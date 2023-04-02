Flydubai возобновила прием российских карт Visa, MasterCard и «Мир»

Авиакомпания Flydubai возобновила прием российских банковских карт Visa, MasterCard и «Мир»

Лоукостер Flydubai из Объединенных Арабских Эмиратов возобновил прием российских банковских карт, которые работают на платежных системах Visa, Mastercard и «Мир», сообщили в представительстве перевозчика.

Для приобретения билета необходимо забронировать рейс на сайте авиакомпании и выбрать опцию «Оплатить позже». Затем пассажир должен связаться с российским центром поддержки Flydubai, в качестве которого выступает компания Travel Management Group, сообщить код бронирования, после чего ему придет ссылка на оплату, передает ТАСС.

Отмечается, что комиссия за совершение транзакции составляет 7% от стоимости билета. Кроме того, пассажиру придется заплатить 5 долларов за один сегмент перелета и сбор в размере 2 тыс. рублей, если он приобретает билет в экономкласс, или 4 тыс. рублей за билет в бизнес-класс.

В Travel Management Group уточнили, что оплата картами «Мир» не всегда проходит с первого раза. Если при совершении транзакции возникла ошибка, пассажиру придет новая ссылка. Карты китайской платежной системы Union Pay для оплаты услуг Flydubai не подходят.

Ранее замминистра туризма Ирана Али Асгар Шалбафиян заявил, что российская платежная система «Мир» может быть запущена в стране в ближайшее время.