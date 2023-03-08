Адвокат экс-мэра Белгорода раскрыла обстоятельства его задержания

Бывшего белгородского мэра Антона Иванова задержали в столичном аэропорту при попытке покинуть страну, сообщил его адвокат Елена Палымова.

Задержание проходило 6 марта, Иванов намеревался отправиться в Узбекистан на два дня с разрешения адвоката, сообщила Полымова ТАСС.

Согласно версии следствия, с августа 2019 по июль 2021 годов Иванов, являясь гендиректором АО «БИК» приказывал исполнительному директору заключать договоры займа с рядом коммерческих организаций. Этим структурам из средств АО давались взаймы деньги под процент.

После этого были заключены другие договоры с выгодными для коммерческих организаций условиями по продлению сроков действия первоначальных договоров, также вырастали суммы займа и оговаривалось неприменение тарифных санкций за просрочку по возврату.

Погашение долгов по договорам на общую сумму более 50 млн рублей не было выполнено, в период получения займов через третью коммерческую организацию в собственность гендиректора АО «БИК» поступил автомобиль ценой более 2,5 млн рублей. Следствие полагает, что он поступил туда за совершение действий в пользу коммерческих организаций, заключивших договоры с АО, и за непринятие мер по возвращению долгов.

Между тем в региональном следственном управлении СК сообщили, что Свердловский райсуд Белгорода заключил экс-мэра под стражу.

Ранее сообщалось, что Иванова задержали по делу о получении взяток.