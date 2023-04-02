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От ударов Израиля по провинции Хомс пострадали пять сирийских военных
Al Ekhbariya: В результате ракетных ударов ВВС Израиля по сирийской провинции Хомс пострадали пятеро военных республики
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В результате ракетных ударов ВВС Израиля по наземным целям в сирийской провинции Хомс ранения получили пять военнослужащих республики, нанесен материальный урон, сообщил саудовский телеканал Al Ekhbariya.
Как сообщил источник в командовании вооруженных сил Сирии, Израиль совершил нападение на военные позиции в центральной части сирийской провинции Хомс, ответным огнем сирийские зенитчики поразили несколько ракет противника, передает ТАСС.
Как передал эмиратский телеканал Al Hadath, израильские ВВС наносили удары из воздушного пространства соседнего Ливана, одной из целей налета был военный аэродром в населенном пункте Эд-Дабага, где базируются отряды проиранских шиитских формирований, которые понесли потери.
Напомним, в пятницу Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Дамаск.
Американский боксер после боя попросил Путина о российском гражданстве
Американский боксер Джонсон обратился к президенту Путину с просьбой о получении российского гражданства
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Американский боксер Кевин Джонсон обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о получении статуса гражданина России после боя с российским боксером Вячеславом Дациком.
В Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева отмечается, что Джонсон «готов изменить свою жизнь».
«Я хотел бы сказать президенту уважаемому Владимиру Путину – если вы смотрите это и если вы слушаете – я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру. И с вашего одобрения я хотел бы подать заявление на получение российского паспорта, чтобы Россия стала моим домом», – сказал боксер.
В Telegram-канале «RT на русском» отмечается, что Джонсон сочтет это еще одним поводом чаще видеться с давним другом Александром Поветкиным.
Ранее Путин предоставил российское гражданство бразильским игрокам ФК «Зенит» Малкому и Клаудиньо, а также французскому журналисту Адриану Боке, который работал в Донбассе и попросил убежища в России.
Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
Politico: Европе грозит катастрофа из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
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Европейским странам грозят «катастрофические последствия» в связи с введенным талибами (организация запрещена в России) запретом на выращивание мака в Афганистане, пишет Politico.
По информации издания, эксперты прогнозируют столкновение европейского рынка героина с дефицитом предложения, вследствие чего этот вакуум придется заполнить «чем-то гораздо более серьезным», передает «Газета.Ru».
Предполагается, что нехватка мака может создать благоприятные условия для производства синтетических опиоидов, таких как фентанил, что будет более прибыльным делом для преступников.
Также издание подчеркивает, что такое решение может стать серьезной угрозой для здоровья населения, так как синтетические опиоиды намного сильнее его. В частности, фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке. В 2022 году от передозировки фентанила в США скончались более 68 тыс. человек.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала экспериментальное решение властей Канады в феврале декриминализировать в Ванкувере героин и ряд других наркотиков в целях борьбы с их употреблением.
Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах
Военкор Сладков предрек слом обороны ВСУ после заявления Шойгу о боеприпасах
Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами спецоперации, позволит российской армии сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Военкор отметил, что необходимые для нужд армии снаряды идут. По его словам, многие военные считают, что когда дойдет до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то российская армия сможет сломать любую оборону противника, передает ФАН.
Ранее глава Минобороны Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных средств поражения для ВС России.
МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»
МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры
Киев в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Украины Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, написали в Министерстве иностранных дел России.
МИД напомнил в своем Telegram-канале, что «раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры». Также в МИД поздравили с «профессиональным праздником» Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.
В России раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
В российской Академии военных наук раскрыли тактику Киева при «наступлении» на Крым
Для «наступления» на Крым Киев может попытаться изолировать фронт, разрушив Крымский мост и проведя массированные удары, после чего ВСУ предпримут попытку прорваться через линию обороны с помощью западных танков, теоретически предположил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
По его словам, после предполагаемого разрушения Крымского моста ВСУ могут попытаться перегрузить российские ПВО, тем самым прорвать линию обороны на границе Крыма с Украиной на участке километр – 500 метров, передает Ura.ru.
«Затем туда входят мобильные мотострелковые танковые подразделения, которые разворачиваются параллельно этой линии», – отметил Прохватилов.
Также военный аналитик подчеркнул, что особую опасность представляет поставленная Киеву западная военная техника, так как один выстрел из танковой пушки «сносит врытые в землю ниточки бетонных укреплений».
«Украина уже получила 100 танков Leopard, причем многие сверх квот официальных, несколько сотен бронемашин и бронетранспортеров, в том числе самых современных. Также ВС Украины имеют дальнобойную артиллерию и системы залпового огня Himars, серьезные беспилотники, которыми они атаковали Джанкой, плюс морские дроны», – добавил Прохватилов.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться подальше от Крыма.
В Польше испугались втягивания в войну с Россией
Myśl Polska: Общественность Польши готовят к войне с Россией
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Общественность Польши готовят к войне с Россией, что напоминает действия польского правительства в период между мировыми войнами, заявил автор Эугениуш Зинкевич в статье в журнале Mysl Polska.
Как считает автор статьи, современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и в период между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима. Зинкевич пояснил, что в то время в Польше насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии, передает РИА «Новости».
Автор материала также выступил с утверждением, что французы и англичане постоянно обманывали поляков при совместных войнах. В частности, по его словам, французский дипломат времен наполеоновских войн Шарль Талейран умело манипулировал поляками и заявлял, что для привлечения их на свою сторону, достаточно использовать лесть и презрение к русским.
Кроме того, Зинкевич констатировал, что во время Второй Мировой войны Британия и Франция, несмотря на ожидания польского правительства и военных, не стали вести активные боевые действия с первого дня войны для помощи Варшаве.
Автор статьи обратил внимание на «братания» современных польских политиков с Владимиром Зеленским, сопровождающиеся «вульгарной непосредственностью» и «бесцеремонностью» в отношении ядерной державы – России.
Как считает Зинкевич, пресловутой точкой над i стало публичное выступление польского посла в Париже, подтвердившего возможность вступления Варшавы в войну с Россией. Автор статьи подчеркивает, что это уже не смешно, это трагично. Он привел пример с живой лягушкой, чтобы сварить которую, нужно постепенно, медленно повышать температуру воды, тогда лягушка простится с жизнью, прежде чем поймет, что происходит.
Накануне в Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину.
В МИД Британии сочли «первоапрельской шуткой» новую Концепцию внешней политики России
В МИД Британии сравнили новую Концепцию российской внешней политики с «первоапрельской шуткой», опубликовав скриншот сообщения Министерства иностранных дел России о ее миролюбивом характере.
В МИД Британии опубликовали сообщение МИД России о том, что согласно новой Концепции, внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, прагматичный характер, а также основана на уважении общепризнанных принципов и норм международного права.
«День дурака – завтра», – говорится в комментарии британского внешнеполитического ведомства к скриншоту сообщения российского МИД, размещенному 31 марта, передает радио Sputnik.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами.
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.
Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»
Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.
Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.
Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».
«Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.
«Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.
«По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.
Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».
Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.
Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО
Генерал Болдырев назвал закономерным возвращение командующего сухопутными войсками Лапина в зону СВО
Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников, заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев.
Генерал считает, что как раз уход Лапина из зоны СВО был «не естественным и не закономерным». Он назвал коллегу одним из самых способных, подготовленных и умелых генералов, «который нужен на фронте, где от него значительно больше пользы и толку», передает Ura.ru.
«За этим генералом будущее», – заявил Болдырев.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что начальник главного штаба сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский.
В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
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Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».
«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.
Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.
«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой
Украинские военные на авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.
Переодетые боевики открыли огонь из миномета, но их засек расчет БЛА 87 полка 1-го Донецкого армейского корпуса. В итоге одетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ были уничтожены, передает «Царьград».
Ранее житель Артемовска рассказал, что в город заходили переодетые в форму Вооруженных сил России украинские военные и изображали приход российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе
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Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.
На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.
За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.
В Польше жестоко избили двух украинцев
Wprost: Поляки в Лодзи жестоко избили двух украинцев и потребовали от них «убраться домой»
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В польском городе Лодзи небольшая группа местных жителей жестоко избила двух украинцев, с которыми распивала алкоголь, сообщает издание Wprost.
Уточняется, что инцидент произошел еще в ночь с 25 на 26 марта около местного парка, пострадали украинцы Андрей 38 лет и его брат Павел 26 лет. По их словам, при нападении поляки кричали «мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой», передает РИА «Новости».
Один из избитых украинцев получил серьезные травмы, у него сломаны челюсть и ребра. Братья не являются беженцами, последние несколько лет они легально работают в Польше.
«Когда нас повалили на землю, у нас не было шансов», – рассказал Павел.
После инцидента местные правоохранители предъявили обвинения в избиении трем мужчинам в возрасте от 18 до 21 года, четвертого подозреваемого, 16-летнего подростка, ожидает суд по делам несовершеннолетних.
Как отметил представитель районной прокуратуры Кшиштоф Копания, избитые украинцы «точно не помнят, при каких обстоятельствах произошло нападение и какие слова им говорили». Так, по мнению следователей, показания подозреваемых и свидетелей не дают оснований полагать, что инцидент произошел на почве национальной розни.
В Bloomberg назвали фактор усиления геополитического влияния России
В Bloomberg назвали уход западных зерновых трейдеров фактором усиления геополитического влияния России
Уход с рынка России западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России, так как российский экспорт перейдет под контроль государства, отмечает Bloomberg.
Из публикации следует, что уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в руках госкомпаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть доходов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что подобная ситуация вынуждает страны вести переговоры о поставках зерна без помощи международных трейдеров. Все это делает рынок продовольствия крайне важным с точки зрения геополитики.
Ранее канадская компания Viterra Limited уведомила Минсельхоз о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля. В ведомстве заявили, что рынок России открыт для добросовестных компаний. Но при этом отмечалось, что свободные ниши могут легко и быстро занять отечественные компании.