адрес главы администрации города Александра Вилкула.

Ранее американский наемник, сбежавший с фронта, рассказал, что военные ВСУ убивают желающих сдаться, а командование ворует страховые выплаты.