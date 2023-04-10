Экс-президент Молдавии Додон вернулся в руководство оппозиционной Партии социалистов

Патриарх Кирилл назвал причину военного столкновения России с Западом

Патриарх Кирилл: К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей

К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей и отсутствие христианских ценностей на западе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал участникам трапезы, что ушла ложная дипломатия эпохи разрядки, во время которой ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. При этом патриарх подчеркнул, что народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей, передает РИА «Новости».

Патриарх выразил уверенность, что к военному противостоянию России с Западом привело понимание полного отсутствия общих ценностей. При этом он указал, что с самим противостоянием Россия не связывает ничего материального, и в этом – свидетельство правоты ее позиции, так как мы отстаиваем свою веру, свою нравственную систему ценностей, мы не хотим, чтобы были родители номер один и номер два, мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами, мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни.

Напомним, в новой Концепции внешней политики России, утвержденной 31 марта указом президента РФ Владимира Путина, говорится, что большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету РФ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, получение односторонних экономических преимуществ, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами.