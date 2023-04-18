Производитель водки Absolut сообщил о прекращении экспорта в Россию

В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске

В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.

На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.

Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».

Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.