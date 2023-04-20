Премьер Британии Сунак получил данные о неподобающем поведении вице-премьера Рааба

Премьер Британии Сунак получил данные о буллинге сотрудников со стороны вице-премьера Рааба

Британскому премьеру Риши Сунаку передали отчет о неподобающем поведении вице-премьера Доминика Рааба по отношению к сотрудникам, документ предоставил независимый следователь Адам Толлей.

Сунак получил отчет Толлея и занимается анализом этого документа, заявил пресс-секретарь Сунака телеканалу Sky, передает РИА «Новости».

По данным канала, впервые Рааба обвинили в неподобающем поведении в ноябре 2022 года. Тогда же он попросил Сунака назначить Толлея для расследования.

Пресс-секретарь Сунака отказался называть сроки обнародования результатов расследования, и указал, что премьер все еще «полностью доверяет» Раабу, и тот остается в должности.

В декабре на Рааба, по данным Sky News, подали пять жалоб из-за буллинга других сотрудников. До этого таких жалоб было три, после их подачи и было объявлено о расследовании.

В случае подтверждения обвинений Раабу может грозить увольнение, а самом премьер-министр подвергнется критике.