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Эксперт: Всплытие американской подлодки по требованию Ирана было унижением для США
Подводники дали оценку инциденту с подлодками США и Ирана в Ормузском проливе
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То, что дизельная подлодка заставила всплыть атомную – уже само по себе редкость. Если американская субмарина действительно вторглась в чужие территориальные воды, то в ответ Иран мог применить оружие, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД подводники. В четверг в Тегеране заявили, что принудили всплыть атомную субмарину USS Florida в Ормузском проливе. В США отрицают, что их подлодка находилась в тех водах.
«Подлодка, а тем более атомная, для того и предназначена, чтобы не быть обнаруженной. Если в той части Ормузского пролива предписано ходить в надводном положении, то ВМС Ирана имели право принудить атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность. Для этого иранцы могли применить оружие. Все зависит от запретности, может, в ту акваторию вообще нельзя ходить и поэтому американцы были предупреждены», – считает Владимир Мамайкин, гендиректор Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников, капитан 1 ранга.
Он особо отметил тот факт, что в принуждении к всплытию атомной субмарины USS Florida класса «Огайо» участвовала дизельная подводная лодка «Фатех». «Американские подлодки подобного класса созданы для того, чтобы не всплывать вообще. Это возможно только у себя дома, в порту или в пункте назначения. Поэтому если дизельная подлодка заставила всплыть атомную или отказаться от каких-то намерений – это редкий факт», – подчеркнул собеседник.
По его словам, иранцы могли дать американским подводникам «активный сигнал» о том, что они обнаружены, после этого нарушитель должен был, например, последовать правилам, предписывающим проходить данный участок в проливе в надводном положении. «Пока об этом инциденте очень мало информации. Но если всплытие было на самом деле, то это унижение для экипажа «Флориды». Я бы точно обиделся», – добавил капитан 1 ранга.
Мамайкин отметил, что реакция Штатов и их оправдание о ложности заявлений Ирана была предсказуемой. «Американцы никогда не брали на себя ответственность. Но больше правоты у иранцев. Они первыми выступили и имели на это право. В Ормузском проливе действительно что-то произошло. В ближайшее время обязательно появятся новые подробности произошедшего», – уверен собеседник.
В свою очередь Герой России, вице-адмирал, подводник Анатолий Шевченко добавляет, что если американская подлодка всплыла в территориальных водах Ирана – в зоне 12 миль от берега – то это было нарушением. «Основной закон подводных лодок – это скрытность действий. И если лодка была вынуждена всплыть, это не обязательно означает, что ее вынудили. Всякое бывает. Может, командир хотел узнать какую-то развединформацию. Причин может быть много», – подчеркнул Шевченко.
О том, что военно-морские силы Ирана принудили всплыть атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо» за попытку пересечь Ормузский пролив, заявил в четверг командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани. По его словам, американская подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении. Подлодка, подчеркнул Ирани, пересекла территориальные воды Ирана в нарушение международного права.
USS Florida с управляемыми ракетами на борту была отправлена на Ближний Восток две недели назад, чтобы «помочь обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность» в условиях растущей напряженности в отношениях с Ираном. Пентагон даже опубликовал фотографию этой подлодки во время прохода через Суэцкий канал на пути к Персидскому заливу. США обычно не раскрывают местонахождение своих подводных лодок, пока они находятся в море. Всего атомоход способен нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» и развернут в составе 5-го флота США.
Подводная лодка «Фатех» весом 527 тонн является самой технологически совершенной иранской субмариной. Она была представлена в 2013 году, а вошла в состав флота в 2019 году. Эта подлодка считается первой полутяжелой иранской подводной лодкой и может оставаться под водой в течение 35 дней на глубине более 200 метров. Ее турбогенераторные двигатели развивают скорость от 11 до 14 узлов. Она оборудована 12 различными типами гидролокаторов, включая активные и пассивные.
«Фатех» способен обнаруживать все типы радиолокационных волн и телекоммуникационных сигналов, излучаемых кораблями, самолетами, подводными лодками и другими источниками – вплоть до водолазов.
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США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США
Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем
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Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».
«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.
«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.
«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.
«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.
«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.
«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.
Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.
«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.
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Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
Разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что послам «все объяснили, причем в жесткой тональности», не пытаясь смягчать формулировки или «спустить на тормозах».
Спикер МИД России подчеркнула, что если подобное поведение западных дипломатов продолжится, его будут фиксировать как несоответствующее заявленному статусу.
Накануне глав дипмиссий США, Британии и Канады вызвали в российский МИД из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Им был заявлен протест в связи с высказываниями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Захарова подчеркивала, что Москва считает подобные заявления неприемлемыми.
Послов США, Британии и Канады вызвали в МИД
МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады
В российский МИД вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, сообщили в МИД России.
Отмечается, что послов вызвали в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, передает РИА «Новости».
США прекратили полеты беспилотников Global Hawk над Черным морем
После инцидента с беспилотником Reaper США прекратили полеты БПЛА Global Hawk над Черным морем
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Американские стратегические беспилотники Global Hawk больше не выполняют полеты над акваторией Черного моря после инцидента с БПЛА Reaper, следует из данных портала Flightradar24 и сообщения источника.
Последний раз Global Hawk летал у берегов Крыма 21 марта, хотя прежде в период специальной военной операции России на Украине эти БПЛА совершали по восемь-десять разведывательных полетов в месяц над акваторией, передает РИА «Новости».
По данным Flightradar24, с 21 марта по 20 апреля Global Hawk трижды летали в воздушном пространстве Румынии на расстоянии от Крыма более чем 400 км (дальность их радиолокационных станций – 200 км).
Источник заявил, что Global Hawk совершили полеты 17 марта и 21 марта на дальности не ближе 140 километров от южного берега Крыма. По его мнению, США посчитали «дальнейшее продолжение полетов в этом районе нецелесообразным», поскольку на «такой дальности резко снижается объем получаемой БПЛА информации» и «появилась опасность потерять» Global Hawk, который «в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием».
Напомним, после падения MQ-9 Reaper 14 марта в Черное море в Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27, который якобы задел винт аппарата. В Минобороны России указали, что американский БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции. Через несколько дней летчиков Су-27 представили к госнаградам, а затем министр обороны Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.
В США россиян обвинили в проведении вредоносной кампании в интересах Москвы
В США россиян обвинили в проведении кампании по оказанию влияния в интересах Москвы
Власти США обвинили четырех американцев и трех россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах Москвы, заявили в американском Министерстве юстиции.
Присяжные в штате Флорида признали достаточными предоставленные властями улики для предъявления обвинений четырем гражданам США и трем россиянам в действиях в интересах правительства России и в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Также отмечается, что рассекречены материалы дела россиянки Натальи Бурлиновой. Считается, что она вступила в сговор с сотрудником ФСБ, действовала в качестве нелегального агента России в США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему организацию «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой обвинили в работе с российской разведкой и российским правительством.
Бербок назвала сроки действия антироссийских санкций
Глава МИД Германии Бербок: Запад не прекратит политику санкций, пока длится конфликт на Украине
Коллективный Запад не будет прекращать политику антироссийских санкций, пока длится конфликт на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она отреагировала отрицательно на вопрос одного из депутатов о вероятности смены политики санкций в отношении России пока длится украинский конфликт, передает ТАСС.
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
NYT признала провал попытки Запада оставить Россию без чипов
New York Times сообщила о «проскальзывании» в Россию электронных компонентов с Запада на миллионы долларов
Санкции Запада не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, пишут СМИ.
В марте США и ЕС передали друг другу данные о «запрещенных технологиях на миллионы долларов», которые «проскальзывают» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Электронные компоненты, в том числе восемь особенно чувствительных категорий, идут в Россию через Армению, Казахстан и другие страны, особенно увеличились поставки чипов из Китая. Указанные компоненты используются в вооружениях для российской спецоперации на Украине.
Как пишет New York Times, запрет «стал вызовом», в котором Западу не удалось добиться «чистой победы». Запад направляет на Украину оружие, а Россия тем временем применяет американские и европейские технологии, пишет газета.
Напомним, генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что в российской электронике намерены использовать микропроцессоры из дружественных стран, а также указал на необходимость запуска в России собственного производства микрочипов.
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи Киеву с начала СВО
Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала СВО в 35,4 млрд долларов
Общий размер военной помощи Соединенных Штатов украинской стороне с начала российской спецоперации составил 35,4 млрд долларов, заявил Пентагон в среду.
С начала президентского срока Джозефа Байдена суммарный объем военной помощи США Украине составил 36,1 млрд долларов, с начала СВО – 35,4 млрд долларов, заявили в американском военном ведомстве, передает РИА «Новости».
В среду США объявили о новом пакете военной помощи киевскому режиму, в него войдут боеприпасы для артиллерии, снаряды для РСЗО HIMARS, управляемые ракеты для БМП Braldey, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия. Этот пакет оценивается в 325 млн долларов.
Страны G7 осудили Россию за «распространение дезинформации»
Главы МИД стран G7 в очередной раз осудили Россию за «распространение дезинформации»
Министры иностранных дел стран G7 в очередной раз раскритиковали Россию за якобы «распространение ложной информации» в целях привлечения поддержки ее действий на Украине.
Согласно заявлению глав МИД, такое высказывание связано с «растущими угрозами стран, а также состоянием западных экономик». Представители G7 посчитали, что якобы это происходит в связи с «иностранным вмешательством, в том числе дезинформацией», передает РИА «Новости».
«Мы осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», – отмечено в их общем заявлении.
Более того, главы МИД выразили обеспокоенность якобы «дестабилизирующей деятельностью» Ирана, напомнив о недоказанном факте «передачи ракет, БПЛА и других подобных технологий в нарушение резолюций СБ ООН».
Согласно заявлению, министры иностранных дел стран G7 призвали Иран «прекратить поддерживать российские вооруженные силы», в том числе остановить передачу БПЛА, которые якобы использовались на Украине.
В заключение главы МИД «Большой семерки» заверили, что западные страны убеждены в том, что «передача баллистических ракет будет означать серьезную эскалацию».
Напомним, в апреле началось председательство России в СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва якобы будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. При этом Россия указывала на примеры дезинформации со стороны Киева и его союзников, призванные очернить действия Москвы.
НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника под Киевом
НАСА опровергло сообщение киевских властей о падении в регионе американского спутника
Спутник НАСА, о падении которого предупреждало агентство, все еще находится на орбите, сообщило американское ведомство.
В НАСА заявили, что по-прежнему «отслеживают» спутник RHESSI, занимаясь этим вместе с Пентагоном. В атмосферу Земли космический аппарат должен войти около 03.50 мск с возможным отклонением на час. Подчеркивается, что «риск вреда кому-либо на Земле низок», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
Бразилия отвергла обвинения США в «российской и китайской пропаганде»
Бразилия отклонила обвинения США в «российской и китайской пропаганде»
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Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине.
Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Лавров обвинил США в готовности «обмануть в любой момент»
Лавров заявил, что США гораздо чаще обманывают, чем выполняют обещания
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Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент; они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто попросили прокомментировать то, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили еще большим давлением. Лавров выразил поддержку Венесуэле, заявив: «Это их (народа Венесуэлы) страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям». Лавров подчеркнул, что Венесуэла должна самостоятельно определять, «как развивать свое государство»
Оценивая реакцию США на заявления главы МИД Бразилии по Украине, Лавров сказал, что «тут и комментировать нечего» – по его словам, США полагают, что лишь они, сами оставаясь «неподсудны, как им кажется», могут «выносить вердикты по любому поводу», передает РИА «Новости».
Лавров также обвинил США в злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Он пояснил, что делегация России все же получила визы, но США ее «долго мурыжили», а отдельные российские «сотрудники не оказались среди этого списка». «Ну а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе», – отметил он, пообещав российским журналистам отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упрекнул Запад в «поощрении» конфликта на Украине. Вашингтон заявил, что Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Также США остались недовольны тоном ответных заявлений МИД Бразилии.
МИД России указал на токсичность доллара
Замглавы МИДа Панкин указал на токсичность доллара для повседневных операций
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Американский доллар становится большой и сильной, но токсичной валютой для повседневных операций, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
Панкин отметил, что это пока не «преобладающая тенденция», но может стать таковой. Как указали в МИДе, в 2022 году некоторые страны резко сократили объемы долларовых резервов в пользу золотых запасов, причем речь не только о «друзьях России». «Некоторые из этих государств мы не называем враждебными, но они приняли некоторые меры, которые мы расцениваем как враждебные», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Кроме того, Панкин заявил, что экономика России справилась с санкциями «лучше, чем ожидалось нашими прежними партнерами». Он признал, что «супероптимистичного настроения» нет, но это способствует «реструктуризации, опоре на собственные силы». «Мы установили новые хабы для транспортной логистики, двигаемся на Восток, как принято говорить», – заявили в министерстве. Панкин сказал: «Если вы решитесь приехать в Россию, вы будете шокированы в лучшую сторону разницей между тем, о чем вы читали и что увидите своими глазами».
Комментируя западный потолок цен на российскую нефть, Панкин пояснил, что такая мера угрожала и странам ОПЕК – если бы Россия стала продавать нефть по сниженной цене, снижения цен потребовали бы и от ОПЕК. «Поэтому есть коалиция, которая говорит – хватит, это вмешательство в работу рынка, мы с этим не согласны», – заявил Панкин, отметив, что снижение добычи нефти со стороны ОПЕК можно считать «мерой против лимита цен на российскую нефть».
Напомним, глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет.