Кадыров объяснил, почему не стал встречаться с освобожденными из украинского плена бойцами

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16 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 12:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы вступили в бой за железнодорожный узел на западе Артемовска
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Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы.
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Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство.
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Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кадыров объяснил, почему не стал встречаться с освобожденными из украинского плена бойцами
Кадыров: У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в субботу в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов и объяснил, почему не стал с ними встречаться.
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. По его словам, оправдания могут быть разные, но воин должен доказать, что у него не было другого выхода, вернувшись на передовую. Кадыров добавил, что именно поэтому не встретился с вернувшимися и отметил, что это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и «вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат».
Глава Чечни также призвал вернувшихся бойцов доказать, что они не избегали боя и не боялись встретиться с врагом. В качестве примера Кадыров назвал бойца спецназа «АХМАТ» Киргиза Мусиханова, который получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»
RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»
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Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.
Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.
По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.
Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.
Российские военные заметили под Херсоном танки Leopard
Командир российского батальона рассказал о появлении под Херсоном танков Leopard
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Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, зафиксировано применение немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
Российский офицер сообщил, что на Херсонском направлении появились немецкие танки Leopard, со стороны которых неоднократно был зафиксирован обстрел блокпостов, передает РИА «Новости».
По словам офицера, один из танков Leopard уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Россиянин рассказал, что диверсионный отряд захватил танк Leopard, но не смог протащить его в тыл, поэтому танк утопили в болоте. Кроме того, по его словам, российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ВС РФ по указанию заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова созданы спецгруппы по борьбе с натовскими танками.
Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты начали давать показания
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания
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Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания и добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что сейчас идут следственные действия, задержанные говорят очень активно, охотно, никто их не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает, они добровольно рассказывают о местоположении схронов Службы безопасности Украины, из которых брали оружие, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что, по данным следствия, диверсанты не отрицают свою причастность к терактам в Запорожской области, в частности, признают свою вину в подрыве железнодорожного полотна, а также в подготовке серии покушений на местных работников администрации и железной дороги.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе задержали причастных к терактам участников украинской диверсионно-разведывательной группы.
В ДНР рассказали о чудовищных потерях Киева в Артемовске
Гагин: Киев не забирает тела погибших из Артемовска, ВСУ несут чудовищные потери
За все время битвы за Артемовск (украинское название – Бахмут) противник потерял чудовищное количество живой силы, Киев не забирает своих погибших, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
По словам Гагина, число погибших ВСУ в Артемовске может быть не точной из-за того, что Украина не забирает убитых, которые просто лежат на земле в городе. Советник врио главы ДНР заявил, что многие из погибших украинских военнослужащих считаются без вести пропавшими, передает РИА «Новости».
Ранее российские штурмовики обвинили Киев в удержании Артемовска «живыми щитами», отправляя новые подразделения в «бахмутскую мясорубку».
В Европе дали прогноз о возможном контрнаступлении ВСУ
Bloomberg: Европейские союзники скептически отнеслись к планам Украины захватить Мелитополь
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Европейские союзники Украины считают, что ВСУ смогут продвинуться максимум на 30 км, и не ждут существенного прорыва Украины, а также захвата Мелитополя, сообщило Bloomberg.
Агентство со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что некоторые европейские союзники Украины скептически относятся к возможному прорыву ВСУ из-за сильной обороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
В ЕС считают, что украинцы способны продвинуться вперед примерно на 30 километров, что создаст для украинской артиллерии условия для глубокого наступления в 2024 году.
Также в ЕС, по данным агентства, скептически относятся к планам Киева взять Мелитополь во время контрнаступления. Сообщается, что европейские союзники сдержанно рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года.
Оптимизм западных союзников Украины исчез после публикации секретных документов Пентагона о реальном состоянии украинских войск и планов помощи НАТО Киеву.
Ранее СМИ сообщили, что утечку данных Пентагона можно назвать началом потопления «украинского корабля».
Минобороны рассказало о ходе штурма центральных районов Артемовска
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На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ оказывают поддержку штурмовым отрядам «Вагнера» на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ и возможности отступления из Артемовска подразделений противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации и ракетных войск Южной группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки ДНР.
За последние сутки в интересах группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершено 12 вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач, сообщил Конашенков.
Общие потери противника на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 военнослужащих, машина пехоты, шесть бронемашин, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки, Тимковки и Двуречной Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Потери противника составили более 35 военнослужащих, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от Червоной Дибровы ЛНР, Тернов и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20. Под Невским ЛНР уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром ДНР, Полтавкой, Верхней Терсой и Омельником Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 20 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б».
Под Гуляйполем Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады тер обороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожены до 35 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
Средствами ПВО за сутки перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено шесть украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Червоная Диброва, Рубежное, Пшеничное ЛНР, Волноваха и Кирилловка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов ВСУ высокоточным оружием
Видео, на котором российские силы уничтожают склад украинских боеприпасов одним попаданием, опубликовано Минобороны России, на кадрах демонстрируется, как горит украинский арсенал.
После кадров горения следует детонация боеприпаса, а в воздух выбрасывается черный дым и огонь, передает РИА «Новости».
В МО пояснили, что по вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия группировки российских войск «Центр» уничтожили в Луганской народной республике (ЛНР) склад боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ.
Российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки
Российские войска уничтожили и повредили танки и БМП ВСУ в районе Авдеевки
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Вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП, сообщают военкоры.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
Американский полковник заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
Бывший советник Пентагона полковник Макгрегор заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
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Украинские военные хотят повесить президента Украины Владимира Зеленского, пока до него «не добрались русские», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Комментируя проблему коррупции в вооруженных силах Украины, Макгрегор заявил, что в Telegram можно увидеть ролики украинских солдат, которые «все это обсуждают». Как рассказал Макгрегор, украинские военные считают, что «первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские». «Они прекрасно знают, что их предали», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-каналу Judging Freedom.
Напомним, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс дал Зеленскому список из 35 высокопоставленных силовиков и чиновников, о коррумпированности которых узнали США. Уволены были лишь около десяти – те, кто особенно «нагло хвастался своими деньгами».
Комик Слепаков пополнил реестр иноагентов
Минюст внес музыканта и комика Семена Слепакова в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова* и издание «Полигон»*, также список пополнили Фонд Карнеги за международный мир и еще две организации, следует из перечня ведомства.
В реестр иностранных агентов также включены журналисты Игорь Яковенко* и Павел Каныгин*, продюсер Павел Мунтян*, Фонд Карнеги за международный мир*, издания «Полигон»* и «Агентство»*, объединение «Радужная ассоциация»*, передает РИА «Новости».
Ранее полиция Москвы начала проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова* (признан иноагентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Пушилин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
Пушилин сообщил о гибели одного и ранении шести человек в результате украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
В результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в Telegram, что один из снарядов попал в детский сад, «произошло возгорание». Также были повреждены рынок, близлежащие магазины, аптека.
«Твари и нелюди! Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей», – заявил он, подчеркнув, что угроза не прошла, жителям нужно быть осторожнее.
Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза.
Российские артиллерия и авиация нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Офицеры пресс-центров группировок российских войск Шепелявцев и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ
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Российские артиллеристы, а также бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесли удары по складам боеприпасов вооруженных сил Украины, сообщили офицеры пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Дмитрий Шепелявцев и Александр Савчук.
Шепелявцев рассказал, что ударами РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 у поселка Лозовая в Харьковской области. В свою очередь, Д-20 российских войск под командованием сержанта Никиты Фесенкова уничтожило минометный расчет ВСУ у Зыбино, передает РИА «Новости».
На Купянском направлении были выявлены и ликвидированы три украинские диверсионно-разведывательные группы. Российские артиллеристы помешали двум ротациям украинских войск на передовой у населенных пунктов Синьковка и Двуречное.
Савчук сообщил, что «бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ», передает ТАСС.
Российские артиллеристы нанесли удар по 23-й стрелковой бригаде ВСУ, когда та передвигалась на бронированных машинах. «Выявленные цели уничтожены», – сообщил Савчук. Также артиллеристы отразили попытки ВСУ отбить «утраченные позиции» на Червонодибровском участке.
Разведкомплекс «Пенициллин» позволил российским войскам выявить артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские позиции были уничтожены. Кроме того, ЗРК «Тор-М1» сбил беспилотники ВСУ.
В четверг Минобороны России, опубликовало видео, на котором российские силы уничтожают склад украинских боеприпасов одним попаданием, на кадрах демонстрируется, как горит украинский арсенал.
Войска России поразили пункты временной дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Бигма сообщил об ударах по «иностранному легиону» ВСУ
На донецком направлении российской артиллерией поражены пункты временной дислокации украинского «иностранного легиона», сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Иван Бигма.
Бигма сообщил, что «нанесен ряд огневых налетов» в районе населенного пункта Архангельское. Также нанесены удары по 129-й бригаде теробороны у населенного пункта Керамик и по 12-му батальону 110-й механизированной бригады ВСУ у Очередино.
Уничтожен склад боеприпасов ВСУ. У населенного пункта Победа подразделения РХБЗ с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили «опорный пункт противника вместе с личным составом», передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что в Артемовске ликвидирован 45-летний польский командир взвода «легиона» вооруженных сил Украины Михал Журек.
Пригожин по случаю Пасхи отдал Киеву большую группу украинских пленных
Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне, сообщила его пресс-служба.
Пригожин в видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы, обращается к бойцу «Вагнера» с приказом накормить, напоить, оказать медицинскую помощь пленным и до обеда отправить их на украинскую сторону, передает ТАСС.
На видео показаны кадры, как один из бойцов ЧВК «Вагнер» оглашает указание передать военнопленных украинской стороне до наступления Пасхи, после чего десятки военнопленных ВСУ отправляются на территорию Украины.
Ранее Пригожин, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных, заявил, что месть будет осуществляться исключительно законными с точки зрения войны методами, еще большее количество врагов будет уничтожено.
Летчик Су-34 рассказал о премиальных за поражение украинской бронетехники
Летчик ВКС России рассказал газете ВЗГЛЯД о премировании летного состава за поражение целей противника: в среднем одна цель стоит 50 тыс. рублей.
Командир экипажа на истребителе-бомбардировщике Су-34 рассказал, что оплата происходит на основании соответствующей таблицы, где указаны виды техники, за уничтожение которой премируют: самолеты, вертолеты, бронетехника и так далее. В среднем одна цель стоит 50 тыс.рублей, денежное довольствие хорошее, подчеркнул российский летчик.
«Но, разумеется, служим мы не за деньги. В моем понимании, нет ничего выше и достойнее, чем быть военным, защищать свою Родину. А это и есть наша основная задача. Если потребуется, то и жизнь ради этого отдадим», – заявил летчик.
Ранее российский летчик рассказал, как за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и Су-25.
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