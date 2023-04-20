Развлекательный клуб в Петербурге оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду

Развлекательный клуб в Петербурге впервые оштрафован за ЛГБТ-пропаганду

Суд оштрафовал развлекательный клуб Born в Петербурге за ЛГБТ-пропаганду на 1 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Как следует из материалов, клуб оштрафован за рекламу, которая была нацелена на отдых ЛГБТ людей, также рекламировалась сауна с упором на людей нетрадиционной сексуальной ориентации, передает РИА «Новости».

Суд счет подобные акции клуба пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений и смены пола, и начислил штраф в размере 1 млн рублей. Уточняется, что это первый штраф в городе по подобной статье, представитель клуба вину не признал.

Ранее спектакль «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова снят с репертуара Большого театра в связи с принятием закона о запрете в России ЛГБТ-пропаганды.