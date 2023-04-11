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Лавров рассказал главе МИД Казахстана о новых оценках ситуации на Украине
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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу озвучил обновленные оценки ситуации по Украине как проекта Запада по нанесению стратегического поражения России.
Лавров заявил, что на встрече с Нуртлеу были высказаны обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта, который готовился долгие годы, по нанесению стратегического поражения России, передает ТАСС.
Также глава МИД России отметил, что евразийский континент имеет огромное будущее, особенно когда центр развития мировой экономики сместился сюда. По его словам, этими объективными сравнительными преимуществами необходимо пользоваться к обоюдной выгоде всех организаций и всех стран.
Ранее глава МИД России по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Глава Минобороны Украины едва не попал в плен в Гостомеле
Глава Минобороны Украины рассказал, как чуть не попал в плен в Гостомеле
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в прошлом году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом, сообщает издание «Украинская правда».
Резников рассказал, что в прошлом году должен был ехать в защищенный командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины в Гостомеле. Именно туда произошла массированная высадка российского десанта, сообщает РИА «Новости».
Министр отметил, что если бы он и его команда приехали туда на несколько дней раньше, то оказались бы в плену. Избежать этого удалось благодаря тому, что был нарушен «протокол безопасности», и военные «просто распылились по разным зданиям Минобороны», и их не получилось быстро собрать для поездки.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
Стало известно о подготовке ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал
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Украинские военные ведут подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции. Также ведется переброс живой силы и техники, собираются плавсредства, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сальдо отметил, что для успешного форсирования Днепра у военных Украины недостаточно средств.
«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно», – добавил он.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в Лимане возможны провокации, однако они обречены на провал.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения украинских войск, находящегося под Херсоном.
До этого российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области.
Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года
Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию
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План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС.
Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он.
По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия.
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала необходимое число подписей
Авторы петиции к Зеленскому призвали демобилизовать отслуживших 18 месяцев солдат ВСУ
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Одна из электронных петиций на сайте президента Украины с предложением разрешить демобилизацию тем, кто отслужил уже 18 месяцев, набрала необходимые 25 тыс. подписей.
Авторы обращения пишут, что украинские военные находятся на фронте больше года, и назрела необходимость урегулировать сроки службы. Также отмечается, что закон о праве увольнения из армии для тех, кто отслужил полтора года и не хочет служить дальше, уже зарегистрирован в парламенте, передает РБК.
В обращении отмечается, что в украинскую армию после начала СВО пошли служить добровольцы и те, кто не уклонялся от повесток. Они теперь не могут положиться на государство, так как не имеют юридически прописанных прав и сроков службы.
На сайте Зеленского зарегистрированы еще несколько петиций с требованием демобилизации, но они не набрали нужное количество голосов для рассмотрения.
Ранее Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине, якобы необходимую для контрнаступления.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
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В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
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Агент разведки Украины признался в передаче данных для ударов ВСУ по России
Задержанный в Запорожской области агент украинской разведки признался в передаче данных для ударов ВСУ по России
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Агент Главного управления разведки Минобороны Украины, которого задержали в Запорожской области России, подтвердил, что понимал, для чего его завербовала украинская сторона.
На соответствующий вопрос о передаче данных Украине он ответил: «Да, для нанесения ударов». Ему было велено передавать информацию не только о дислокации российских военных, но и о гражданских объектах, в том числе СМИ и банках, передает ТАСС.
Как сообщил 22-летний задержанный, он передал «координаты местной военной комендатуры», а позднее «товарищ предложил» ему «съездить в Херсонскую область». За время поездки задержанный, по его собственным словам, «выявил 13 блокпостов» российских военных.
В правоохранительных органах отметили, что украинские спецслужбы вербуют «асоциальных, маргинальных личностей» или же используют «угрозы и шантаж». Так, в прошлом задержанный агент ГУР был условно осужден за побои и угрозы убийством. Его объявили в федеральный розыск за нарушение правил условного наказания. Уже в розыске он вошел в «террористическую организацию», став «пособником ее куратора – ГУР Украины».
Напомним, правоохранительные органы задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области. Мужчина является гражданином России, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В «документах Пентагона» нашли информацию о планах Египта передать России ракеты
Washington Post заявила о планах Египта тайно передать России до 40 тыс. ракет
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В просочившихся в Сеть «документах Пентагона» сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси велел изготовить до 40 тыс. ракет, чтобы передать их России, пишут СМИ.
Речь идет о «документе американской разведки» от 17 февраля. Washington Post пишет, что ас-Сиси, если верить материалам, отдал соответствующий приказ «недавно». Также упоминаются планы о якобы поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Утверждается, что ас-Сиси велел военными чиновниками сохранять эти планы в секрете, чтобы не возникло «проблем с Западом».
Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд сказал, что его страна придерживается принципа «невмешательства» в конфликт на Украине и призывает к прекращению боевых действий, а также политическому урегулированию, передает РИА «Новости».
Чиновник в США заявил, что Вашингтону «неизвестно об исполнении» плана по поставкам Египтом ракет России. Washington Post отмечает, что в документе ясно не указывается, почему Россия якобы захотела приобрести у Египта ракеты.
Как пишет Washington Post, ас-Сиси 1 февраля велел человеку, указанному как Салах-ад-Дин (предположительно министру по военному производству Египта Мохамеду Салах-ад-Дину), сообщить заводским работникам, что снаряды изготавливают для армии Египта. Тот ответил, что при необходимости сотрудники будут трудиться «посменно», так как «это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее».
Также в документе сообщается, что ас-Сиси рассматривает продажу «обычных вещей» Китаю, чтобы освободить место для «большего производства» ракет Sakr 45. В документе не говорится, как правительство США получило детали египетских переговоров.
Напомним, эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
Экономист сказал об ответных мерах на извлечение европейцами прибыли из замороженных российских активов
Экономист Любич: Москва может ответить зеркально на действия Бельгии в отношении замороженных российских активов
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Сегодня Россия может только зеркально отвечать на действия европейцев, используя аналогичные инструменты в отношении принадлежащих им ценных бумаг, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных российских активов.
«По замороженным бумагам причитаются выплаты – купоны по облигациям и дивиденды по акциям. Сейчас, насколько я могу судить, эти деньги получают лица, удерживающие ценные бумаги российских собственников», – рассказал экономист Антон Любич.
«Кроме того, за удержание еще взимается комиссия «за хранение». В совокупности это и формирует доходную базу, с которой берут налоги. В основной массе их собирают Бельгия и Люксембург, где находятся ключевые европейские депозитарии Euroclear и Clearstream. Поскольку сейчас часть бумаг все же размораживают и передают законным собственникам, то в этом году база для соответствующих доходов сократится», – отметил он.
«К международному праву эта ситуация отношения не имеет, поскольку речь идет о взаимоотношениях частных лиц – депозитариев и владельцев ценных бумаг. При этом я напомню, что 46-я статья Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны прямо запрещает изъятие частной собственности даже у граждан государства-противника. Что уж говорить о ситуации, когда де-юре НАТО и Россия не пребывают в состоянии войны», – рассуждает эксперт.
«Россия, защищая интересы своих граждан, вряд ли может предпринять какие бы то ни было иные шаги, кроме зеркального ответа. То есть распространить используемые европейскими чиновниками по отношению к россиянам подходы на европейцев и принадлежащие им ценные бумаги российских эмитентов», – заключил Любич.
Ранее стало известно, что Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке. Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.
Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью газете Soir, что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.
Напомним, о решении Еврокомиссии инвестировать замороженные российские активы и направить полученную прибыль на поддержку Украины стало известно в ноябре. В России инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен назвали «лихорадочной деятельностью Еврокомиссии», которая пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, значит ли это, что Брюссель нашел юридическую лазейку для конфискации активов России, и как Москве отвечать на это воровство?
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Из украинского плена возвращены 106 российских военных
Минобороны сообщило о возвращении 106 российских пленных
С контролируемой киевским режимом территории возвращены 106 российских военнопленных, сообщило Министерство обороны России в понедельник.
Освобожденных доставят самолетами ВКС России в Москву на лечение, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Сейчас им всем оказывается медицинская и психологическая помощь, заключили в министерстве.
В феврале Минобороны сообщало, что с контролируемой киевскими властями территории возвращен 101 российский военнослужащий.
Представитель Госдепа «не видел» сообщений о нападениях на храмы УПЦ
Представитель Госдепа Пател заявил, что «не видел» сообщений о нападениях на храмы и прихожан УПЦ
Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Пател не стал комментировать сообщения о нападениях на храмы и прихожан канонической Украинской православной церкви.
Пател заявил, что якобы «не видел этих сообщений», в связи с чем «не может» их прокомментировать. Он заверил, что «будет рад проверить» данную информацию и «вернуться», передает РИА «Новости».
Напомним, только в понедельник сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины попытались захватить два храма УПЦ в Переяславе, а также храм в Каменце-Подольском. На прошлой неделе глава Львова Андрей Садовый после захвата храмов , что история канонической УПЦ в городе завершилась.
Украина разорвала соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Верховная рада подписала закон о выходе Украины из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Украинский депутат уточнил, что прекращается действие соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, также Киев вышел из соглашения о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов, передает РИА «Новости».
Ранее Украина вышла из соглашения СНГ о лечении психических расстройств.
В Латвии вскрыли схему поставки российского топлива на Украину
TV3: Российское топливо везут через Ригу на Украину по поддельным документам
Российское топливо уже несколько месяцев поступает на Украину через Латвию по поддельным документам, сообщили латвийские СМИ.
По данным программы Neka personiga («Ничего личного») на канале TV3, в начале года в рижский порт из Санкт-Петербурга зашли три танкера, в том числе суда NS Point и NS Pride «Совкомфлота». Общая стоимость груза превышала 100 млн евро. Грузы доставлялись на склады компании PARS Terminals, пишет РБК.
В январе и феврале возле складов, по данным латвийского телеканала, заметили несколько десятков бензовозов с Украины. В начале апреля на территории терминала и рядом с ней также стояли в ожидании грузовики с украинскими номерами.
TV3 напоминает, что до 5 февраля, дня вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, ввоз топлива из России не считался нарушением санкций ЕС. Об этом же заявил латвийский МИД, напомнив, что российское топливо, ввезенное до указанной даты, можно продавать. При этом уже более года на Украину нельзя ввозить российское топливо.
В PARS Terminals заявили, что топливо поступило из Казахстана, груз имеет все необходимые сертификаты. Об этом же сообщили в компании Orlen Lietuva, от чьего имени выдан сертификат. После обращения в таможенное управление выяснилось, что аналогичные документы были использованы ранее, в январе, а бумаги поддельные.
Авторы Neka personiga сообщали о таких перевозках еще в феврале, однако власти Латвии не стали заводить уголовных дел. Прокуратура направила материалы дела на новое рассмотрение.
В январе стало известно, что Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России.
В Запорожской области задержали агента разведки Украины
Правоохранительные органы задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области, сообщили в силовых структурах региона.
Отмечается, что мужчина передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан, передает ТАСС.
Мужчина является гражданином России, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России.
НАК заявила о попытках спецслужб Украины «обрабатывать» российскую молодежь
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Украинские спецслужбы на фоне проведения спецоперации агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
Бортников, слова которого приводятся на сайте НАК, заявил, что «украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку» российских граждан, прежде всего речь идет о молодых людях, которых вовлекают в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.
По данным НАК, с февраля 2022 года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых должны были стать молодые люди и подростки, включая несовершеннолетних.
«Не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе», – отметил Национальный антитеррористический комитет.
В сообщении говорится, что серьезной угрозой являются попытки нападений со стороны отдельных учащихся образовательных организаций, находящихся под влиянием идей «Колумбайна*» и других деструктивных субкультур, в том числе координирующихся с Украины.
«В целях формирования антитеррористического мировоззрения в вузах и школах в ряд учебных дисциплин гуманитарного профиля включаются вопросы профилактики терроризма», – говорится в заявлении по итогам заседания.
Также участники заседания отметили, что противодействию идеологии терроризма и неонацизма в молодежной среде на территории новых российских регионов необходимо уделять особое внимание.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как украинская разведка вербует агентов в России.
В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь»
Военкор Котенок: В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь» Артур Асадов
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В ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожен командир роты националистического батальона «Карпатская сечь» Артур Асадов, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Асадов, уничтоженный русскими бойцами в зоне СВО, «светился в бандеровских медиа в ходе осенней кампании ВСУ».
Рота Асадова была прикреплена к 49-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Асадов, по данным издания, в составе своего подразделения участвовал в захвате города Изюм Харьковской области в сентябре прошлого года. Отмечается, что он известен «как любитель проводить жестокие пытки над русскими военнопленными».
«Ярый националист» Артур Асадов, продолжает издание, «любил раздавать интервью, в которых хвастался, что не слушает своего отца». По данным СМИ, Асадов-старший проживает в ДНР, поддерживает республику в военном конфликте и просил сына не воевать за бандеровцев.
По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников.