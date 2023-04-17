Арестован второй подросток по делу о сексуальном насилии в спецшколе в Екатеринбурге

Суд арестовал второго подростка по делу о сексуальном насилии в спецшколе в Екатеринбурге

Чкаловский райсуд Екатеринбурга арестовал на срок до 11 июня еще одного подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы.

После сообщений в СМИ о том, что в спецшколе №124 в уральской столице старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей «наказывают » провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия, суд арестовал до 11 июня 16-летнего учащегося, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как сообщил источник РИА «Новости», в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в Кировградскую воспитательную колонию с 15 апреля по 11 июня. По словам источника, несовершеннолетний также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее детский омбудсмен Игорь Мороков сообщил, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проверит информацию, согласно которой в одной из спецшкол Екатеринбурга якобы насилуют воспитанников «в качестве наказания».