ЦБ выступил против возврата к репатриации валютной выручки в страну

Набиуллина: ЦБ против возврата к репатриации валютной выручки в страну

ЦБ не считает нужным возвращаться к репатриации в страну валютной выручки – компании сейчас оплачивают ею импорт, при этом экспортеры продолжают продавать валюту даже без обязательств, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Сейчас в России норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках привязана к норме обязательной продажи, которая равна нулю.

Как сказала Набиуллина, выступая в Госдуме, что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям, то не нужно делать. По ее словам, то, что наши компании оставляют выручку за рубежом, – позволяет им оплачивать необходимый импорт, передает РИА «Новости».

Набиуллина отметила, что компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку «даже без обязательств».

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий экспортерам не возвращать валютную выручку на российские счета, так же указ позволяет российским эмитентам евробондов рефинансировать эти обязательства российскими бумагами.