Экс-помощник Рейгана призвал США выполнить требования России

Экс-помощник Рейгана Бэндоу призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией

США следует пересмотреть планы поддержки Украины, заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.

Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative написал, что США следует дать понять, что Украине необходимо проявить готовность к переговорам, иначе Киев останется без поддержки Запада, передает РИА «Новости».

Бывший помощник Рейгана считает, что Вашингтон не должны волновать границы Украины, как и планы Киева по возвращению Крыма любой ценой. Бендоу считает, что у Вашингтона нет причин обеспечивать такой курс Украины.

Он также допустил, что нейтральный статус Украины без Крыма является приемлемым результатом для США, а американские власти должны рассматривать конфликт исключительно как внутриевропейский.

Кроме того, Бэндоу уверен, что США находятся в состоянии военного конфликта с Россией и призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. Он считает, что « США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну – прим.ВЗГЛЯД)».

По словам экс-помощника Рейгана, для стабильного мира Украина не должна быть членом в НАТО, а Россия должна быть возвращена в международный правопорядок. Бэндоу считает, что США должны быть готовы заняться проблемами безопасности Москвы и учесть интересы России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.