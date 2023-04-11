НАК заявила о попытках спецслужб Украины «обрабатывать» российскую молодежь

Эксперт: Контрнаступление ВСУ обойдется без полноценного прикрытия ПВО

Эксперт Кнутов: Украинская система ПВО способна прикрыть лишь отдельные объекты

У Украины серьезные проблемы с комплексами С-300. Помимо того, что ВСУ действительно не хватает снарядов, у самих боеприпасов истек срок годности, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее западные СМИ со ссылкой на утечки данных из Пентагона сообщили о нехватке у Украины снарядов к комплексам ПВО.

«Мало того, что у Украины давно наблюдается нехватка боеприпасов для С-300, так еще и у самих снарядов в большинстве своем истек допустимый срок хранения. Из-за этого страдает точность и эффективность применения вооружения. В связи с этим украинские власти все чаще просят натовские комплексы ПВО», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Что касается непосредственно С-300, то раздобыть боеприпасы для них Украина может только на Кипре, в Греции и еще в нескольких странах, однако все они отказываются это делать. Поэтому ВСУ способны прикрыть лишь некоторые объекты. Для защиты войск требуется гораздо большее количество комплексов. Пока же противник для прикрытия войск использует ПЗРК», – рассуждает эксперт.

«Вместе с тем против самолетов ПЗРК эффективны только при применении сразу нескольких комплексов против одной цели. Более того, для поражения самолет должен лететь достаточно низко. Наша авиация старается не рисковать и не входить в зону досягаемости систем, а работать с больших расстояний. Можно уверенно говорить, что российские войска имеют господство в воздухе и активно им пользуются, особенно в восточной части театра военных действий», – добавил он.

В свою очередь военный эксперт Сергей Хатылев, рассуждая о роли украинской системы ПВО в готовящемся контрнаступлении ВСУ, указал на плохую маневренность немодернизированных комплексов С-300. По его словам, для эффективной работы системы ПВО в целях прикрытия военных подразделений необходимо, чтобы комплекс быстро прибывал на позицию, выполнял задачу, сворачивался и уходил.

Кроме того, Хатылев отметил, что с комплексами С-300, которые Россия продавала в другие страны, зачастую применяются и разные типы ракет. Поэтому найти в других странах боеприпасы, которые подойдут украинским системам, крайне сложно.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в социальные сети, сообщила, что Россия может добиться превосходства в украинском небе ввиду того, что у украинских военных заканчиваются ракеты для комплексов С-300. Это, по мнению автора статьи, станет препятствием для анонсированного ранее контрнаступления ВСУ.

Как пишет RT, полковник Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ), заявил, что не может комментировать достоверность этой информации, поскольку такие данные на Украине засекречены. Однако он подтвердил, что ПВО Украины сталкивается с серьезной проблемой. По его словам, Украине срочно нужно, чтобы западные партнеры ускорили предоставление помощи.

В свою очередь газета Washington Post сообщила, что ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая. Согласно утекшим документам, Украина способна противостоять двум-трем волнам ударов. В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Украины оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.

Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока. Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода информации и почему на Западе не скрывают своих военных планов.

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