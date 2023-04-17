Шойгу отчитался перед Путиным о ходе внезапной проверки ТОФ

Путин начал встречу с Шойгу по теме хода внезапной проверки Тихоокеанского флота

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу по теме проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота.

Отмечается, что министр обороны доложил главе государства о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота, где была установлена полная боеготовность. В частности, привлечено свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, передает РИА «Новости».

По словам министра, участвующие в проверке ведомства приступили к выполнению учебно-боевых задач, с ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения.

«Дежурными противолодочными силами проведен поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Самолеты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», – рассказал Шойгу.

Кроме того, министр добавил, что российские стратегические ракетоносцы в рамках внезапной проверки на Тихоокеанском флоте выполнят полеты в центральную часть Тихого океана. После чего силы Тихоокеанского флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок условного противника.

Шойгу рассказал, что в данный момент проводится второй этап проверки, начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Известно, что с 18 апреля ТОФ приступит к завершающему этапу проверки на Дальнем Востоке. В этой связи корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков.

Ранее подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на БДК и высадку на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы.

Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.