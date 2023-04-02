От ударов Израиля по провинции Хомс пострадали пять сирийских военных

Американский боксер после боя попросил Путина о российском гражданстве

Американский боксер Джонсон обратился к президенту Путину с просьбой о получении российского гражданства

Американский боксер Кевин Джонсон обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о получении статуса гражданина России после боя с российским боксером Вячеславом Дациком.

В Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева отмечается, что Джонсон «готов изменить свою жизнь».

«Я хотел бы сказать президенту уважаемому Владимиру Путину – если вы смотрите это и если вы слушаете – я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру. И с вашего одобрения я хотел бы подать заявление на получение российского паспорта, чтобы Россия стала моим домом», – сказал боксер.

В Telegram-канале «RT на русском» отмечается, что Джонсон сочтет это еще одним поводом чаще видеться с давним другом Александром Поветкиным.

Ранее Путин предоставил российское гражданство бразильским игрокам ФК «Зенит» Малкому и Клаудиньо, а также французскому журналисту Адриану Боке, который работал в Донбассе и попросил убежища в России.