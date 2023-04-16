Российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки

Российские войска уничтожили и повредили танки и БМП ВСУ в районе Авдеевки

Вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП, сообщают военкоры.

За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.

Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.

«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.