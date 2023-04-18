Российская артиллерия уничтожила гаубицу «Акация» и САУ «Гвоздика» в Херсонской области

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18 апреля, вторник | Последнее обновление — 10:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
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К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века.
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Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину.
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Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами.
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российская артиллерия уничтожила гаубицу «Акация» и САУ «Гвоздика» в Херсонской области
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ВС России на правобережье Херсонской области уничтожили украинские гаубицу 2С3 «Акация» и самоходную артустановку (САУ) 2С1 «Гвоздика», сообщил представитель экстренных служб региона.
Как отметил источник ТАСС, артиллерийским огнем в районе Никольского была уничтожена 152 мм гаубица 2С3 «Акация» вместе с расчетом и боекомплектом, а в районе Понятовки уничтожена 122 мм САУ 2С1 «Гвоздика».
Ранее российская артиллерия уничтожила две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области.
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
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Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.
«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».
«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».
Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.
Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.
В МИД сочли вопиющим изъятие Чехией танков из Марокко для передачи Киеву
Москва считает вопиющим случаем фактическую экспроприацию Чехией модернизируемых в этой стране принадлежащих Марокко танков для передачи их Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
Отвечая на вопрос о передаче Чехией принадлежащих Марокко танков Украине, она заявила, что в Праге не стесняются нарушать базовые нормы регулирующего торговлю оружием международного права, а также захватывать чужую собственность, передает ТАСС.
Захарова добавила, что повторяется печальный опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью ВПК фашистской Германии, регулярно снабжали Третий рейх вооружениями для войны против СССР.
Ранее алжирское издание Menadefence сообщило, что Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк.
В Пентагоне назвали сроки поставок F-16 Украине
Замглавы Пентагона Каль: США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16
США понадобится полтора года для того, чтобы поставить Украине F-16, если будет принято соответствующее решение, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
Каль в ходе онлайн-выступления, организованного Foreign Policy, отметил, что США могли бы потратить все деньги на F-16, тогда эти самолеты прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента, передает РИА «Новости».
По его словам, даже в случае решения Вашингтона отправить Киеву эти истребители, они бы не помогли Украине в весенних и летних наступательных операциях.
Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Киев не может решить проблемы без поставок F-16, так как российская авиация превосходит украинскую.
В феврале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы
Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии за госизмену и фейки об армии
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Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо наказания в виде отбывания наказания в колонии строгого режима Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии, передает ТАСС.
Журналисты рассказали, что на оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании.
Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда.
«Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
Ранее гособвинение попросило приговорить Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.
В октябре в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, признанного иноагентом, завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
В Нью-Йорке обнаружили секретный участок полиции Китая
Минюст США: В Нью-Йорке обнаружили секретное отделение полиции Китая, двое его сотрудников арестованы
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Соединенные Штаты нашли «секретный участок» китайской полиции в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников, заявило министерство юстиции США.
Представитель министерства на пресс-конференции обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других «правительственных услуг», а также в преследовании диссидентов, передает РИА «Новости».
Как указал он, подозреваемые работали сообща над созданием полицейского участка в Чайна-тауне на Манхэттене от имени национальной полиции китайского правительства. По его словам, участок функционировал с февраля 2022 года, а его сотрудники были «жителями Нью-Йорка».
Представитель министерства отметил, что США не нужны секретные полицейские участки в «великом городе». Он призвал живущих в Нью-Йорке китайцев без опаски обращаться в американские правоохранительные органы.
Кроме того, прокурор США по восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис заявил, что США предъявили обвинения 34 офицерам полиции КНР, которые входят в оперативную группу, именуемую рабочей группой «спецпроекта 912». По его словам, это не обычная полиция, она не защищает людей и не борется с преступлениями, а наоборот, совершает преступления.
По словам представителя американской юстиции, указанные лица обвиняются в преследовании демократических активистов и диссидентов, находящихся за пределами КНР, в том числе в Нью-Йорке.
Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе
Посол Британии Броннерт потребовала отменить приговор Кара-Мурзе
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Глава британского посольства в России Дебора Броннерт потребовала отменить приговор российского суда политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом).
Кара-Мурза является британским подданным, также у него есть гражданство России и вид на жительство в США, передает РИА «Новости».
Приговор в 25 лет заключения Броннерт назвала шоком. Британское посольство выразило поддержку семье политика и потребовало его освобождения.
Между тем посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в МИД Великобритании после оглашения приговора Кара-Мурзе. Об этом сообщается на сайте британского правительства, там же приговор называется «политически мотивированным».
Британский МИД осудил решение российского суда. В Лондоне заявили, что это якобы противоречит «обязательствам России по правам человека».
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы и призывать к его немедленному освобождению.
Напомним, в понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
В МИД пригрозили западным дипломатам выдворением за подрывную работу в России
Захарова: Занимающиеся подрывной деятельностью западные дипломаты будут выдворены из России
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Западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД, говорится, что любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты – выдворяться из России, передает ТАСС.
Она также подчеркнула, что заявления послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом) являются вмешательством во внутренние дела РФ.
Ранее Захарова прокомментировала посещение оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе иностранными дипломатами, отметив, что после того как послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, им надо посетить ступеньки МИДа, чтобы вспомнить, чем должны заниматься дипломаты.
НАТО начало подготовку к боевым действиям у границ России
NYT: НАТО готовится к боевым действиям в связи с конфликтом на Украине и направило войска в восемь стран у границы с РФ
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НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления, сообщает американское издание The New York Times.
Как утверждает американское издание, Североатлантический альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением, которая подразумевает большее число военных, постоянно находящихся на границе с Россией, большую интеграцию военных планов между США и союзниками, увеличение расходов на оборону, а также рост детальных требований к союзникам относительно того, какими силами и оборудованием они должны обладать, передает РИА «Новости».
Как утверждается в материале, сейчас цель НАТО заключается в том, чтобы не только активизировать свои силы, но и сделать их более заметными для Москвы, в рамках этой стратегии Североатлантический альянс уже направил войска из разных стран в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Как заявил высокопоставленный источник в НАТО, в рамках новых планов командующий объединенными силами альянса в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи впервые со времен холодной войны интегрирует военные планы Соединенных Штатов и других союзников. Источник добавил, что американцы вернулись в Европу и теперь решают с НАТО, как именно США будут «защищать» Европу.
Напомним, в прошлый четверг Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
Прокуратура решила проверить актера Козловского на дискредитацию российских войск
Прокуратура Москвы начала проверку в отношении актера Козловского по статье о дискредитации ВС России
Московская прокуратура намерена провести проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в правоохранительных органах.
Источник пояснил, что прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Данилы Козловского на предмет дискредитации ВС РФ (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ), передает ТАСС.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Позже Данила Козловский отреагировал на обращение Бородина, отметив, что у него нет второго гражданства, в США он не сбегал, а навещал там свою маленькую дочь, и будет работать в России, пока есть возможность.
Психологи доказали вред игрушки Хаги Ваги для детей
Психологи МГУ с помощью исследования показали вред для детей модны[ игрушек Хаги Ваги
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За короткий период взрывной популярности игрушки Хаги Ваги появилось множество свидетельств того, что она оказывает негативное влияние на детей. Например, в одном из исследований, прописан случай сильного страха у ребенка, заявила газете ВЗГЛЯД психолог Маргарита Гаврилова.
«Во-первых, игрушка – это средство для стимуляции детской игры и создания воображаемых ситуаций. В результате возросшего интереса к сюжетам анимационных фильмов и видеоигр дети фактически теряют возможность самостоятельно создавать историю и часто им трудно отойти от сюжетов, заданных фильмом или игрой», – говорит научный сотрудник факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Маргарита Гаврилова.
Во-вторых, продолжила она, игра со сложным развивающимся сюжетом и богатым содержанием способствует развитию детей. «В игре развивается саморегуляция детей, эмоциональные и социальные компетенции, речь. Преобладание сюжетов анимационных фильмов и игр лишает детскую игру таких существенных черт, как спонтанность, инициатива и свобода», – пояснила психолог.
Кроме того, игрушка помогает ребенку воспроизвести определенные ситуации и культурные контексты в игре. То есть игра является для ребенка символическим средством познания окружающего мира.
«В последние десятилетия дети теряют интерес к воспроизведению событий реальной жизни и культурных тем в играх (чаепития, отношения матери и дочери, игры в больницу). Таким образом, дети в какой-то степени теряют возможность узнавать о реальных природных и социальных процессах через игру, поскольку их внимание занято модными игрушками», – указала Гаврилова.
По ее словам, модные игрушки – это игрушки, которые становятся особенно популярными на определенный период времени. За последние несколько лет примерами модных игрушек стали спиннер и поп-ит, популярность которых была обусловлена вирусными видеороликами в социальных сетях. Хаги Ваги – это новая модная игрушка, которая завоевала популярность во всем мире.
Это зловещий монстр из игры ужасов на выживание под названием Poppy Playtime. Согласно сюжету этой игры, плюшевая игрушка с острыми зубами, поющая об «объятиях и убийстве», преследует игрока, чтобы убить его. За короткий период взрывной популярности игрушки появилось множество свидетельств того, что она оказывает негативное влияние на детей. Например, в одном из исследований, посвященном детским страхам, описан случай сильного страха перед Хаги Ваги. Ребенок нарисовал, как он заползает под кровать, чтобы чудовище не увидело и не съело его.
Научный сотрудник факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Вера Сухих рассказала о результатах проведенного в 2023 году исследования о том, какие игрушки дети выбирают чаще (предлагался набор из 12 разнообразных игрушек) и будет ли меняться их выбор, если среди предложенных игрушек окажется Хаги Ваги.
Результаты показали, что игрушки, пользующиеся наибольшей популярностью у детей 3-4 лет, относятся к детскому опыту посещения общественных мест: игровой набор для больницы и супермаркета. «Интересно, как дети объяснили, почему они выбрали именно их. Почти все ответы содержат четко определенные представления о том, как ребенок хотел бы играть с игрушкой. У детей было хорошее представление о том, какие игровые действия и сюжеты они хотели бы выполнять с помощью игрушки. Истории и идеи, рассказанные детьми, в основном можно классифицировать как моделирование окружающей их реальности в игровом контексте», – объяснила Сухих.
Но когда ребенка просили выбрать между Хаги Ваги и самой интересной игрушкой из всех предложенных, 43% детей изменили свой выбор в пользу модной игрушки. И этот выбор был мотивирован совсем по-другому. «Большинство детей описали внешний вид игрушки (острые зубки, большие глаза) или выразили желание иметь ее (например, «Я хочу ее, потому что она уже есть у моего брата»).
Другими словами, ответы детей не содержали идей о том, что именно они хотели бы делать с этой игрушкой. То есть мотивация к выбору модной игрушки не связана с конкретными идеями или воображаемыми ситуациями, которые ребенок хотел бы воплотить в игру, а значит и игра с ней не будет развивающей», – заключила психолог.
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.
Вассерман призвал ограничить хранение наличными более 1 млн рублей
Депутат Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн рублей
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Анатолий Вассерман подготовил законопроект, который предлагает обязать граждан, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, сообщать об этом в налоговую службу.
Кроме того, предлагается, чтобы после сообщения в налоговую граждане объясняли происхождение средств. За невыполнение процедуры предлагается ввести конфискацию средств и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых денег, передает «Интерфакс».
Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс, прописав там новую статью – 187.1 (неправомерный оборот денежных средств).
Вассерман подобный запрет в законопроекте называет эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.
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