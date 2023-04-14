Детский омбудсмен сообщила о воссоединении детей граждан Украины с семьями

Все дети граждан Украины, которые отдыхали в Краснодарском крае и задержались с возвращением, переданы родным, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

«Заканчиваем рабочую неделю хорошей новостью. Особенно для тех, кто следит за судьбой детей из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий, которых родители отправили добровольно в здравницы юга России в конце лета – осенью 2022 года. Но из-за изменения линии фронта и множества других причин долго не могли забрать», – сообщила она в Telegram.

В Крыму за последние десять дней приехали за шестью детьми, остаются в республике еще восемь. Львова-Белова выразила надежду, что скоро и они общими усилиями будут рядом с близкими. Таким образом, с октября 2022 года более 2,5 тыс. детей вернулись в родные семьи из лагерей отдыха, несмотря на возникшие сложности.