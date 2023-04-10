Эксперт назвал условие для разблокировки Twitter в России

Член ОП Малькевич поддержал идею разблокировки Twitter после выполнения соцсетью ряда условий

Twitter (запрещена в РФ) может стать площадкой, на которой Россия сможет взаимодействовать с международной аудиторией и продвигать свою повестку, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя предложение депутата Госдумы Антона Горелкина разблокировать эту соцсеть в России в обмен на возврат аккаунтов российских ведомств.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале предложил подумать над снятием блокировки с Twitter (запрещен в России), поскольку данная соцсеть «снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России». При этом он отметил, что в ответ Twitter должен вернуть доступ к аккаунтам российских ведомств.

«Я разделяю предложение моего хорошего товарища Антона Горелкина, потому что мы видим, что Twitter идет навстречу, смягчил позицию по отношению к российским аккаунтам. Twitter устами Илона Маска ужесточил отношение к западным СМИ, которые финансируются государством», – говорит глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич.

На его взгляд, диалог с этой соцсетью «возможен куда более, нежели с другими западными площадками», включая Google, который продолжает игнорировать законные просьбы и предложения российских ведомств. А России такая площадка для взаимодействия с международной аудиторией все-таки нужна. Поэтому, по его мнению, именно Twitter имеет все шансы, чтобы стать этой площадкой.

«Но разблокировав его, мы должны выдвинуть целый ряд своих требований по разбану российских аккаунтов, которые были несправедливо заблокированы. В том числе и мой был заблокирован еще в 2019 году на основании жалобы американского анонима. Поэтому вот такая амнистия: только после допуска российских лидеров мнений на эту площадку для того, чтобы мы могли продвигать нашу повестку», – говорит член ОП.

По словам собеседника, это было бы справедливо, однако для реализации подобного плана должна вестись системная работа с некими уполномоченными представителями Twitter. «Невзирая на объявления Маска, что все несправедливые обвинения будут сняты и пользователи смогут вернуться в Twitter, я по себе этого не вижу. И даже мое обращение в техподдержку со ссылкой на Маска было проигнорировано, никто мне аккаунт не вернул», – заключил Малькевич.

Ранее сообщалось, что Twitter вновь выдает в поиске и в рекомендациях аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны и других российских ведомств. По мнению британских СМИ, это связано с приобретением компании Илоном Маском.