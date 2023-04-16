Российские силы уничтожили три украинские ДРГ под Купянском

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16 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 14:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт: Для российских войск Авдеевка важнее Артемовска
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Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы.
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Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство.
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Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские силы уничтожили три украинские ДРГ под Купянском
Минобороны: Российские силы уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении
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Российские силы уничтожили на Купянском направлении три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.
Шепелявцев сообщил, что российские военные вскрыли и уничтожили три украинские ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Также артиллерия группировки «Запад», по его словам, сорвала две ротации украинских военных в районе Синьковки и Двуречного.
Накануне Минобороны сообщило, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника на этом направлении за сутки составили «до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля».
Российский военный назвал возможное направление удара ВСУ
Боец корпуса ДНР Мазур: После Артемовска Киев пойдет на Мелитополь
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Вооруженные силы Украины, потеряв Артемовск (украинское название – Бахмут), могут выбрать новую цель для удара, которой станет Мелитополь, заявил боец 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Мазур».
Мазур сказал «Московскому комсомольцу», что единственный вариант для президента Украины Владимира Зеленского в нынешнем «плачевном положении» – это контрнаступление.
Боец уверен, что целью атаки ВСУ, которая будет предпринята почти сразу после сдачи Артемовска, станет Запорожское направление, «в сторону Мелитополя».
Херсонская область, по мнению военного, не представляет большого интереса для Киева, «да и форсировать Днепр не так-то просто».
Он добавил, что Сватово-Кременное направление также слишком хорошо укреплено, ВСУ не смогут там ничего предпринять.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины начнется «в ближайшее время».
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее объяснил, что наступление «украинских сатанистов» будет только на руку России, поскольку это потребует от украинской стороны больших ресурсов, а потери нападающих будут неизбежными. При этом российские силы занимают выгодные, укрепленные позиции, отметил он.
Британский наемник назвал российских артиллеристов «чертовски хорошими»
Британский наемник Перриман: Российские артиллеристы чертовски хороши
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Бывший британский солдат, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который в настоящее время служит в иностранном легионе Украины, рассказал о боевых действиях в зоне российской спецоперации.
В интервью The Spectator Перриман признался, что Ирак «не сравнится» с тем, что происходит на Украине. По его словам, боевые действия на Украине «гораздо тяжелее».
Украинские подразделения, оказавшиеся на территории возле Днепра, подвергаются непрерывному артобстрелу с российской стороны, рассказал британец. Он отметил, что российские БПЛА постоянно разведывают местность.
«Их артиллеристы чертовски хороши», – признался Перриман.
Британец сказал также, что работа на Украине – это «самая тяжелая служба», которую ему довелось проходить. Каждая вылазка, которая длится около недели, – это долгая, «изматывающая нервы» засада «в ожидании неприятностей». Домики, в которых размещены иностранные наемники, не отапливаются, а холодными ночами, когда температура опускается до минус 10 градусов, они «даже не могут заварить чай, опасаясь, что беспилотники обнаружат огонь на плите». Кроме караула и сна, по словам Перримана, мало чем можно заняться, поскольку артиллерия «иногда стреляет по 100 раз в день».
При этом, говорится в статье, уезжать Перриман не планирует. Как и многие бывшие британские солдаты, которые подались в наемники на Украине, «он никогда по-настоящему не преуспевал в мирной жизни», и сегодня стал «частью воинственного племени, которое кочует по горячим точкам мира».
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что на Украине становится все больше иностранных наемников, в том числе из США, они, по-видимому, хотят реализовать сюжеты фильмов об охоте на живых людей.
Захарова с иронией отреагировала на запрет импорта украинского зерна Польшей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала запрет Польши на импорт зерна с Украины.
Мария Захарова коротко прокомментировало решение Польши приостановить импорт зерна из Украины.
«Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России.
Ранее кабинет министров Польши уполномочил глав профильных ведомств для «защиты польских фермеров и потребителей» временно запретить импорт украинского зерна.
Российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки
Российские войска уничтожили и повредили танки и БМП ВСУ в районе Авдеевки
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Вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП, сообщают военкоры.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию
Министерство аграрной политики Украины осудило решение Варшавы ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров в Польшу
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Решение Польши ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины, в том числе с целью транзита в другие страны, нарушает договоренности Киева и Варшавы, заявило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Министерство выразило сожаление в связи с решением Польши, которое «противоречит договоренностям» двух стран. В Киеве заявили, что «всегда с пониманием относились» к трудностям, с которыми сталкиваются польские фермеры, передает ТАСС.
Как напомнила Украина, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».
Украина предложила согласовать новый меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши в духе «конструктивного сотрудничества», чтобы «урегулировать вопрос транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши».
Неделю назад было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. В субботу Польша решила запретить ввоз в страну украинского зерна, в том числе для транзита.
Власти Украины объявили о разработке с США аналога «плана Маршалла»
Премьер Украины Шмыгаль заявил о намерении разработать с США аналога «плана Маршалла»
Украина и США разрабатывают аналог «плана Маршалла» для восстановления страны, стартом послужат американские инвестиции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что в результате встреч с представителями правительства США и бизнеса, поговорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршала» для Украины, о трансформации экономики, передает РИА «Новости».
Премьер подчеркнул отдельно, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличения военной помощи для контрнаступления украинской армии, и отметил срочность получения ракет большей дальности.
Ранее США обещали направить Украине в сентябре почти 5 млрд долларов.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках.
Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Пушилин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
Пушилин сообщил о гибели одного и ранении шести человек в результате украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
В результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в Telegram, что один из снарядов попал в детский сад, «произошло возгорание». Также были повреждены рынок, близлежащие магазины, аптека.
«Твари и нелюди! Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей», – заявил он, подчеркнув, что угроза не прошла, жителям нужно быть осторожнее.
Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза.
Венгрия запретила импорт зерна с Украины
Министр сельского хозяйства Венгрии Надь сообщил о запрете Будапештом импорта зерна с Украины
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До 30 июня Венгрия вводит запрет на импорт зерна с Украины, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Надь объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов». Отмечается, что такое же решение приняла Польша, передает ТАСС.
Венгрия рассчитывает на действия ЕС по поддержке европейских аграриев и пересмотр правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины, передает РИА «Новости».
Министр указал, что методы и приемы, которые Украина применяет в сельхозпроизводстве, запрещены в ЕС. Венгрия призвала ЕС гарантировать «справедливые рыночные условия» и обещала защищать своих фермеров и национальное сельское хозяйство.
Напомним, в польском Законодательном вестнике было опубликовано распоряжение министра развития и технологии Польши о запрете ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины до 30 июня. Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию.
Войска России поразили пункты временной дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Бигма сообщил об ударах по «иностранному легиону» ВСУ
На донецком направлении российской артиллерией поражены пункты временной дислокации украинского «иностранного легиона», сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Иван Бигма.
Бигма сообщил, что «нанесен ряд огневых налетов» в районе населенного пункта Архангельское. Также нанесены удары по 129-й бригаде теробороны у населенного пункта Керамик и по 12-му батальону 110-й механизированной бригады ВСУ у Очередино.
Уничтожен склад боеприпасов ВСУ. У населенного пункта Победа подразделения РХБЗ с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили «опорный пункт противника вместе с личным составом», передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что в Артемовске ликвидирован 45-летний польский командир взвода «легиона» вооруженных сил Украины Михал Журек.
Польша собралась запретить импорт украинского зерна
Правительство Польши выдало полномочия на временный запрет импорта зерна с Украины
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Кабинет министров Польши уполномочил глав профильных ведомств для «защиты польских фермеров и потребителей» временно запретить импорт украинского зерна, сообщила пресс-служба польского правительства.
В сообщении говорится, что в Варшаве прошло заседание кабмина Польши, в ходе которого министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс рассказал о проблемах, связанных с притоком украинской сельскохозяйственной продукции.
Члены Совета министров под председательством премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обсуждали меры, которые Варшава может предпринять для «защиты польских фермеров и потребителей», а также с целью «стабилизации сельскохозяйственного рынка», передает РИА «Новости».
В итоге Совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий «издать соответствующие законодательные акты», чтобы защитить польский аграрный рынок от «дестабилизации», в том числе ввести временный запрет на «импорт агропродовольственных товаров с Украины».
В сообщении говорится, что польские власти находятся в постоянном контакте с украинской стороной, чтобы решить «сложную ситуацию, связанную с дестабилизацией на аграрном рынке».
Ранее эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснили, почему европейские страны недовольны украинским зерном.
Американский разведчик предсказал судьбу Зеленского
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский умрет от рук украинцев, которые восстанут против него
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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что, исходя из гуманистических соображений, хотелось бы, что Зеленского и его семью на самолете или поезде отправили в изгнание, где они жили бы комфортно, «навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом», передает РИА «Новости».
Однако реалистичный сценарий, по мнению Риттера, состоит в том, что Зеленский «умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него».
Бывший офицер разведки морской пехоты США считает, что украинцы поднимут бунт против Зеленского, поскольку он «олицетворяет полный крах украинского общества». По его словам, Зеленский ответственен не только за ситуацию на фронте и «сотни тысяч погибших военнослужащих», но и за миллионы украинских граждан, которым пришлось покинуть дома.
«Это трагическая ситуация во всех отношениях», – посетовал бывший военный.
Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
Российские силы вступили в бой за железнодорожный узел на западе Артемовска
Российские силы ведут бои за основной железнодорожный узел Артемовска (украинское название – Бахмут) в западной части города.
Боец «Группы Вагнера» сообщил РИА «Новости», что украинские боевики переместились в сторону железной дороги, «оттягиваются». «Они бегут, а мы их догоняем», – сказал он, добавив, что город почти перешел под российский контроль.
Российские военные, как сообщил боец, уже заняли центр Артемовска и продвигаются по другим направлениям, оттесняя украинских националистов на запад.
Ранее украинский военный Сергей Чреватый рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске.
В Минобороны накануне сообщили, что российские силы овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска.
Зеленский ввел санкции против Авербуха и Акинфеева
Украинский президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских граждан, в их санкционный список попали режиссер театрализованных шоу Илья Авербух и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.
В указе Зеленского говорится, что в санкционный список включены более чем 80 российских спортсменов сроком на 50 лет, среди них белорусский прыгун в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Максим Недосеков. Кроме того, под санкции попал министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук, передает ТАСС.
Среди российских спортсменов и представителей спортивных организаций, против которых введены украинские санкции, также гимнастка Светлана Хоркина, биатлонистка Светлана Ишмуратова, фигуристы Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Иван Букин, футболисты Вениамин Мандрыкин, Сергей Овчинников, президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.
Санкции включают запрет на выдачу украинской визы и запрет на въезд на украинскую территорию, аннулирование официальных визитов, запрет на выполнение экономических и финансовых обязательств в отношении попавших под санкции лиц.
Сроком на 10 лет санкции введены против российских компаний в сфере цифровых технологий, в их числе «Яндекс», «Рамблер», «Газпромнефть – цифровые решения» и «Газпром автоматизация».В санкционный список также попали производитель интегральных схем «Микрон», научно-технический центр «Хайтэк», Группа компаний «Иннотех» и даже компания в сфере онлайн-образования «Скилбокс».
Всего в документе 254 юридических лица. Преобладают российские компании, но есть и по одной организации, которые зарегистрированы в Одессе и Казахстане.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что совет нацбезопасности и обороны Украины и кабмин страны готовят новый «мощный санкционный список».
Напомним, 1 апреля Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России.
В парламенте Нидерландов власти страны назвали больными за помощь Украине
Депутат парламента Нидерландов Вилдерс назвал правительство страны больным из-за помощи украинским фермерам
Правительство Нидерландов уничтожает голландских фермеров, но помогает украинским, заявил лидер «Партии свободы», депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс.
Вилдерс в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал правительство Нидерландов «больным и фальшивым», передает РИА «Новости».
В субботу министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер сообщила, что Нидерланды через Всемирный банк оказывают помощь украинским фермерам, направив на эти цели 40 млн евро.
Напомним, летом голландские фермеры и поддерживающие их граждане королевства вышли на акции протеста, которые распространились по Нидерландам и в другие страны ЕС.
Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления
WP: Американские должностные лица сомневаются в успехе планируемого наступления ВСУ
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По оценке американских должностных лиц, вооруженные силы Украины не обладают достаточным уровнем подготовки и нужными объемами боеприпасов, чтобы достичь значительных успехов в ходе планируемого наступления, пишут американские СМИ.
В статье внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса отмечается, что, согласно утечке секретных документов Пентагона, примерно два месяца назад американская разведка считала, что ситуация на Украине, «вероятнее всего, движется в направлении тупиковой». Автор публикации сообщил, что на минувшей неделе побеседовал с несколькими должностными лицами США и выяснил, что за прошедшее время «основная картина мало изменилась», передает ТАСС.
В материале говорится, что американские должностные лица «признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана». Они по-прежнему согласны с тем, что «сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении». При этом в февральских документах наиболее вероятным итогом считают «скромные территориальные приобретения», с этой оценкой в США согласны и сейчас, сказано в публикации.
При этом один источник в Пентагоне сказал изданию, что, судя по тренировкам ВСУ и их военным играм, у украинской стороны «есть шанс на успех».
Также в публикации говорится, что 70-80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут) находится под российским контролем. Украинцы, пишет Игнейшес, «страшной ценой удержались, избежав символического поражения». При этом, по данным The Washington Post, США месяцами убеждали украинские власти дать команду к отступлению на возвышенность к западу от Артемовска, где им было бы проще обороняться. Тем не менее, украинцы под руководством президента Владимира Зеленского «решили остаться и сражаться».
Ранее в Кремле ранее усомнились в достоверности данных утечки.
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