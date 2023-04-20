ИКЕА объявила о планах открыть 17 новых магазинов в США

Крупнейший владелец и оператор магазинов IKEA Ingka Holding BV планирует вложить почти 2,2 млрд долларов в открытие 17 магазинов в США в течение ближайших трех лет.

Инвестиции также будут использованы для укрепления сети выполнения заказов для улучшения услуг доставки, передает The Wall Street Journal.

Напомним, в марте 2022 года ГК «Интер Икеа» приостановила работу IKEA в России и Белоруссии. Компания позже анонсировала продажу четырех российских фабрик и постановку на паузу розничного бизнеса в России.

В марте 2023 года ИКЕА завершила сделку по продаже своей мебельной фабрики в Новгородской области.

