Путин заявил о возможности использования флота в конфликтах на любых направлениях

Президент Владимир Путин заявил о возможности использования российского флота в конфликтах на любых направлениях

Российский флот может быть использован в конфликтах на любых направлениях, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«Кроме прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Прошу вас это тоже иметь в виду. Собственно говоря, и Министерство (обороны), и Генштаб этим и занимаются, я знаю», – цитирует ТАСС главу государства.

Также Путин подчеркнул, что независимо от задач СВО никто не отменял развитие флота.

«На сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях», – заверил он, добавив, что задачи развития на Тихоокеанском театре, никто не снимал.

«Прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах», обратился президент к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Кроме того, Путин поблагодарил ВС России, отметив высокий уровень организации первого этапа внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.

Ранее Шойгу отчитался перед Путиным о ходе внезапной проверки ТОФ.

Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке стартует внезапная проверка сил ТОФ, который был поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.

