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ВС России уничтожили в Херсонской области гаубицу и артиллерийскую установку ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили украинскую гаубицу 2СЗ «Акация» и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».
Военная техника находилась на правом берегу Херсонской области в районе Тягинки, сообщил представитель экстренных служб региона ТАСС.
Вместе с техникой были уничтожены пять солдат противника, а также все боекомплекты к гаубице и артиллерийской установке.
Ранее российский боец рассказал, что украинские солдаты бросают большое количество оружия и техники под Артемовском.
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Немецкая сторона лгала, когда опровергала массовую высылку из страны российских дипломатов, такое решение немецкими властями уже принято, заявил дипломатический источник.
Решение о высылке российских дипломатов из Германии Берлином уже принято и «будет реализовано», сказал собеседник ТАСС.
По какой причине официальный Берлин лгал по этому поводу, неизвестно.
Российская сторона ответит соответственно на высылку дипломатов, заключил источник.
В марте СМИ сообщали, что Берлин намеревается выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов. После этого представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство Германии не подтверждает эту информацию.
Орбан словом из трех букв ответил на речь Столтенберга о готовности стран НАТО принять Украину
Премьер Венгрии Орбан поразился заявлению генсека НАТО Столтенберга о готовности участниц альянса принять Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех участниц альянса принять Украину.
«Что?!» – написал Орбан в своем Twitter (запрещен в России) в ответ на слова Столтенберга, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс, так как «будущее Украины – находиться в семье альянса».
Военный летчик назвал возможные причины падения боеприпаса Су-34 на Белгород
Военный летчик Попов: На Белгород с Су-34 могла упасть бомба ФАБ-250
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Инцидент, вероятно, стал возможным по причине конструкторско-производственных недочетов. Самолет, скорее всего, летел над окраинами Белгорода, но при падении траектория бомбы немного изменилась, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило, что при полете Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
«Нештатный сход авиационного боеприпаса – явление редкое. Как правило, это не зависит от летчика или от модели самолета. Вероятно, все дело в конструкторско-производственных недостатках конкретной машины. Точную причину подобного происшествия до окончания расследования назвать сложно», – сказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
«Между тем, могли сойти подвесные баки или сработала электрическая цепь, произошло замыкание, что и привело к сбросу. Также могли быть проблемы в работе устройства бомбодержателей. Судя по размерам образовавшейся воронки, использовалась бомба ФАБ-250. Ее применяют для поражения техники и личного состава противника. Также с помощью данного боеприпаса можно уничтожать укрепрайоны», – подчеркивает собеседник.
«Полагаю, самолет пролетал над окраинами Белгорода. Однако, когда инцидент произошел, бомба в свободном падении могла уклониться, и попасть в городскую черту. В данном случае повлиять на траекторию снаряда, к сожалению, практически невозможно», – резюмирует Попов.
Ранее Министерство обороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на одной из улиц областного центра произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка в диаметре около 20 метров. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. В результате инцидента разбилось остекление в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.
Гладков также сообщил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована. «Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.
Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс». Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.
Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
Илона Броневицкая назвала «хаосом мысли» заявление Вайкуле о Дне Победы
Певица Илона Броневицкая объяснила скандальные заявления Вайкуле о Дне Победы желанием сохранить карьеру в Латвии
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Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике ее государства, так как она не может ставить крест на своей карьере, заявления о приватизации Россией Дня Победы – «хаос мысли», его сложно комментировать, заявила советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая.
Броневицкая, передает Regnum, считает, что Вайкуле отрабатывает латвийский бюджет на свои фестивали: «Каждый живет в своей стране, она живет в Латвии. Она имеет латвийский бюджет на свои фестивали. Она не может быть диссидентом в своей стране».
Броневицкая полагает, что Вайкуле таким образом не хочет ставить крест на своей карьере: «Она говорит то, что надо говорить, то, что созвучно политике ее государства. Вот и все. Она человек, которого слушают, когда ты в таком медийном статусе, едва ли можно промолчать. Сейчас мир раскалывается, и каждый выбирает для себя какое-то место».
Что касается замечания Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая считает, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.
Она также дала оценку заявлению Вайкуле, что памятники советским воинам якобы не представляют художественной ценности. По мнению Броневицкой, эту ценность в Европе специально принижают в политических целях. «Эта демагогия нам в помощь», — считает певица.
Ранее певица Лайма Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык.
Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.
В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».
В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Le Monde: Франция отказалась от передачи Украине цифровых карт Белоруссии
Французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории, сообщает французское издание Le Monde.
Париж якобы решил не передавать Киеву цифровую карту Белоруссии, что дало бы возможность украинским военным запускать туда авиацию и беспилотники для выполнения боевых задач на малых высотах, пишет Le Monde, передают «Аргументы и факты».
Эти данные якобы позволили Киеву увидеть препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.
Москва изучает целесообразность размещения баллистических ракет на западных границах
В МИД указали на возможность пересмотра неразмещения баллистических ракет средней и большей дальности у границ с Западом
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Москва может пересмотреть отказ от размещения баллистических ракет средней и большей дальности у границ на западном направлении, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.
Россия должна проанализировать, насколько оправдана ее текущая политика неразмещения баллистических ракет на западном направлении, указал Машков в своем материале для «Международной жизни».
Нужно установить, есть ли необходимость уже сейчас начать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые в случае ухудшения ситуации дали бы возможность оперативно реагировать на возникающие вызовы.
Машков указал на потребность России в наращивании тактического ракетного потенциала ввиду развала Договора о РСМД. По его словам, также важно повысить эффективность такого потенциала и заблаговременно накопить ракетные вооружения для ответа на любые вызовы, в том числе это необходимо проделать в Калининграде, где российская земля находится под прицелом НАТО.
Дипломат отметил, что предыдущая формула стратегической стабильности, которая опиралась на биполярный ракетно-ядерный паритет, дискредитировала себя, она позволила Западу укрепить позиции на других направлениях и расширить зоны влияния.
После окончания действия ДСНВ-3 в 2026 году может появиться вакуум в области международного права на длительный период, и России следует быть готовой к этому.
Захарова назвала Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом
Дипломат Захарова назвала певицу Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом из-за отношения к памятникам
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Певица из Латвии Лайма Вайкуле пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в своем Telegram-канале, что Вайкуле мало прошлого успеха, она пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. Захарова подчеркнула, что само утверждением Вайкуле – глупость, конечно, невозможная. Дипломат выразила мнение, что такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы, либо специально.
Захарова отметила, что в самом слове «памятник» содержится подсказка, оно произошло от «памяти», а не «художественной ценности». Официальный представитель МИД России подчеркнула, что людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами.
Как отметила Захарова, говорить о том, что мощнейший и яркий Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, созданный усилиями латышских и русских специалистов, ставший символом для миллионов сохранивших память и совесть людей, не имел никакой художественной ценности, может только человек с полностью атрофированным художественным вкусом
Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».
Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского
Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»
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Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.
«Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.
«К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».
В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
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Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной
Памятники павшим в Великой Отечественной войне якобы не имеют художественной ценности, заявила певица из Латвии Лайма Вайкуле.
Вайкуле заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед памятником солдату, передает Life.ru.
Она предложила желающим сделать это пойти на кладбище к своему отцу в стране, где тот жил, и отметила, что это «просто памятник», а не место захоронения.
Вайкуле добавила, что не понимает, для чего нужны эти монументы. По ее мнению, «никакой художественной ценности» они не имеют.
Также Вайкуле заявила, что Россия «приватизировала День Победы и русский язык», этот язык принадлежит всему миру, сказала артистка.
Ранее певица заявляла, что якобы своими трудами приносила большой доход Советскому Союзу, позволяя «содержать» страну. Российский журналист, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов назвал эти высказывания Вайкуле «очень глупыми».
В России представили «костюм-невидимку» для снайперов «Богомол-Z»
Невидимый для тепловизоров костюм снайпера «Богомол-Z», по части параметров превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II спецвыставке «Экипировка», рассказал представитель компании-производителя «Альфа К» Виктор Константинопольский.
На выставке компания представила новейшую технологию – металлизированную ткань, позволившую создать «костюм-невидимку» «Богомол-Z». Его особенность – работа в ИК-диапазоне, способную защитить от тепловизора, передает РИА «Новости».
По его словам, благодаря костюму можно защитить не только самого бойца, но и технику, он также снижает тепловую заметность в темное время суток. Вес костюма составляет всего от одного до трех килограммов.
В основном, по словам представителя компании, костюм будет предназначен для снайперов.
Ранее в России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер».
В БКЗ «Октябрьский» в Петербурге объяснили пропажу портрета Пугачевой
Руководство БКЗ «Октябрьский» объяснило пропажу портрета Аллы Пугачевой сломанными рамками
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У руководства концертного зала к Алле Пугачевой нет вопросов, так как она не иноагент, никакой политической подоплеки в пропаже ее портрета нет, заявила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.
О пропаже портрета уехавшей из страны Аллы Пугачевой из галереи известных исполнителей, когда-либо выступавших в концертном зале, сообщили поклонники певицы. Вместе с Пугачевой, исчезли фотографии Софии Ротару и Валерия Леонтьева, пишет «Фонтанка».
Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович заявила, что портреты всех артистов будут сняты, и нет никакой политической подоплеки.
«Мы сделаем новую экспозицию об истории зала. Когда добавляли Бориса Эйфмана, перевешивали портреты, лопнула рамка. Решили, что новую не будем вешать. А из этого решили раздуть историю, политику приписать. Алла Борисовна не входит в список иноагентов, к ней вопросов ни у кого нет», – подчеркнула Лавринович.
Между тем она также заявила, что если артисты выступили против спецоперации, их концертов в БКЗ не будет, как и на всех площадках.
Сама директор концертного зала посоветовала артистам работать и заниматься творчеством, нести культуру в массы и объединять людей.
«Время такое, что каждый что-то хочет, быть великим, наверное. Много ненужных высказываний. Потом сами они жалеют», – предположила директор БКЗ.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины.
Назначены командующие Тихоокеанским и Балтийским флотами
Адмирал Виктор Лиина и вице-адмирал Владимир Воробьев назначены на должности командующих Тихоокеанским и Балтийским флотами
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Занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ), его место занял вице-адмирал Владимир Воробьев, сообщил близкий к военному ведомству источник.
Уточняется, что с пятницы адмирал Лиина назначен на должность командующего ТОФ, сменив на этом посту адмирала Сергея Авакянца, передает ТАСС.
При этом самого Лиину на посту командующего Балтфлота сменил вице-адмирал Владимир Воробьев, до этого занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВС России.
Ранее сообщалось, что Авакянца может сменить командующий Балтийским флотом (БФ) адмирал Виктор Лиина.
Вице-премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Сергей Авакянц, который был командующим Тихоокеанским флотом, возглавит центральную структуру, координирующую работу открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном
Армянская сторона готова прямо сейчас подписать мирное соглашение с азербайджанской стороной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Армения готова подписать документ, ранее направленный Ереваном Баку, но азербайджанские власти не принимают это соглашение, заявил Пашинян, выступая в парламенте страны, передает РИА «Новости».
По его словам, в трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий в Карабахе от 2020 года прописано функционирование Лачинского коридора, линии соприкосновения, региональных коммуникаций и другое.
При этом эта договоренность «не реализуется», а в мирном договоре должны быть механизмы, исключающие подобную ситуацию.
Напомним, Пашинян подтвердил, что его страна «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана.