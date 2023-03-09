Телеведущего Шаца задержали на Бали

Российского шоумена Шаца задержали на Бали перед концертом

Российского шоумена Михаила Шаца (признан иностранным агентом) задержали на Бали перед концертом на 8 Марта, сообщают СМИ.

Шац мог нарушить миграционное законодательство Индонезии, после чего его задержали, передает RT со ссылкой на электронные СМИ.

Сам артист не рассказывает детали произошедшего, но обещает вернуть деньги, которые ему заплатили за билеты. Как сообщают в соцсетях живущие на Бали россияне, для проведения концертов на Бали необходима специальная виза, которой у Шаца, по всей видимости, не было.

В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.