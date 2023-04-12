Рассекреченное дело Гагарина представили в Петербурге

Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина представили в Петербурге в День космонавтики

Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина представили в цифровом формате на конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке» в Петербурге, материалы есть в открытом доступе, заявил начальник отдела научной экспертизы фонда, кандидат исторических наук Алексей Воронович.

По его словам, оцифрованное личное дело Юрия Гагарина находится теперь в Президентской библиотеке в открытом доступе пока только в электронном читальном зале, но в ближайшее время может появиться на портале. В данный момент опубликована подробная библиографическая справка, передает ТАСС.

Воронович отметил, что материалы личного дела (анкета, подробная таблица о прохождении военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов, характеристики с места учебы) подтверждают правдивость сложившегося вокруг Гагарина «образа идеального человека».

Эксперт исторических наук заверил, что рассекреченные материалы позволили уточнить некоторые даты, а также небольшие биографические детали. Так, в этом помогли две автобиографии, написанные рукой первого космонавта в 1957 и 1960 годах.

Отмечается, что личное дело Гагарина было передано на оцифровку в Президентскую библиотеку госкорпорацией «Роскосмос» в марте 2023 года.

«Мы очень быстро смогли доставить личное дело из Москвы в Санкт-Петербург, аккуратно, внимательно его оцифровали. Затем это дело тут же увезли обратно в Москву, а мы уже начали работать над обработкой цифровых копий», – подчеркнул Воронович.

Юрий Гагарин внес неоценимый вклад в развитие космической отрасли, как другие космонавты, инженеры, конструкторы, летчики-испытатели, выпускники и преподаватели профильных вузов из всех уголков нашей многонациональной Родины.