Песков прокомментировал исчезновение с сайтов ведомств деклараций за прошлые годы

В Кремле об исчезновении с ведомственных сайтов данных о декларациях чиновников ничего не знают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, про удаление за все последние годы неизвестно, сами специалисты ничего не удаляли, передает РИА «Новости».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в Кремле не видят коррупционных рисков в связи с непубликацией деклараций.

«Главным является не публикация, а то, что в соответствующие органы декларация подается . Точно так же, как она подавалась, и все проверки организуются так же скрупулезно, как это имело место ранее. Ничего не изменилось», – заверил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что президент Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год.

