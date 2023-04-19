Кириенко отметил динамику развития Орловской области

Кириенко похвалил Орловскую область за динамику в развитии почти по всем направлениям

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил динамику в развитии Орловской области практически по всем направлениям.

Кириенко заявил, что его «порадовало, как меняется Орел и Орловская область». По его словам, «видно, как меняется городское пространство, парки». «Сегодня была возможность немножко посмотреть, мы смотрели сооружаемый новый «Кванториум», мы смотрели Городской парк. Просто городское пространство и среда жизни людей меняется на глазах, и это очень здорово», – сказал он.

Хотя последние годы были «непростыми», учитывая ситуацию с коронавирусом и проведение Россией специальной военной операции на Украине, «видна динамика в развитии Орловской области практически по всем направлениям», сказал Кириенко.

Он заявил: «Конечно, традиционное для орловской земли сильное сельское хозяйство. Меня очень порадовало, что продукция сельского хозяйства за последние пять лет выросла в два с половиной раза. Это очень достойно. Хотел бы сказать слова благодарности работникам сельского хозяйства Орловской области».

Кириенко отметил «очень большой задел по развертыванию программы строительств». «Да, накопилось много нерешенных проблем, поэтому понимаю, что это не сразу начинает чувствоваться, но понимаю объем выделенных инвестиций, в том числе с федерального уровня: это и Многофункциональный медицинский центр, насколько я понимаю, он в народе у вас называется Титаником за то, что никак не достроят. Но вот как сдадут, так можно будет и переименовывать», – сказал он, добавив, что «на следующий год должен быть запущен».

«Это большой объем инвестиций из федерального бюджета (более 7 млрд рублей). Принципиальное решение с точки зрения развития Орла как молодежного и студенческого города, это важнейшее решение – сооружение межрегионального студенческого кампуса. Это более 10 млрд рублей. Уже началось проектирование. Это важнейшие проекты развития», – сказал он.

Напомним, Кириенко проинспектировал в Орловской области готовящееся к открытию отделение фонда «Защитники отечества», пообщался с молодежью из «Движения первых» и юными изобретателями из детского технопарка «Кванториум». Он рекомендовал опыт Орловской области для поддержки ветеранов СВО.