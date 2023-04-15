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ВСУ дважды обстреляли Курскую область
Губернатор Старовойт: ВСУ дважды обстреляли Курскую область
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Вооруженные силы Украины в субботу дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.
Частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи, энергетики уже приступили к устранению повреждений, добавил губернатор.
В конце марта ВСУ обстреляли три села в Курской области. А в начале апреля взрывное устройство сбросили с беспилотника на крышу дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области.
Экс-помощник Рейгана призвал США выполнить требования России
Экс-помощник Рейгана Бэндоу призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией
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США следует пересмотреть планы поддержки Украины, заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.
Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative написал, что США следует дать понять, что Украине необходимо проявить готовность к переговорам, иначе Киев останется без поддержки Запада, передает РИА «Новости».
Бывший помощник Рейгана считает, что Вашингтон не должны волновать границы Украины, как и планы Киева по возвращению Крыма любой ценой. Бендоу считает, что у Вашингтона нет причин обеспечивать такой курс Украины.
Он также допустил, что нейтральный статус Украины без Крыма является приемлемым результатом для США, а американские власти должны рассматривать конфликт исключительно как внутриевропейский.
Кроме того, Бэндоу уверен, что США находятся в состоянии военного конфликта с Россией и призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. Он считает, что « США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну – прим.ВЗГЛЯД)».
По словам экс-помощника Рейгана, для стабильного мира Украина не должна быть членом в НАТО, а Россия должна быть возвращена в международный правопорядок. Бэндоу считает, что США должны быть готовы заняться проблемами безопасности Москвы и учесть интересы России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
Медведев предсказал исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
Неизвестно, кто победит в теоретической войне России и Североатлантического альянса, но Польша в таком случае исчезнет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал высказывание польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право бить по России, и о быстром проигрыше России в случае войны с НАТО в своем Twitter, передает РИА «Новости».
Зампред Совбеза России признался, что не знает, кто победит в такой войне, но указал, что Польша является форпостом НАТО в Европе, по этой причине эта страна «точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером».
Ранее в пятницу Медведев поддержал мнение премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украины не существует в финансовом плане.
В ДНР рассказали о чудовищных потерях Киева в Артемовске
Гагин: Киев не забирает тела погибших из Артемовска, ВСУ несут чудовищные потери
За все время битвы за Артемовск (украинское название – Бахмут) противник потерял чудовищное количество живой силы, Киев не забирает своих погибших, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
По словам Гагина, число погибших ВСУ в Артемовске может быть не точной из-за того, что Украина не забирает убитых, которые просто лежат на земле в городе. Советник врио главы ДНР заявил, что многие из погибших украинских военнослужащих считаются без вести пропавшими, передает РИА «Новости».
Ранее российские штурмовики обвинили Киев в удержании Артемовска «живыми щитами», отправляя новые подразделения в «бахмутскую мясорубку».
В Европе дали прогноз о возможном контрнаступлении ВСУ
Bloomberg: Европейские союзники скептически отнеслись к планам Украины захватить Мелитополь
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Европейские союзники Украины считают, что ВСУ смогут продвинуться максимум на 30 км, и не ждут существенного прорыва Украины, а также захвата Мелитополя, сообщило Bloomberg.
Агентство со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что некоторые европейские союзники Украины скептически относятся к возможному прорыву ВСУ из-за сильной обороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
В ЕС считают, что украинцы способны продвинуться вперед примерно на 30 километров, что создаст для украинской артиллерии условия для глубокого наступления в 2024 году.
Также в ЕС, по данным агентства, скептически относятся к планам Киева взять Мелитополь во время контрнаступления. Сообщается, что европейские союзники сдержанно рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года.
Оптимизм западных союзников Украины исчез после публикации секретных документов Пентагона о реальном состоянии украинских войск и планов помощи НАТО Киеву.
Ранее СМИ сообщили, что утечку данных Пентагона можно назвать началом потопления «украинского корабля».
Украина потребовала пригласить ее в НАТО
Кулеба потребовал от НАТО сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе
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НАТО на июльском саммите в Вильнюсе должно сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе, другие решения для Киева неприемлемы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что для Украины окажется неприемлемым результатом саммита простое подтверждение «в 130-й раз» членами НАТО «политики открытых дверей», Также неприемлемым окажется и предложение «положительных вещей по углублению сотрудничества» без какого-либо «шага к членству Украины в НАТО», передает РИА «Новости».
В МИД Украины заявили, что на саммите страны альянса должны «сделать шаг» к членству Украины в НАТО и принять решение о том, «что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО». Кулеба заявил, что Украина «ни в коем случае не примет никаких суррогатных решений».
Напомним, Financial Times сообщала, что США, Германия и Венгрия выступают против предоставления Киеву «ясных заявлений» о поддержке «будущего членства» Украины в НАТО.
Посол Антонов заявил о росте числа иностранных наемников на Украине
Посол РФ в США Антонов: Число иностранных наемников на Украине увеличивается
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На Украине становится все больше иностранных наемников, в том числе из США, они, по-видимому, хотят реализовать сюжеты фильмов об охоте на живых людей, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол пояснил, что в СМИ появляется информация о том, что на Украине увеличивается число иностранных наемников, в том числе из США, такое ощущение, что «это не вполне здоровые люди с испорченной психикой, которым надоело посещение тиров в своих государствах и теперь они решили на практике реализовать сюжеты голливудских фильмов об охоте на живых людей», передает ТАСС.
Антонов подчеркнул, что ему не хочется верить в то, что «американские наемники участвуют вместе с нацистами в убийстве пленных российских солдат, в расстрелах мирных жителей, в ударах по жилым домам, да и в других преступлениях, которые по всем параметрам подпадают под уголовную ответственность.
В субботу бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина не выиграет в этом конфликте, а потому иностранным гражданам, воюющим на стороне ВСУ, стоит покинуть зону конфликта.
Ранее СМИ сообщали, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.
В США описали сценарий в случае гибели на Украине американских военных
Fox New: В случае гибели на Украине американского солдата США не стали бы наносить удар по России
В случае гибели на Украине американского солдата Соединенные Штаты не станут наносить удар по России, а могут и вовсе не отреагировать, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила американскому телеканалу Fox New, что ни один президент США в принципе не рассматривал активные боевые действия против России. По ее словам, конфликт должен зайти «слишком далеко», чтобы потребовались подобные меры. Такой сценарий, считает она, был бы возможен, если бы Россия «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев», передает РИА «Новости».
По мнению Коффлер, которую Fox New называет «экспертом по России», более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине стали бы «кибератаки, дипломатическая реакция и санкции».
Ранее СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
После этого Белый дом подтвердил, что на украинской территории действительно есть контингент американских военных.
Американский полковник заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
Бывший советник Пентагона полковник Макгрегор заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
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Украинские военные хотят повесить президента Украины Владимира Зеленского, пока до него «не добрались русские», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Комментируя проблему коррупции в вооруженных силах Украины, Макгрегор заявил, что в Telegram можно увидеть ролики украинских солдат, которые «все это обсуждают». Как рассказал Макгрегор, украинские военные считают, что «первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские». «Они прекрасно знают, что их предали», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-каналу Judging Freedom.
Напомним, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс дал Зеленскому список из 35 высокопоставленных силовиков и чиновников, о коррумпированности которых узнали США. Уволены были лишь около десяти – те, кто особенно «нагло хвастался своими деньгами».
Китай пообещал не продавать вооружения ни одной из сторон конфликта на Украине
Китай не будет продавать оружие странам, вовлеченным в конфликт на Украине, и будет следить за экспортом товаров двойного назначения, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщило Associated Press.
Бербок добавила, что Китай как постоянный член СБ ООН несет особую ответственность в урегулировании украинского кризиса, передает «Интерфакс» .
Цинь Ган в свою очередь подтвердил, что Пекин хочет оказать содействие в поисках мирного пути решения конфликта. При этом, добавил он, без признания интересов в сфере безопасности какой-либо конкретной стороны кризисы и конфликты неизбежны.
Кроме того, Бербок подняла тему Тайваня, назвав этот возможный конфликт глобальной катастрофой. По ее словам, ФРГ придерживается принципа одного Китая, согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Она отметила, что Берлин обеспокоен ситуацией вокруг Тайваня.
В ответ Цинь Ган заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, не терпящим вмешательства со стороны.
Ранее Цинь Ган заявил Бербок, что единственным путем решения конфликта на Украине являются мирные переговоры.
Напомним, генсек НАТО предупредил Пекин о том, что Китай ожидают серьезные последствия, если он предоставит оружие России. При этом в КНР заявляли, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие. Отсутствие данных о поставках России китайского оружия отмечали и в Минобороны Украины.
Подозреваемыми в покушении на главу полиции Мариуполя оказались жители города
Участников группы, планировавшей убийство начальника мариупольской полиции Михаила Москвина, могло быть больше, все они – жители этого города, сообщил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.
На данный момент задержано трое подозреваемых, они дают показания, по предварительным данным, все они – жители Мариуполя, сообщил собеседник ТАСС.
При этом число участников группы может быть больше, добавил источник. За покушением, по его словам, стоит Главное управление разведки украинского Минобороны, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства подготовки преступления.
По его словам, сам Москвин также принял участие в следственных мероприятиях.
Ранее в пятницу МВД ДНР сообщило о задержании подозреваемых в покушении Москвина. Само покушение произошло в конце марта.
Российские артиллерия и авиация нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Офицеры пресс-центров группировок российских войск Шепелявцев и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ
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Российские артиллеристы, а также бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесли удары по складам боеприпасов вооруженных сил Украины, сообщили офицеры пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Дмитрий Шепелявцев и Александр Савчук.
Шепелявцев рассказал, что ударами РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 у поселка Лозовая в Харьковской области. В свою очередь, Д-20 российских войск под командованием сержанта Никиты Фесенкова уничтожило минометный расчет ВСУ у Зыбино, передает РИА «Новости».
На Купянском направлении были выявлены и ликвидированы три украинские диверсионно-разведывательные группы. Российские артиллеристы помешали двум ротациям украинских войск на передовой у населенных пунктов Синьковка и Двуречное.
Савчук сообщил, что «бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ», передает ТАСС.
Российские артиллеристы нанесли удар по 23-й стрелковой бригаде ВСУ, когда та передвигалась на бронированных машинах. «Выявленные цели уничтожены», – сообщил Савчук. Также артиллеристы отразили попытки ВСУ отбить «утраченные позиции» на Червонодибровском участке.
Разведкомплекс «Пенициллин» позволил российским войскам выявить артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские позиции были уничтожены. Кроме того, ЗРК «Тор-М1» сбил беспилотники ВСУ.
В четверг Минобороны России, опубликовало видео, на котором российские силы уничтожают склад украинских боеприпасов одним попаданием, на кадрах демонстрируется, как горит украинский арсенал.
Премьер Украины предупредил о скором контрнаступлении ВСУ
Премьер Украины Шмыгаль: Контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время
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Контрнаступление вооруженных сил Украины начнется «в ближайшее время», заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вашингтоне.
«Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Шмыгаль добавил, что Украина получила «абсолютную» поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Украинский премьер вновь подтвердил намерение Киева захватить Крым и Донбасс. По его словам, целью Киева является выход на границы 1991 года.
Украинские власти «глубоко уверены» в своих намерениях, добавил Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль заявлял, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Западные СМИ писали, что весеннее контрнаступление ВСУ решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором. Президент подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня.
Командир взвода «интернационального легиона» ВСУ ликвидирован в Артемовске
PAP сообщило о ликвидации польского командира взвода «интернационального легиона» ВСУ Журека в Артемовске
В Артемовске ликвидирован 45-летний польский командир взвода так называемого интернационального легиона вооруженных сил Украины Михал Журек, сообщили польские СМИ.
Журек был тяжело ранен в голову. Он умер 25 марта в больнице в Днепропетровске, «за месяц до возвращения домой», передает РИА «Новости» со ссылкой на PAP.
Польское агентство сообщило, что наемник похоронен в деревне Бралин в Кемпненском уезде Польши. Похороны прошли в пятницу, на них присутствовали представители местных властей и польской армии. На гроб наемника положили флаг Украины. У него остались три дочери и сын.
Напомним, сообщалось, что в так называемом интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. В марте в Польше сообщили, что польский наемник погиб на Украине, еще двое тяжело ранены.
Украинский мошеннический «кол-центр» обманул на 3 млн долларов жителей Чехии
На Украине изобличили сеть «кол-центров» мошенников, чьими жертвами стали чешские абоненты, заявили в украинской генеральной прокуратуре.
Ущерб от деятельности преступной организации оценивается в более чем 3 млн долларов (65 млн чешских крон), сообщили в генпрокуратуре Украины, передает РИА «Новости».
В числе предводителей группировки также есть чешские граждане, штат структуры, выявленный в Днепропетровске, насчитывал более 20 человек, мошенники набирали «сотрудников» только из числа тех, кто знает иностранные языки.
Работники «кол-центра» звонили гражданам в Чехии и представлялись сотрудниками банка, заставляя их переводить сбережения на «безопасный счет».
Всего от действий преступной группы пострадало более 300 человек.
Ранее в феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявлял, что почти все телефонные мошенники в России являются гражданами Украины, действующими в основном из Днепропетровска.
Украинских пограничников стали использовать как заградотряды
Российский военный рассказал, что украинских пограничников, переброшенных в Артемовск, используют как заградотряды
Пограничники с Западной Украины, переброшенные в Артемовск, служат в качестве заградотрядов, заявил боец российских штурмовых формирований.
Боец группы «Вагнер» сообщил РИА «Новости», что об использовании пограничников в таком качестве сообщали мирные жители города.
По его словам, заградотряды не пускают украинских мобилизованных.
«Мобилизованные, когда сдаются – они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска», – добавил боец.
Еще в январе президент России Владимир Путин обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.