Эксперт: Россияне вернулись к конструктивному и созидательному патриотизму

Политолог Шаповалов объяснил высокий уровень патриотизма среди россиян

Вопрос патриотизма приобрел особую актуальность не после начала СВО, а намного раньше – когда граждане поняли, что западные силы хотят разобщить наше общество. В ответ на это россияне сплотились еще сильнее, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Во вторник ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, показавшего, что подавляющее большинство россиян считают себя патриотами.

«Важно не только то, что более 90% россиян называют себя патриотами, но и то, что для них патриотизм – это не что-то абстрактное. В нашем обществе доминирует понимание деятельного патриотизма, принесения пользы Родине. Это патриотизм, направленный на созидание и на повышение чувства сопричастности своей стране», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.

«Отдельно респонденты указывали защиту родины как одно из главных направлений патриотизма. Это особенно характерно в контексте противостояния России и военной машины НАТО. Впрочем, у нас в стране издревле патриотизм был неотделим от защиты Родины, в том числе – на поле боя», – напомнил собеседник.

«Отраден нынешний подъем любви к России и на фоне мути 90-х. Тогда западные силы влияния навязывали нам моду на высмеивание патриотизма и критику своей страны по любому поводу. Да и сейчас некоторые пытаются подать патриотизм с приставкой «квасной». Однако эта мода прошла, россияне вернулись к конструктивному и созидательному патриотизму», – подчеркнул эксперт.

«Безусловно, важную роль в этом сыграли патриотическая позиция главы государства Владимира Путина, возвращение школам воспитательных функций, а также вектор на укрепление традиционных российских ценностей. Причем, вопрос патриотизма приобрел особую актуальность не после начала СВО, а намного раньше – когда мы поняли, что западные силы хотят разобщить наше общество. В ответ на это россияне сплотились еще сильнее», – добавил политолог.

Во вторник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, в ходе которого девять из десяти респондентов (91%) назвали себя патриотами. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. Не считают себя патриотами 5% опрошенных.

«Быть патриотом» для россиян – значит, в первую очередь, работать и действовать во благо страны, то есть патриотизм воспринимается как вклад в общее дело», – поясняется в комментарии. Также, респонденты указывали, что патриотизм предполагает защиту страны от любых нападок и обвинений. «По всей видимости, это стало следствием недружественных высказываний в адрес страны на фоне СВО со стороны коллективного Запада», – отмечает ВЦИОМ.