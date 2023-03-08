Балицкий заявил, что обсудил с Путиным усиление ПВО в Запорожской области Американский военный разведчик отметил роль Путина в сохранении России Экс-разведчик ВС США Риттер: После распада СССР Штаты пытались «добить» Россию, но Путин не позволил Западу развалить РФ

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

После распада СССР Соединенные Штаты пытались «добить» Россию экономически и политически, но президент РФ Владимир Путин не позволил западным политикам привести к власти в Москве олигархов и развалить страну, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Американский военный разведчик в отставке рассказал в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle, что после распада СССР США пытались «добить» новое государство экономически и политически, навязать ему олигархат. Однако, продолжил Риттер, пришел Путин и сказал: «хватит», пообещав поднять Россию на ноги, передает РИА «Новости». Бывший офицер разведки ВС США выразил уверенность, что Путин очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе. Риттер подчеркнул, что Путина запомнят как одного из величайших правителей России. Напомним, в декабре 2021 года Путин рассказал, что в 1990-е годы в Европе были убеждены в распаде России. Он также отметил, что видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств. Путин обещал «навести справочки» о здоровье военкора Влады Луговской Путин в шутку пригрозил кулаком военкору Владе Луговской за побег из госпиталя

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент РФ Владимир Путин шутливо пригрозил награжденной орденом Мужества раненой 16-летней сотруднице херсонской телерадиокомпании (ТРК) «Таврия» Владе Луговской, и обещал «навести справочки» о состоянии ее здоровья. После церемонии вручения государственных наград президент спросил у журналиста при каких обстоятельствах ее ранило. «Я наведу справочки о вашем здоровье», – пообещал Путин, передает ТАСС. Луговская рассказала, что попала под обстрел кассетными снарядами, одна дробь залетела в грудь, пробила ее насквозь и застряла около ребра.Девушка сказала президенту, что не почувствовала сначала боли. «Сейчас нормально себя чувствуете?» – уточнил президент. «Ну, относительно», – призналась девушка и пожала плечами. Она призналась, что сбежала из больницы в Симферополе, где «всех врачей достала», потому что скорее хотела вернуться к работе. «Зачем сбежала из больницы?!» – строго спросил Путин, грозя пальцем, а затем шутливо – кулаком. «Я приехала сюда работать, потом получилось так, что опять попала здесь в больницу, потому что воспаление в ране пошло», – поспешила оправдаться Влада. Влада Луговская учится 11 классе, совмещает учебу и работу, собралась поступать на факультет журналистики. Напомним, на церемонии вручения госнаград в Кремле присутствовали 20 женщин. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы. Путин поздравил россиянок с 8 Марта Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем 8 марта 2023, 05:52 Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность. В видеопоздравлении на фоне статуи Екатерины II в представительском кабинете Сенатского дворца Кремля глава государства отметил, что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для россиян – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в России Международный женский день всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, в этот день по всей стране говорят о любви и восхищении к мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям и подругам. Путин также обратил внимание на то, сколь многое в жизни держится на трудах и душевной щедрости женщин, указал на важность и ценность тех усилий, которые они прилагают для того, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. Российский лидер пожелал всем женщинам в этот день наступившей весны взаимной любви. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин 8 марта наградит выдающихся россиянок. Новости СМИ2 Путин пообещал носить подаренную «толстовскую рубаху» Путин пообещал пользоваться подаренной «толстовской рубахой»

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил президенту России Владимиру Путину такую же рубашку, как носил писатель Лев Толстой. «Рубаху толстовскую мне подарил губернатор, так что буду пользоваться», – рассказал Путин, сообщает ТАСС. В Кремле в Международный женский день Путин вручил государственные награды нескольким россиянкам, с которыми после торжественной церемонии пообщался в неформальной обстановке. Награду также получила научный руководитель Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области Галина Алексеева. Она пригласила Путина в «Ясную поляну» и рассказала, что музей продолжает строить культурные и научные мосты между народами, доносить культурное и литературное наследие до мира. Президент приезжал в «Ясную Поляну» в 2016 году вместе с Дюминым, встречался с представителями общественности региона. Путин удивился, как мать-героиня справляется с 13 детьми

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин, общаясь с женщинами после вручения государственных наград за выдающиеся заслуги, удивился, как одной из награжденных россиянок удается справляться с 13 детьми. «У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю», – сказал он многодетной матери, которая получила звание «Мать-героиня», сообщает РИА «Новости». Путин также поинтересовался, чем занимается отец детей и где живет семья. Кроме того, он заявил, что женщины являются важнейшей частью русского народа. «Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны и есть важнейшая часть русского народа. Вам спасибо большое за вашу работу», – сказал Путин. Напомним, на церемонии вручения госнаград в Кремле присутствовали 20 женщин, среди них министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова. Награду получила главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, спасавшая жизни раненых, в том числе детей. Среди отмеченных и военная медсестра Кристина Ким, которая вынесла на себе 12 раненых десантников. Звания «Мать-героиня» удостоены Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы. Новости СМИ2 Путин наградил выдающихся женщин России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе. «Настоящие герои – женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии... В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе», – цитирует его РИА «Новости». Также он выразил признательность «всем отважным женщинам, избравшим для себя путь военных корреспондентов. Огромная роль принадлежит женщинам, которые трудятся в высокотехнологичных отраслях производства, на сложных производствах, в том числе напрямую связанных с обороноспособностью нашей страны». Путин отметил труд женщин, которые трудятся в системе образования, и тех, кто занимается сбережением культурного наследия. Также он обратил внимание на то, что большая часть российских женщин стремится работать ради конечного результата. «(Особенность российских) женщин – не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали. Вот это подвижничество русской женщины, которая известно и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот это здесь и находится – в этом состоянии души», – сказал Путин. На церемонии вручения госнаград в Кремле присутствуют 20 женщин, среди них министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, которая лично способствовала тому, чтобы учителя вышли в новом регионе в августе 2022 года. Награду получила главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, спасавшая жизни раненых, в том числе детей. Среди отмеченных и военная медсестра Кристина Ким, которая вынесла на себе 12 раненых десантников. Звания «Мать-героиня» удостоены Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы. Медалью Ордена За заслуги перед Отечеством второй степени удостоены Ирина Еремина из «Туламашзавода», полковник полиции Олеся Лоскутова, сотрудница приборостроительного завода Ольга Петрова и другие. Путин поддержал распространение «паспорта мобилизованного» на всю Россию 6 марта 2023, 14:30 Текст: Алексей Дегтярёв

Идею применить практику «паспорта семьи мобилизованного» по всей стране поддержал президент Владимир Путин. Глава государства провел по видеосвязи встречу с главой Курганской области Вадимом Шумковым, губернатор сообщил президенту о реализации этого проекта в регионе, передает ТАСС. «Хочу поблагодарить за инициативы по поддержке спецоперации и прежде всего, конечно, семей военнослужащих. Идея паспорта каждой семьи мобилизованного – очень хорошая, думаю, нужно будет ее тиражировать на всю страну», – сказал Путин. При этом президент попросил Шумкова обратить внимание на уровень безработицы в Курганской области. «На что хотел бы обратить внимание – это на рынок труда, уровень безработицы. Надеюсь, те инвестпроекты, о которых вы сказали, помогут эти проблемы нам и вам в регионе решать эффективнее. А в целом все стабильно и неплохо», – приводит слова Путина РИА «Новости». Кроме того, глава государства поручил уделять особое внимание борьбе с наркоманией. В этом вопросе есть медицинские и правоохранительные аспекты, и одни лишь правоохранительные органы не смогут разрешить проблему, нужно «работать всем вместе», отметил он. «Надеюсь на вашу активную позицию по этому направлению», – сказал Путин Шумкову. Новости СМИ2 Путин в шутку сравнил количество IT-специалистов и финансистов в Сбербанке 7 марта 2023, 14:06 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин в шутку сравнил количество IT-специалистов и финансистов, которые работают в Сбербанке, отметив, что первых больше. Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом поинтересовался численностью количества IT-специалистов и финансистов. «У вас айтишников больше, чем финансовых специалистов уже, наверное», – заметил Путин в шутку, передает ТАСС. По словам Грефа, в банке работает самая большая айтишная структура в России – 38 тыс. инженеров. Он отметил, что благодаря построению полностью своей платформы уход всех вендоров с рынка никак не затронул деятельность банка. Греф добавил, что 80% всех решений основано на разработанных внутри банка IT-продуктах. Также он подчеркнул, что Сбербанк сможет обеспечить беспрерывное обслуживание граждан и компаний в самых сложных ситуациях, банк не переставал работать, несмотря на беспрецедентные атаки, с которыми ранее никогда не сталкивался. Глава Сбербанка заявил, что кредитная организация продолжает работать на приграничных территориях, где сотрудникам приходится трудиться в непростых условиях, и заверил, что весь спектр финансовых услуг в маленьких городках в Белгородской, в Курской, в Воронежской областях будет оказываться несмотря ни на что. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин и Греф находятся в постоянном контакте, так как Сбербанк – системообразующее кредитно-финансовое учреждение. Президент регулярно получает доклады о том, как обстоят у банка дела. Путин: Россияне готовы защищать будущее страны

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности, «но мы видим примеры отваги», подчеркнул он. «Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства – такое будущее, которое нужно именно нам самим», – сказал он на вручении госнаград выдающимся женщинам России по случаю в Международного женского дня, сообщает ТАСС. Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность. Новости СМИ2 Путин поздравил Терешкову с днем рождения Представитель Кремля Песков: Президент Путин поздравил первую женщину-космонавта Терешкову с днем рождения 6 марта 2023, 14:49 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин, по словам Пескова, отправил Терешковой поздравительную телеграмму, передает РИА «Новости». На сайте Кремля отмечается, что Путин отметил профессионализм, силу духа и искреннее стремление служить Отечеству Терешковой, которые позволили ей осуществить мечту и вписать страницу в историю покорения Вселенной. Путин также отметил, что знания, опыт, созидательный потенциал Терешковой востребованы в ответственной общественной, законотворческой работе. Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. 16-19 июня 1963 года Терешкова совершила исторический полет в космос на корабле «Восток-5», который 48 раз облетел вокруг планеты. Песков рассказал о закрытой части совещания Совбеза с Путиным Песков рассказал о закрытой части совещания Совбеза России с Путиным 6 марта 2023, 13:03 Текст: Алексей Дегтярев

В ходе совещания Совета безопасности России с участием президента Владимира Путина обсуждалось обеспечение безопасности стратегических объектов и террористический акт в Брянской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На совещании СБ России обсуждалась безопасность стратегических объектов, находящихся под охраной российских спецслужб, детально упоминалась и обсуждалась ситуация с терактом в Брянской области, сказал Песков, передает РИА «Новости». Совещание проходило в минувшую пятницу в закрытом режиме. МИД сообщал, что напавшие на Брянскую область террористы применяли оружие натовского образца для убийства мирных жителей. ФСБ уточняла, что организатором теракта в регионе был основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин. Новости СМИ2 Путин обсудил с главой Ирана выполнение инфраструктурных проектов 6 марта 2023, 14:45 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси выполнение совместных инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Кремля. Обе стороны дали позитивную оценку уровню и динамике развития российско-иранских отношений, говорится в сообщении на сайте Кремля. Главы государств также обсудили двустороннее взаимодействие в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов. Во время разговора в январе Путин и Раиси обсуждали обстановку в Сирии. Путин назвал нынешние сложности шагом к дальнейшей суверенизации России Путин назвал сложности мощным шагом к дальнейшей суверенизации России 7 марта 2023, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Непростая ситуация на фоне санкций может стать для России мощнейшим шагом к суверенизации, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом. «Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению экономического и финансового суверенитета, это очень важно», – сказал он. Глава государства добавил, что России удалось в целом преодолеть трудности и проблемы, которые стране пытаются извне создавать в разных сферах, в том числе в финансовой, передает ТАСС. Этого удалось достичь благодаря профессиональным действиям банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального Банка. Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень. Новости СМИ2 Песков ответил на вопрос о передаче Путиным послания в Китай через Лукашенко Песков: Путин не передавал посланий в Китай через Лукашенко 6 марта 2023, 13:51 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин ничего не передавал властям Китая через белорусского коллегу Александра Лукашенко, это был исключительно двусторонний визит, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Новых контактов между Путиным и Лукашенко пока не запланировано, сказал представитель Кремля. Однако при необходимости такие контакты быстро происходят, передает ТАСС. Напомним, Лукашенко 28 февраля посетил Китай. Он и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине заявили о необходимости объединить усилия для выхода на переговоры в целях установления мира на Украине. Путин и Мирзиеев обсудили стратегическое партнерство России и Узбекистана Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана 6 марта 2023, 19:28 Текст: Валентина Григоренко

Российский лидер Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество двух стран, сообщила пресс-служба Кремля. В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что лидеры двух стран обсудили «целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере». Ранее Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также важность проведения международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» и узбекско-российского форума регионов. Новости СМИ2 Путин обсудил с главой Запорожской области вопросы развития региона Путин обсудил с главой Запорожской области Балицким вопросы развития региона 7 марта 2023, 20:24 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона и безопасности, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Также, по словам Пескова, затрагивались вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, передает ТАСС. Кроме того, внимание было уделено вопросам безопасности, Балицкий попросил Путина рассмотреть статус добровольческого батальона имени Судоплатова. Балицкий пояснил, что неурегулированный вопрос о статусе добровольческих батальонов осложняет получение ими вооружения, в связи с чем в батальоне оно в основном трофейное. Ранее в Кремле не исключили встречу Путина с Балицким.