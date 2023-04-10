Саудовская Аравия подтвердила переговоры с хуситами в Йемене

Саудовский посол Мухаммед аль-Джабер сообщил о переговорах с хуситами в Сане

В Сане проходят переговоры делегации Саудовской Аравии и мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) о перемирии и политическом урегулировании кризиса в Йемене, сообщил саудовский посол Мухаммед аль-Джабер.

Посол рассказал, что находится в Сане «вместе с делегацией братского Султаната Оман». По его словам, целью переговоров являются «перемирие и прекращение огня, процесс обмена пленными и поиск путей диалога между йеменскими силами». Посол заявил, что Саудовская Аравия стремится к «достижению всеобъемлющего и устойчивого политического решения в Йемене», передает ТАСС.

Прежде Reuters сообщало, что Саудовская Аравия может договориться с шиитским движением до наступления мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), который знаменует окончание месяца поста Рамадана (начнется 21 апреля).

Напомним, президентскому руководящему совету Йемена и хуситам удалось договориться о перемирии под эгидой ООН на шесть месяцев. До этого Саудовская Аравия также договорилась о намерении восстановить дипотношения с Ираном.