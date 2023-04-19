Байден и его жена отчитались о годовом доходе

Президент США Джо Байден и его жена Джилл сообщили о годовом доходе семьи в 579,5 тыс. долларов

Опубликована налоговая декларация главы американского государства Джо Байдена и его супруги Джилл, они отчитались о годовом доходе семьи в 579,5 тыс. долларов, из которых 169,8 тыс. долларов заплатили в качестве федеральных налогов в 2022 году, сообщил Белый дом.

Ставка подоходного налога составила 23,8%. Также президент США и его жена сообщили, что сделали пожертвований на 20,1 тыс. долларов в благотворительные организации. Крупнейшим было пожертвование 5 тыс. долларов в Фонд Бо Байдена, который ведет работу по защите детей от жестокого обращения.

Вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф отчитались о годовом доходе в 456 тыс. долларов, налоги составили 93,5 тыс. долларов (ставка – 20,5%), пожертвования – около 23 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, бывший американский лидер Дональд Трамп возражал против передачи его налоговых деклараций Конгрессу США, но декларации были обнародованы. Из них следует, что в 2020 году он не платил налоги вовсе, в 2016-м и 2017-м годах их сумма составила 750 долларов. В 2015 году Трамп заплатил 642 тыс. долларов, в 2018-м и 2019 годах – 999 тыс. и 133 тыс. долларов соответственно.