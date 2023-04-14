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Детский омбудсмен пообещал проверить данные о насилии над детьми в спецшколе в Екатеринбурге
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Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проверит информацию, согласно которой в одной из спецшкол Екатеринбурга якобы насилуют воспитанников в качестве наказания, сообщил детский омбудсмен Игорь Мороков.
Ранее местные СМИ написали, что подросток сбежал из спецшколы №124 в уральской столице якобы из-за того, что старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия.
По словам Морокова, аппарат омбудсмена уже получил поручение и начал работу по этому вопросу, передает РИА «Новости».
В региональном управлении СК заявили, что от комментариев по инциденту воздерживаются в интересах следствия.
Между тем в министерстве образования и молодежной политики региона сообщили, что ведомство оказывает всю необходимую помощь следствию, а директор отстранена от выполнения служебных обязанностей.
Специальная школа № 124 – учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением. Дети попадают в учебное заведение по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом.
Ранее в городе Очер в Пермском крае девять учеников спецшколы закрытого типа для подростков с девиантным поведением сбежали из учреждения.
Индия не пригласила Зеленского на саммит G20
МИД Индии: Украинских чиновников нет в списках приглашенных на саммит G20
Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, официальных лиц Киева нет в числе приглашенных, заявил официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи.
Багчи напомнил, что ему нечего добавить к озвученной ранее позиции МИД Индии относительно отсутствия приглашения для украинских чиновников на G20.
Он также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что обо всем будет объявлено, если поездка состоится, передает РИА «Новости».
Ранее Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приехала в Индию.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Российские хакеры потребовали выкуп у НАТО
Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за три биткоина данные из системы учебных программ альянса
Российские хакеры Killnet предложили НАТО выкупить за три биткоина добытые данные из системы управления обучением альянса, куда входят в том числе методики, данные участников, преподавателей и многое другое.
В сообщении KillMilk – основателя Killnet содержится приглашение каждому участнику НАТО принять участие в игре под названием «Заплати мне, и я буду молчать».
«Первый лот открыт: Система управления обучением НАТО / гигабайты приватной военной методики, студентики, военные кураторы и многое другое – цена 3 BTC», – приводит РИА «Новости» сообщение хакеров
После выкупа информации и доступов, автор обещает открыть продажу следующей порции данных.
Ранее российские хакеры Killnet заявили об атаке на сайт базы США в Рамштайне.
Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России
Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.
«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.
«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.
«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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«Стокманн» решил открыть в России 16 универмагов в 2023 году
«Стокманн» в связи с уходом зарубежных брендов объявил о решении открыть в России 16 универмагов в 2023 году
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Компания «Стокманн» планирует открыть на площадях ушедших брендов в России 16 универмагов, сообщил генеральный директор сети универмагов Геннадий Левкин.
По его словам, в данный момент имеется возможность для экспансии, появились хорошие места. Планируется открытие новых универмагов в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Красноярске, Перми и других городах. Объем инвестиций составит 45 тыс. рублей на метр, в целом оценочно около 3 млрд рублей, передает ТАСС.
Левкин также отметил, что средний метраж универмагов составит от 2 до 4 тыс. кв. м, ассортимент формируют международные бренды, в том числе турецкие.
Так, в Москве ближайшее открытие состоится 9 мая в ТРК Vegas Кунцево. Также 8-9 мая откроется единственный на юге России универмаг «Стокманн» в сочинском ТРЦ «МореМолл».
Ранее стало известно о начале импортозамещения на российском fashion-рынке. Так, сеть «Стокманн» планировала открыть до 50 магазинов женской одежды под собственными торговыми марками. Напомним, сеть универмагов «Стокманн» основана в Финляндии, в России работает с 1989 года. В январе 2022 года российский «Стокманн» купил «Сбер».
Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»
RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»
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Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.
Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.
По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.
Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.
ФСБ: Трепова устроила теракт после призывов Жданова и Волкова
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ФСБ установила, что подозреваемая в совершении теракта в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова устроила взрыв после призывов руководства «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан иноагентом и запрещен в России).
Как отмечает ФСБ, руководители ФБК* Иван Жданов и Леонид Волков после начала спецоперации неоднократно заявляли о «необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами», передает РИА «Новости». «Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт», – заявили в ведомстве.
В отношении Жданова и Волкова в России возбуждены дела о публичных призывах к экстремизму и терроризму, оба объявлены в розыск.
В данный момент защиту Треповой осуществляет адвокат Даниил Берман, «ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой, участницы феминистской группы Pussy Riot Марии Алехиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича», приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее стало известно, что ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова.
Также в ФСБ отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Еврокомиссия признала необходимость вернуть замороженные активы России
В Еврокомиссии признали необходимость вернуть России замороженные активы после завершения конфликта
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Юристы Еврокомиссии (ЕК) считают, что замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России придется вернуть после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.
Европейские эксперты поясняют, что юридически активы ЦБ России нельзя просто так передать Украине. «Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», – пишет газета.
ЕК приходит к выводу, что замороженные активы трогать нельзя, а после окончания конфликта их надо будет вернуть России, передает ТАСС.
В связи с этим Еврокомиссия предлагает инвестировать российские замороженные активы в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Украине. ЕК оценивает доходность по таким облигациям в 2,6% в год.
При этом европейская Юридическая служба не смогла решить, что делать, если ЕС при определенном развитии ситуации потеряет вложенные средства.
«При экстремальном сценарии» такие потери могут составить 4 млрд евро, хотя, по оценке ЕК, «риски очень низки», пишет газета. «Как поступить в таком случае, еще нужно прояснить», – пишет издание.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Европа научилась зарабатывать на замороженных российских активах.
Мишустин задал тюменским школьникам задачу про муху и стакан
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Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения в Тюмени физико-математической школы (ФМШ) с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба.
Задать задачу премьера попросила одна из учениц, передает РИА «Новости».
Мишустин поинтересовался, сложную или простую задачу хочет девочка. После этого он предложил детям найти кратчайшее расстояние, которое должна была проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от нее стороны.
Одна из школьниц смогла найти верный ответ, она изобразила его с помощью рисунка на доске.
«А еще вам задание домашнее – доказать, что именно так», – сказал Мишустин.
Он также задал школьникам решить дома еще одну задачу. Детям нужно изобразить фигуру, которую надо нарисовать на листе бумаги, три раза оторвав руку.
«Кто решит – пришлите», – добавил премьер. Он похвалил школьников и тех, кто создал такое учебное заведение, и учителей.
«Посмотрите, как они работают – у вас уже молодые ученые ребята, вы и прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес делаете. Ну и, конечно, самое важное – заинтересовать их в будущей профессии», – заключил Мишустин.
Мишустин не первый раз задает задачи школьникам, одну из его физтеховских задач ученики 11-го класса физтех-лицея имени Капицы решить не смогли.
Российские военные заметили под Херсоном танки Leopard
Командир российского батальона рассказал о появлении под Херсоном танков Leopard
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Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, зафиксировано применение немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
Российский офицер сообщил, что на Херсонском направлении появились немецкие танки Leopard, со стороны которых неоднократно был зафиксирован обстрел блокпостов, передает РИА «Новости».
По словам офицера, один из танков Leopard уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Россиянин рассказал, что диверсионный отряд захватил танк Leopard, но не смог протащить его в тыл, поэтому танк утопили в болоте. Кроме того, по его словам, российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ВС РФ по указанию заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова созданы спецгруппы по борьбе с натовскими танками.
Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты начали давать показания
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания
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Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания и добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что сейчас идут следственные действия, задержанные говорят очень активно, охотно, никто их не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает, они добровольно рассказывают о местоположении схронов Службы безопасности Украины, из которых брали оружие, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что, по данным следствия, диверсанты не отрицают свою причастность к терактам в Запорожской области, в частности, признают свою вину в подрыве железнодорожного полотна, а также в подготовке серии покушений на местных работников администрации и железной дороги.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе задержали причастных к терактам участников украинской диверсионно-разведывательной группы.
Минобороны рассказало о ходе штурма центральных районов Артемовска
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На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ оказывают поддержку штурмовым отрядам «Вагнера» на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ и возможности отступления из Артемовска подразделений противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации и ракетных войск Южной группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки ДНР.
За последние сутки в интересах группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершено 12 вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач, сообщил Конашенков.
Общие потери противника на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 военнослужащих, машина пехоты, шесть бронемашин, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки, Тимковки и Двуречной Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Потери противника составили более 35 военнослужащих, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от Червоной Дибровы ЛНР, Тернов и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20. Под Невским ЛНР уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром ДНР, Полтавкой, Верхней Терсой и Омельником Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 20 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б».
Под Гуляйполем Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады тер обороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожены до 35 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
Средствами ПВО за сутки перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено шесть украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Червоная Диброва, Рубежное, Пшеничное ЛНР, Волноваха и Кирилловка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал развивающиеся страны заменять доллар США собственными валютами.
«Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?» – сказал он во время выступления в Новом банке развития в Шанхае.
Президент Бразилии также задался вопросом, почему такой банк, как БРИКС, не может иметь валюту, которой можно финансировать торговые отношения между странами союза. Также он подчеркнул, что это непросто, «потому что весь мир зависит от одной валюты», передает РИА «Новости».
По мнению Лулы да Силвы, страны могут использовать для расчетов свои собственные валюты.
Напомним, в понедельник министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность создания в рамках БРИКС единой наднациональной валюты.
В Кремле отреагировали на призыв Киева сделать Черное море «морем НАТО»
Песков: Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»
Черное море никогда не будет «морем НАТО», оно должно быть морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных государств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Призыв Киева демилитаризировать Черное море и сделать его «морем НАТО» основан на двух противоречиях, подчеркнул Песков. Так как НАТО и демилитаризация – взаимоисключающие понятия, пояснил он, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море необходимо демилитаризовать и превратить в «море НАТО».
В Кремле пообещали проанализировать решение Гааги обязать Россию заплатить ущерб «Нафтогазу»
Москва проанализирует решение трибунала в Гааге обязать Россию возместить ущерб «Нафтогазу» 5 млрд долларов от потери активов в Крыму, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Разбирательство Песков назвал не новым, а вот решение – новым, которое нужно проанализировать. Он добавил, что российские специалисты займутся анализом постановления, а затем примут решение о том, что делать дальше, передает РИА «Новости».
До этого глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов сообщил о решении арбитражного суда в Гааге обязать Россию выплатить компании 5 млрд долларов за ущерб от потери активов в Крыму.