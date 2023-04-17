Российские военные отбили контратаки ВСУ на двух участках фронта

Глава пресс-центра группы «Центр» Савчук: ВС РФ отбили контратаки ВСУ на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках

Российские военные отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук.

Савчук рассказал, что на Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки было вскрыто перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, после чего армейской авиацией ВС РФ был нанесен ракетный удар, в результате противник понес потери в живой силе и технике, передает РИА «Новости».

Кроме того, добавил Савчук, на Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции, однако в результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки «Центр» противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции.

Начальник пресс-центра также сообщил, что на Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника Кроме того, расчет ПВО уничтожил один беспилотник украинской армии.

Накануне российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки, а также уничтожили три украинские ДРГ под Купянском.