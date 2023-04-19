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Байден и его жена отчитались о годовом доходе
Президент США Джо Байден и его жена Джилл сообщили о годовом доходе семьи в 579,5 тыс. долларов
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Опубликована налоговая декларация главы американского государства Джо Байдена и его супруги Джилл, они отчитались о годовом доходе семьи в 579,5 тыс. долларов, из которых 169,8 тыс. долларов заплатили в качестве федеральных налогов в 2022 году, сообщил Белый дом.
Ставка подоходного налога составила 23,8%. Также президент США и его жена сообщили, что сделали пожертвований на 20,1 тыс. долларов в благотворительные организации. Крупнейшим было пожертвование 5 тыс. долларов в Фонд Бо Байдена, который ведет работу по защите детей от жестокого обращения.
Вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф отчитались о годовом доходе в 456 тыс. долларов, налоги составили 93,5 тыс. долларов (ставка – 20,5%), пожертвования – около 23 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, бывший американский лидер Дональд Трамп возражал против передачи его налоговых деклараций Конгрессу США, но декларации были обнародованы. Из них следует, что в 2020 году он не платил налоги вовсе, в 2016-м и 2017-м годах их сумма составила 750 долларов. В 2015 году Трамп заплатил 642 тыс. долларов, в 2018-м и 2019 годах – 999 тыс. и 133 тыс. долларов соответственно.
Разработчик «Бурана» задержан при попытке покинуть Россию
Один из разработчиков космического корабля «Буран» Кибальченко задержан при попытке покинуть Россию
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Одного из разработчиков советского космического корабля многоразового использования «Буран» Александра Кибальченко задержали при попытке незаконно выехать из страны, его подозревают в заказном убийстве бывшего зятя, сообщил источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту, сообщил ТАСС.
Следователи также устанавливают возможных пособников, назначены экспертизы. Оперативники задержали Кибальченко после допроса и сопроводили в один из судов столицы, где ему поменяли меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
В 2021 году сообщалось, что разработчик многоразового космического орбитального корабля «Буран» Александр Кибальченко обвиняется в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве.
Следствие считает, что Кибальченко решил устроить покушение из-за споров при разводе с его дочерью.
Медведев назвал позором заявления Блинкена о Хиросиме и Нагасаки
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Зампред Совбеза России назвал позором заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий».
Он напомнил, что главы МИД стран «Группы семи» призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. Блинкен в свою очередь вспомнил о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
«При этом не упомянув свою страну, которая преступление и совершила», – прокомментировал Медведев в своем Telegram.
«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются», – добавил он.
По словам Медведева, США «бесконечно лицемерят и врут своим и чужим», но утверждают, что Россия распространяет «ложную информацию» по Украине.
Запад требует от России выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт с НАТО.
При этом встреча министров иностранных дел G7 проходит в Японии. «Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чье руководство по сути плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!» – заключил Медведев.
Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил об отсутствии оснований у России применять ядерное оружие.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
Алиев объявил ультиматум проживающим в Карабахе армянам
Алиев заявил о необходимости армянам в Карабахе принять гражданство Азербайджана
Проживающим в Карабахе армянам необходимо принять азербайджанское гражданство либо искать другое место жительства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Внутренние дела Азербайджана власти страны не намерены ни с кем обсуждать, а Карабах является внутренним делом Азербайджана, заявил Алиев в интервью «АзТВ», передает ТАСС.
Армянам, живущим в Карабахе, нужно либо принять гражданство, либо «искать себе другое место жительства». По его словам, в этом вопросе в регионе есть «полная свобода» и предлагаются «все демократические свободы» для выбора.
Алиев добавил, что этот вопрос должен найти решение на основе прав человека.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
«Роснефть» потребовала компенсации от Германии за свой НПЗ
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«Роснефть» требует от Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ компенсации за убытки, понесенные в результате внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в городе Шведт на востоке Германии, сообщил берлинский адвокат компании Бертран Мальмендье.
Он отметил, что «Роснефть» подала заявление в Минэкономики ФРГ с требованием возместить убытки после первых шести месяцев внешнего управления НПЗ в Шведте в Германии, передает ТАСС.
В то же время он подтвердил, что «Роснефть» подала иск против продления внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в Шведте.
Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. В ноябре 2021 года сообщалось, что «Роснефть» выкупает долю Shell в НПЗ PCK в Германии в размере 37,5%, однако о закрытии этой сделки не сообщалось. Еще одним акционером НПЗ является итальянская Eni с долей 8,33%, которая начала ее продажу. Завод связан с трубопроводной системой «Дружба», по которой ранее поставлялась российская нефть в ФРГ.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Германии фактически отняли актив «Роснефти» .
В Стамбуле прекратили инспекции судов в рамках зерновой сделки
ООН: Инспекции судов в Стамбуле в рамках зерновой сделки не проводятся
Уже два дня инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он также добавил, что в Совместном координационном центре в Стамбуле ведется «активное обсуждение» с участием представителей России, Украины и Турции. Отсутствие согласия сторон он назвал причиной того, почему не проводятся инспекции, передает ТАСС.
Ранее МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт киевского режима и отвечает только интересам западных стран.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тенденций к улучшению по второй части договоренностей в зерновой сделке не наблюдается, потому ее перспективы не столь радужные.
«Русская весна»: Украинские военные в Польше оторвали башню немецкому танку Leopard 2A4
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В Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Как сообщает «Русская Весна», ЧП произошло во время тренировки украинского экипажа на польском полигоне перед отъездом на линию боевого соприкосновения.
Фотографии с места аварии опубликовал офицер запаса армии Польши Петр Павелка, передает «Царьград».
По его словам, один из танков наехал на другой, проехал по корпусу военной машины, вырвав с корнем башню.
«Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы видел такое неумелое управление бронемашиной», – прокомментировал польский офицер увиденное.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
На Западе предрекли Украине новый Майдан
Politico: После окончания российской спецоперации Украину ждет новый Майдан
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После окончания российской спецоперации Украину ждет новый госпереворот, пишет Politico.
Как отметил в комментарии изданию экс-министр Украины, имя которого не называется, после окончания российской спецоперации «люди с нетерпением будут ждать перемен. Будут хотеть денег и справедливости, а также завершения реформы, которую требовали еще в 2014 году», причем, по его мнению, захотят как можно быстрее. «Майдан может повториться», – заключил бывший украинский министр, передает канал 360.
Украинский чиновник добавил, что пока еще сохраняющийся рейтинг президента страны Владимира Зеленского в основном связан с текущим конфликтом, но сразу после его окончания упадет до показателей, наблюдавшихся до начала спецоперации. Зеленскому непременно припомнят пустые обещания бороться с коррупцией.
О том, что украинского лидера ждет расплата «за коррупционный режим и авторитарный стиль правления», заявил и оппозиционный львовский депутат Николай Княжицкий.
А депутат Рады от партии «Голос» Инна Совсун предупредила, что «приближается десятилетний рубеж, после которого украинцы склонны проводить Майдан».
Отметим, что 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже тогда он предупреждал Украину об угрозе НАТО.
В Сети появилось видео игр Вассермана на заседаниях Госдумы
В Сети появилось видео, где Вассерман играет в компьютерную игру на заседании Госдумы
В Сети появилось видео, где видно, что депутат от партии «Справедливая Россия – За правду» Анатолий Вассерман играет в компьютерную игру на заседании Госдумы.
На кадрах видно, как Вассерман в Госдуме во время заседания играет в видеоигру на планшете.
Накануне Вассерман представил законопроект, который предлагает обязать граждан, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, сообщать об этом в налоговую службу.
Минфин отверг идею декларирования наличных на сумму от 1 млн рублей.
Послов США, Британии и Канады вызвали в МИД
МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады
В российский МИД вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, сообщили в МИД России.
Отмечается, что послов вызвали в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, передает РИА «Новости».
Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США
Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем
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Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».
«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.
«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.
«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.
«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.
«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.
«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.
Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.
«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.
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Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Песков: Военачальники до последнего не знали, что Путин приедет в штабы в зоне СВО
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Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах «Днепр» и «Восток» в зоне СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поездка Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее, передает ТАСС.
Он отметил, что Путин лично приехал в штабы «Днепр» и «Восток», «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Общавшегося с Гершковичем пиарщика задержали в Екатеринбурге
Общавшегося с журналистом WSJ Эваном Гершковичем пиарщика Ярослава Ширшикова задержали после обыска в Екатеринбурге, сообщают СМИ.
Как пишет РБК со ссылкой на ряд Telegram-каналов, обыск у пиарщика проводился из-за его постов об общении с Гершковичем и оправдании гибели военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной.
Отмечается, что летом 2022 года Ширшикова задерживали за дискредитацию российских военных.
Во вторник Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда об аресте Гершковича и отклонил апелляцию.
Напомним, американского журналиста подозревают в шпионаже, он отказывается признавать вину.