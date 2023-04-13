Латвия подтвердила отправку военных на Украину

Политолог: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России

Политолог Лукьянов: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России

Заявления об отправке в Польшу американских военных вызваны планами США переустроить Европу. Вашингтон умышленно делает ставку именно на государства восточной части континента. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат.

«Сегодня мы наблюдаем острую фазу самой настоящей холодной войны, которая, судя по всему, не планирует ослабевать. Польша – это страна, которая и по своему психологическому настрою, и по географическому положению является примыкающей к зоне острого конфликта. По сути – это прифронтовая зона», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России. Это связано с их пониманием собственной безопасности, а также желанием играть серьезную роль и быть значимыми. Кроме того, чем больше в Польше будет американских военных, баз и техники, тем, с их точки зрения, выше шансы, что США их не бросят в случае эскалации», – отметил он.

«Вместе с тем, оценивая заявления польского премьера Матеуша Моравецкого, необходимо учитывать, что обещания ему дала вице-президент США Камала Харрис – не самый видный стратегический игрок в американской администрации. Кроме того, ее слова пока не являются официальной позицией США», – добавил собеседник.

«Однако, я допускаю, что Штаты все же пойдут по сценарию, озвученному Моравецким. Большую роль в принятии такого решения сыграют последние события на европейском континенте. В частности, свою роль сыграют заявления президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что Европа не видит необходимости во всем следовать американской стратегической линии», – полагает политолог.

«В отличие от стран Западной Европы, в Восточной, наоборот, видят полную необходимость следовать в фарватере США. Поэтому для американцев укрепление отношений с этими странами и расширение своего военного присутствия на их территории становится важно с точки зрения закрепления влияния на континенте», – отметил Лукьянов.

«Сегодня, по сути, речь идет о желании Шатов провести стратегическое переустройство Европы. В реализации этого плана очень многое будет зависеть от ситуации на Украине, однако сами по себе позиции Польши и США вряд ли как-то изменятся в зависимости от исхода украинского конфликта», – добавил он.

«Что касается России, наша основная задача сегодня – добиться успеха в кампании на Украине, а также осложнить для НАТО и США процесс стратегического переустройства Европы. Второе направление нашей деятельности может наметиться, в случае если ситуация с размещением американских военных в Польше получит свое продолжение», – заключил Лукьянов.

Ранее стало известно, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат. Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий со ссылкой на обещание вице-президента США Камалы Харрис. После встречи с Харрис премьер сказал, что они говорили о присутствии американских войск в Польше. По его словам, вице-президент заявила «об усилении постоянного присутствия» сил США. Моравецкий с радостью отметил, что Харрис сообщила не только о «дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения».

Премьер-министр Польши также подчеркнул, что страна создает условия для переброски сил США из других европейских стран. По его словам, это можно осуществить «быстро». Как указал премьер, в Европе находится свыше 100 тыс. «готовых к бою солдат» США, более 10 тыс. из них – в Польше. «Но главное сегодня – это техника».

Напомним, польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor. Варшава также выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД