Большой театр снял спектакль Серебренникова «Нуреев» из-за закона о ЛГБТ

Диетолог рассказала, как мужчине быстро похудеть к лету

Диетолог Соломатина объяснила особенности похудения мужчин

Мужчинам легче, чем женщинам похудеть, поскольку этому способствует тестостерон, а также из-за большей развитости мышечной массы. Для быстрого и эффективного похудения следует ввести регулярные физические нагрузки, исключить алкоголь, обеспечить правильное питание, высыпаться, а также пить достаточное количество чистой питьевой воды, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Мужчинам проще худеть, нежели женщинам. Во-первых, потому что у них больше развита мышечная масса. Как правило, она в состоянии покоя даже при комнатной температуре расходует больше энергии, следовательно, калорий тратится больше. Поэтому мужчине стоит только начать заниматься спортом, и он гораздо быстрее придет в форму, нежели женщина. К тому же у него мышечная масса быстрее набирается, а чем ее больше, тем скорее организм усваивает пищу и сжигает калории», – говорит Соломатина.

На более легкое похудение мужчины, продолжает врач, влияет и мужской половой гормон тестостерон. Он тоже способствует росту мышц при любом виде нагрузки. Однако с возрастом его уровень может снижаться, что способствует набору веса. Также специалист предупреждает, что пониженный тестостерон приводит к раздражительности, повышенному стрессу, а также может влиять на сон. К слову, для стремительного похудения как мужчинам, так и женщинам необходимо высыпаться, поскольку таким образом обеспечивается полноценный отдых для организма. А если человек не высыпается, то ему хочется сладкого и жирного.

«Одна из частых ошибок мужчин при похудении – нерегулярное питание. Они, как правило, встают с утра, выпивают кофе, бегут на работу и в течение дня абсолютно ничем не подпитывают организм. А вечером, когда уже приходят с работы, садятся на диван, сметают всю ту еду, которую должны были съесть за день и ложатся спать. Организм эту еду просто не успевает переработать. К тому же, такое неправильное питание, когда организм недополучает достаточное количество еды вовремя, приводит к тому, что все перерабатывается не в энергию, а в жир, организм запасается», – объясняет собеседница.

Нередко мужчины пьют пиво, которое способно повышать уровень такого гормона, как кортизол, продолжает диетолог. Это приводит к усилению беспокойства, тревожности, тяге к сладкому и к плохому сну. Также у пива есть способность повышать уровень глюкозы в крови, а потом при инсулинорезистентности (нарушении метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин, которое происходит из-за регулярных перекусов сладким) снижать ее, потому что выделяется много инсулина. Этот инсулин, в свою очередь, перерабатывает глюкозу в жир. Из-за этого в кровотоке тут же резко снижается уровень глюкозы, из-за чего человек снова хочет есть.

При этом само пиво ошибочно считают калорийным продуктом, замечает врач. В действительности калорий в нем не больше, чем в томатном соке. Тем не менее, его употребление редко остается без соленых и жирных снеков в виде сухариков, чипсов, орешков и прочего, что также способствует набору веса. Что касается остального алкоголя, то он действительно достаточно калорийный, поэтому, при стремлении похудеть его употребление стоит значительно уменьшить, либо вовсе отказаться от него.

«Мужчины полнеют не так, как женщины. Обычно, основной жир у них содержится в животе. Но я рекомендую мужчине обратиться к врачу, если у него прослеживается ожирение. Звоночком должно стать состояние фигуры, когда обхват талии перевалил за 94 сантиметра. И еще – если мужчина начнет худеть, соблюдая комплексные правила (правильное питание, здоровый сон, уменьшение алкоголя до минимума, регулярные физические нагрузки, а также достаточное потребление чистой питьевой воды), но это ни к чему не приведет, то тоже следует обратиться к врачу», – рекомендует Соломатина.

Правильное питание, к слову, не подразумевает отказ от хлеба, шоколада и прочих продуктов, которые принято считать вредными, подчеркивает специалист. Оно заключается в регулярных приемах пищи в умеренном количестве с достаточным содержанием белка, жиров и углеводов. Не стоит забывать и о клетчатке (содержится в овощах и фруктах), которая поддерживает работу кишечника. Все это также способствует похудению.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, что продукты на фруктозе, которые продаются под видом диетического питания, а также соки и мед могут мешать снижению массы тела. При этом он порекомендовал худеющим не отказываться от качественного хлеба, круп и макарон из твердых сортов пшеницы, поскольку это, как правило, приводит к срывам и человек набирает еще больший вес.