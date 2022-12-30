В США обнародовали налоговые декларации Трампа

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30 декабря, пятница | Последнее обновление — 18:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кабмин одобрил прекращение договоров Совета Европы в отношении России
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Отъезд сотен тысяч людей не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались.
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Отрицательный результат – это тоже результат. И уходящий год неимоверно нас обогатил, отправив на свалку множество идей, оказавшихся лишь мифами.
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Сейчас страны Запада превращают себя в военный лагерь, противостоящий остальному человечеству. Единственный инструмент, оставшийся в 2022 году у США и Европы – это принуждение и запугивание.
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В США обнародовали налоговые декларации Трампа
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Налоговые декларации 45-го президента США Дональда Трампа обнародованы комитетом по доходам и расходам палаты представителей Конгресса, в предоставленных документах содержатся сведения с 2015 по 2021 год.
Глава комитета Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) заявил, что законодатели проверяли работу Службы внутренних доходов (СВД) США, передает ТАСС.
Он добавил, что президент не является обычным налогоплательщиком, и отметил, что бывшие главы американского государства особо ответственны в том, что касается отчетности.
Ранее СМИ заостряли внимание на том, что декларации Трампа якобы свидетельствуют о том, что в 2020 году он не выплачивал налоги.
Сам Трамп пытался оспаривать решение о публикации его налоговых деклараций.
Эксперт рассказал о новой российской методике борьбы с системой ПВО Украины
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«Россия продолжит усиливать огневое воздействие на украинскую систему ПВО. Это позволит «Калибрам» эффективнее выводить из строя критически важные инфраструктурные объекты противника», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские атаки на украинскую энергосистему проводятся по новой методике и включают в себя подавление средств ПВО.
«Сейчас идет процесс совершенствования ракетных обстрелов территории Украины, изменения тактики. Некоторые крылатые ракеты используются в качестве ложных мишеней. На них устанавливаются устройства, которые создают иллюзию, что это большая цель, а за счет этого происходит дезинформация противника, который вынужден тратить свои ракеты на поражение относительно дешевых воздушных объектов», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кроме того, для подавления украинских средств ПВО Россия применяет в составе ударной группировки противорадиолокационные ракеты среднего радиуса действия Х-58 и Х-31П, указал эксперт.
«Когда начинается налет, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые летают над Польшей и контролируют воздушное пространство Украины, дают команду о воздушной тревоге. В этот момент включаются украинские средства ПВО, чтобы попытаться сбить хоть какое-то количество крылатых ракет. Но лучи радиолокатора подсвета цели украинских комплексов С-300 видимы для российских ракет Х-58 или Х-31П. И таким образом выводятся из строя станции наведения ракет украинских С-300», – пояснил собеседник.
В результате, добавляет Кнутов, Украина расходует дорогостоящие ракеты на дешевые ложные цели и раскрывает местоположение своих станций наведения, без которых дивизионы ПВО С-300 не могут решать задачи. «После того как часть средств ПВО противника подавлена, наши крылатые ракеты типа «Калибр» в состоянии долететь до цели в большем количестве и с высокой точностью вывести из строя критически важные инфраструктурные объекты, такие как электротрансформаторы, подстанции, предприятия ВПК», – подчеркнул эксперт.
Перспективы огневого воздействия на украинскую систему ПВО будут только возрастать, прогнозирует Кнутов. «По мере возможностей мы отследим частоты американского комплекса Patriot. Я полагаю, Украине передали это средство ПВО в научно-исследовательских целях. Компанию-разработчик больше всего интересует, как будут вести себя радиолокаторы, смогут ли они видеть наши «Калибры», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, американцы хотят проверить, насколько Patriot будет помехоустойчив и эффективен в реальных боях», – ожидает эксперт.
По мнению Кнутова, России удастся отследить частоты «Пэтриота» и усовершенствовать свои противорадиолокационные ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.
На этой неделе появились сообщния о ракетных ударах не теолько по объектам критической инфраструктуры, но и по системам ПВО противника. Ранее в Минобороны заявляли, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. В частности, были вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
О том, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
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Президент Киргизии объяснил свою позицию по русскому языку
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Власти Киргизии начинают шаги по развитию русского языка в республике, в 2023 году будут построены девять школ с обучением русскому языку, их возведет Россия, рассказал президент страны Садыр Жапаров.
Накануне на заседании кабмина Садыр Жапаров пристыдил ряд министерств за то, что они практически не ведут документооборот на государственном киргизском языке. В интервью госагентству «Кабар» он объяснил, что его слова были истолкованы неверно.
«Почему я сказал, чтобы вели документы на киргизском? После развала Союза, у нас, особенно в регионах, осталось очень мало учителей русского языка. Поэтому много случаев, когда кадры пишут на русском с ошибками. Куча ошибок на одной странице. Я сказал, чтобы лучше писали грамотно на киргизском, а русскую версию прикрепляли к документам», – приводит его слова «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.
По словам Жапарова, иногда основной документ приходит на киргизском, а приложения на русском. Чтобы не было путаницы, он сказал, «чтобы был единый порядок: главный документ на киргизском, приложения – на русском. Все равно переводы документов на русском языке всегда прилагаются». Президент подчеркнул, что русский язык имеет статус официального в Киргизии.
«Большинство наших мигрантов работает в России. Поэтому они должны знать русский язык на хорошем уровне. Это дает очень большие возможности в работе. Поэтому во время своего первого визита в Москву я попросил Владимира Владимировича (Путина) построить у нас девять школ – и получил его согласие», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русский язык является мощной объединяющей силой, которая скрепляет государства СНГ.
В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте
Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией
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Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.
«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.
«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.
«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.
«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.
«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.
«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.
«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.
«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.
Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.
На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.
Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»
Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.
Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»
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Минобороны: В результате удара высокоточным оружием прекращена переброска резервов ВСУ с Западной Украины
ВС России 29 декабря нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и системе военного управления, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Массированный удар наносился оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель достигнута, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесенным ударом удалось остановить производство и ремонт техники и боеприпасов, кроме того, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины , подытожили в оборонном ведомстве.
Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное для ВСУ, было заблокировано в тыловых районах.
Секретарь СНБО Украины: О нападении на Россию никого спрашивать не будем
ВСУ может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, такой шаг будет сделан, если украинское командование сочтет это необходимым, передает «Коммерсант» со ссылкой на Kyiv Post.
«Ни у кого спрашивать не будем. Все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, чушь», – сказал он.
В начале декабря Данилов уже заявлял о готовности Киева атаковать Россию.
До этого британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Арестович: ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска
Украинские войска несут серьезные потери под Артемовском
Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (Бахмута) и Соледара в Донецкой народной республике, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в России СМИ, выполняющим функции иноагента).
«Мы несем серьезные потери», – передает его слова РИА «Новости».
Арестович заявил, что направления «главного удара» – это восточные районы Артемовска, южнее Соледара и сам Соледар.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе Артемовска идут напряженные бои, однако Киев понимает необходимость сдать населенный пункт.
По его словам, оправдывая готовящуюся сдачу Артемовска, Киев начинает утверждать, что город «не имеет значения».
Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
НМ ЛНР: Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
Украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, отряды сформированы для быстрого реагирования, состоят они исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях «Хаммер» и вооружены натовским оружием, передает ТАСС.
Марочко добавил, что в каждой такой группе есть переводчик, так как «прибывшие не знают русского языка и общаются между собой на английском».
Ранее сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.
Умер легенда футбола Пеле
Легендарный футболист Пеле скончался на 83-м году жизни
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Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83-м году жизни, сообщила его дочь Келли Насименту в Instagram* (компания Meta* признана экстремистской в России).
«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», – цитирует ее сообщение ТАСС.
Пеле в сентябре 2021 года была удалена опухоль в толстой кишке, в конце ноября 2022 года он был госпитализирован, у него наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания.
Насименту был игроком с 1956 по 1977 годы в составе бразильского «Сантоса» и американского клуба «Нью-Йорк Космос», вместе с «Сантосом» он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.
В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Бразилец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за свою спортивную карьеру. Неоднократно был признан лучшим игроком XX века. ФИФА разделила это звание между ним и Диего Марадоной.
Журналиста Парфенова проверят из-за сокрытия гражданства Израиля
МВД: Леонид Парфенов не уведомил власти России о наличии гражданства Израиля
Полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщил источник РИА «Новости», оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля, которое он получил еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел.
Ранее журналист израильского 13-го канала Равив Друкер указал на незаконное получение Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) израильского гражданства.
СК: Украинские каратели убили в Мариуполе более 3 тыс. мирных жителей
Бастрыкину доложили о 3 тыс. убитых украинскими нацистами мирных жителей Мариуполя
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, в ходе которого ему доложили о 3 тыс. мирных жителей, убитых украинскими нацистами.
Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, Бастрыкину доложили, что в ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях украинских националистов в Мариуполе установлено, что распределение сил обороны города проводилось офицерами из 12-й бригады нацгвардии Украины, согласованный план действий подразумевал разбивку города на секторы с индивидуальной зоной ответственности (А, В, С и D).
В период организации российскими войсками гуманитарных коридоров через сектор «А» бойцы нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города, в результате чего жители стали живой мишенью для украинских карателей. Только в апреле 2022 года на оставленных ВСУ позициях обнаружили тела 51 мирного жителя, а после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч.
В ходе допросов украинских военнопленных удалось последовательно установить цепочку причастных к преступлениям лиц. На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя, командующего операцией Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командира входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов» майора Прокопенко и командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковника Шлеги по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.
В ходе следствия выяснилось также, что в подразделении 36-й отдельной бригады морской пехоты находились подданные Британии, а инструкторами из Германии военнослужащие Украины обучались штурму зданий и стрельбе из вооружения иностранного производства.
Ранее боевик украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным «Ведьмак» признал вину в убийстве нескольких мирных жителей Мариуполя. В феврале 2022 года он вместе со своей группой занял позиции в школе № 42, там боевики расстреливали прятавшихся в учреждении мирных жителей, также они расстреливали проходивших мимо граждан.
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Бывший главком НАТО Кларк: Стратегия США ведет к «обескровливанию» Украины
Генерал Кларк: Стратегия США по Украине является тупиковой
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Интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО, заявил экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк на организованной Фондом «США – Украина» онлайн-конференции.
По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая, передают «Известия».
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия.
Генерал отметил, что Вашингтон «обескровливает Украину», так как страна несет серьезные потери, лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал.
При этом Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, значительно наращивая оборону. В связи с этим генерал призывает Вашингтон отправлять Украине артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и БПЛА.
Ранее офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что политика США на украинском направлении являет собой «чистое зло».
В ВСУ не стали отрицать, что упавшая ракета в Белоруссии принадлежит Киеву
Вооруженные силы Украины не отрицают, что упавшая на территории Белоруссии ракета зенитного ракетного комплекса С-300 могла быть украинской, заявил спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, такое было возможно, указав на пример на территориях других соседних стран, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24 канал».
Также Минобороны Украины заявило о готовности проведения в стране «объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси». Добавив, что готовы пригласить к расследованию экспертов, но только из числа стран, не поддерживающих Россию.
В Минобороны республики сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
«Известия»: Россиян обяжут заплатить налог на доходы по вкладам с 2023 года
Налогом со вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы от 75 тыс. рублей за весь год в случае, если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%, сообщают участники рынка.
По информации Минфина, дополнительные послабления вводить не планируется и впервые налог по депозитам придется заплатить по итогам будущего года. Он взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки. По ожиданиям аналитиков, в 2023 году при отсутствии шоков регулятор продолжит курс снижения этого показателя, передают «Известия».
Уточняется, что налог на доходы со вкладов россияне оплатят по результатам 2023 года. Новый сбор должен был попасть в казну уже по итогам 2021 года, однако минувшей весной в качестве меры поддержки граждан законодательно освободили от уплаты этого налога.
Кроме того, изменены правила начисления сбора. Так, ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Если раньше для определения этой суммы требовалось умножить 1 млн рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то есть в 2023 году на 7,5%, то отныне будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год.
При расчете налога учитывается максимальный размер ключевой ставки. Так, в следующем году составит 7,5%, то есть необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тыс. рублей, а только в 30 тыс. рублей.
Как заверил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров, по новой системе учитывается дата выплаты дохода, а не период, за который полагается эта сумма. То есть, если полугодовой вклад был открыт в середине 2022 года, но срок его окончания с выплатой процентов пришелся на первые числа января 2023 году, то клиенту придется уплатить по нему налог.
Накануне стало известно, что россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги.
Кулеба предложил «запихнуть» россиян в их границы
Глава МИД Украины Кулеба: Россиян надо запихнуть в их границы и закрыть на замок
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает отказаться от идеи превращения России в эльфа: он предлагает «запихнуть» россиян в их границы и закрыть на замок.
Как заявил Кулеба, для него сейчас главное – утвердить в партнерах понимание того, что Россия по своей сути не изменится, какой бы ни была власть в России, передает РИА «Новости». Он заявил также, что задача Украины – не «превратить орка в эльфа, а запихнуть в их границы и закрыть на замок».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.
Мантуров анонсировал серийное производство российского лайнера МС-21
Глава Минпромторга Мантуров заявил, что серийное производство российского лайнера МС-21 стартует в 2025 году
Серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 стартует в 2025 году, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, с 2025 года Москва будем производить самолет серийно и поставлять его потребителям, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Накануне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в конце 2024 года планируется поставить первые шесть серийных полностью отечественных лайнеров МС-21.
Ранее в четверг Росавиация одобрила МС-21 с отечественными двигателями и крылом. Минпромторг пояснил, что это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета российскими.
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