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WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем из-за сокращения производства вооружений и ракет
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США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что США не производит достаточного количества вооружений для противостояния и сдерживания других мировых держав.
США не могут быстро реагировать в условиях наступления нового этапа борьбы из-за внутренних противоречий, различных оценок угрозы со стороны Китая, отвлечения внимания на текущие проблемы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Газета пишет, что в США сократилось производство подлодок и ракет за годы борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Учения показали, что запас американских ракет большой дальности закончится через неделю в случае конфликта на Тайване.
Кроме того, отмечается отставание США по разработке сверхзвуковых вооружений, а также снижение привлекательности военной службы.
Отмечается, что в случае обострения ситуации США должны будут вести войну против Китая и России, возможно, в Арктике, при том, что у американского флота нет достаточного количества ледоколов.
По данным газеты, перевооружиться и обеспечить технологическое преимущество США смогут только 2030 году. Между тем, по данным американских равзедслужб, конфликт на Тайване может произойти гораздо раньше.
В то же время, пишет издание, военный бюджет США увеличивается с каждым годом, а расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году составят 140 млрд долларов, что является абсолютным рекордом.
Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооруженный конфликт на Тайване.
В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.
Ранее американский ветеран предрек США поражение в войне с Россией из-за БРИКС.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
В США испугались возможностей российского флота
Newsweek: Российские подлодки вызывают опасения Запада из-за их возможности достичь целей в США и Европе
Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе, пишет американский журнал Newsweek.
Издание отмнчает, что последние несколько лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе. Кроме того, российские подлодки могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, что вызывает беспокойство у НАТО, передает Ura.ru.
В статье подчеркивается, что российский флот может быть гораздо опаснее, чем боевые действия на Украине.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
США и Германия договорились вводить неограниченные санкции против России
Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.
При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».
Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».
Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.
Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку России в конфликте на Украине.
США отказали части российской делегации в ООН в визах
Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.
Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.
Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.
Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.
В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.
Американцы захотели увидеть Путина во главе США
American Thinker: Американцы начинают видеть в Путине героя и хотели бы его видеть президентом Соединенных Штатов
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Популярность российского лидера Владимира Путина в Соединенных Штатах растет, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.
По мнению автора статьи, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом Соединенных Штатов. Как считает обозреватель, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась брутальным образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки. Однако затем, отмечает автор публикации, американцы начали замечать лидерские качества Путина, который заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее, чем власти США, передает РИА «Новости».
По мнению Веллингтон, еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие к Байдену и недовольство проводимой им политикой. Автор уверена, что американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны, что служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства. Опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а США движутся в неверном направлении.
Напомним, в феврале американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился со словами президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.
Лукашенко и Си Цзиньпин решили вместе работать над миром на Украине
Посол Белоруссии в КНР: Лукашенко и Си Цзиньпин договорились объединить усилия для выхода на переговоры по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине заявили о необходимости объединить усилия для выхода на переговоры в целях установления мира на Украине, сообщил посол Белоруссии в КНР Юрий Сенько.
Белорусский дипломат заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», что Лукашенко и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира, передает ТАСС.
Сенько напомнил, что глава Белоруссии в недавнем интервью китайским СМИ призвал услышать позицию Пекина по ситуации и урегулированию конфликта на Украине и рекомендовал прислушаться как участникам конфликта, так и всем странам, которые еще не очень осознали степень проблемы и последствий, которые коснутся всего мира.
Напомним, 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном предложил Пекину интенсифицировать отношения с Минском. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях.
Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
В Пентагоне заявили о символическом значении Артемовска
Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое
Город Артемовск (украинское название Бахмут) имеет больше символическое значение, а не стратегическое, считает глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters.
Остин находится в Иордании, где он и заявил о символическом значении Артемовска, сообщает РИА «Новости».
Остин отказался предполагать, перейдет ли город под контроль российских войск. При этом он отметил, что падение Артемовска вовсе не будет свидетельствовать о том, что Россия изменила ход сражения.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
В Китае усмотрели выгоду для Пекина и Москвы в уходе компаний Запада из России
Китайский экономист: Китай и Россия могут извлечь взаимную выгоду из ухода западных компаний с российского рынка
Пекин и Москва могут извлечь взаимную выгоду из ухода западных компаний с российского рынка и на фоне закрытия рынков части стран Запада для российского бизнеса, считает замдиректора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (Ухань) Чжоу Вэйди.
Он отметил, что китайские компании могут продолжать инвестиции в российскую экономику после того, как рынок покинули западные компании и бренды. Эксперт однозначно назвал это для китайских компаний очень хорошим шансом, передает ТАСС.
Чжоу Вэйди пояснил, что процесс заполнения ниш, образованных после ухода ряда компаний, «соответствует целям китайско-российского стратегического сотрудничества».
«Западные двери захлопнулись», считает эксперт, в том числе для энергоносителей из России. По его мнению, России следует увеличить долю рынка, нацеленного на поставки товаров в другие страны.
Экономист также прокомментировал возможность привлечения российского капитала в китайские компании и бренды, в этом вопросе выбор остается за Россией и ее гражданами.
В долгосрочной перспективе он надеется, что будет наблюдаться приток инвестиций в Россию не только из Китая, но и из как можно большего числа других стран, включая западные.
Чжоу Вэйди подчеркну, что качество китайской продукции значительно повысилось, что позволит удовлетворить запросы российского потребителя.
Ранее китаист Алексей Маслов заявил газете ВЗГЛЯД, что у России и Китая огромное поле для дальнейшего сближения по ряду вопросов.
Между тем посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявлял, что Россия и Китай могут досрочно нарастить объемы двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов.
В США рассказали, что вынудит Запад отказаться от Украины
Washington Times: Усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помогать Киеву
Невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.
В статье утверждается, что неспособность администрации Байдена объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает, передает РИА «Новости».
Маккен пишет, что избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а потому в скором времени устанут от отправки десятков миллиардов долларов за границу, Россия же останется непобежденной.
Также отмечается, что мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Все это говорит о том, что для США настало время начать говорить о прекращении конфликта через переговоры.
Ранее сообщалось, что Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине.
Госдеп назвал условие продления ДСНВ после 2026 года
Спикер Госдепа Прайс: России и США пока рано работать над соглашением на смену ДСНВ
России и США преждевременно готовить соглашение смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс считает, что думать о подготовке нового соглашения, значит, «забегать далеко вперед». По его словам, прежде чем начать обсуждать продление нового ДСНВ в 2026 году, США хотят сконцентрироваться на том, чтобы «вернуть Москву к соблюдению» положений договора, передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что ответственное поведение двух стран, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, «отвечает интересам американского народа, отвечает интересам народа России, отвечает интересам людей во всем мире». Он добавил, что быть ответственной ядерной державой, значит, заниматься контролем над вооружениями и вести переговоры об обеспечении стабильности, как в годы холодной войны это делали Советский Союз и США.
Отметим, что российско-американские диалоги по стратегической стабильности и контролю над вооружениями свернуты по инициативе Вашингтона, а не Москвы.
Прайс добавил, что обмена ядерными ударами в годы холодной войны не было, а это означает, что созданные в те времена механизмы, позволявшие сокращать угрозу ядерной войны, оказались успешными. Теперь такая ответственность лежит на России и США, отметил он.
У России, по его словам, есть «очень несложный» способ вернуться к соблюдению ДСНВ – принять участие в инспекциях.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенный между Россией и США в 2010 году. Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона.
Пекин указал на серьезный просчет в стратегии США в Азии
Global Times: Штаты говорят о лидерстве в Азии, игнорируя мнение других стран региона
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Заявление Соединенных Штатов о лидерстве в Азиатском регионе, как минимум, необоснованно, так как они не опираются на мнения других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Global Times.
Авторы статьи призывают Вашингтон принять тот факт, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не хотят противостояния, такого, как холодная война, и не стремятся участвовать в конфликтах между крупными державами. Более того, желание США стать региональным лидером является выдачей желаемого за действительное, передает РИА «Новости» посыл статьи.
При этом издание напомнило о том, как посол США в Китае Николас Бернс указывал Пекину на необходимость признания лидерства Вашингтона в Азии, назвав такую позицию «крайне американоцентричной», так как Вашингтон учитывает только точку зрения Белого дома и полностью игнорирует мнение других стран АТР.
При этом авторы статьи уверяют, что Штаты ошибаются в своей стратегии, поскольку Китай не только признает американское присутствие, но и стремится «к мирному сосуществованию на основе взаимного уважения». Однако издание подчеркивает, что Пекин при этом «никогда не будет подчиняться чужим указаниям».
Как заверил замдиректора департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь, современные США потеряли способность «уверенно вмешиваться в дела любого региона и использовать силу для сохранения мирового лидерства».
Ранее спикер МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтон раскручивает теорию о «ядерной угрозе» со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала, хотя на самом деле главным источником «ядерной угрозы» в мире являются США.
Американский экономист раскритиковал прогнозы Запада по Украине и России
Экономист из США МакМейкен заявил, что все прогнозы Запада по Украине не сбылись
Ни один из прогнозов США по поводу конфликта на Украине так и не стал реальностью, все усилия превратить его в мировую войну обернулись неудачей, заявил экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса»
МакМейкен пишет, что предсказания США и СМИ о захвате Россией половины Европы не сбылись, а санкции не привели к краху российской экономики. Он указывает, что большая часть стран неоднозначно относится к конфликту. При этом американский экономист считает, что он закончится перемирием или переговорами, передает РИА «Новости».
В материале МакМейкен пишет, что США и НАТО не удалось превратить украинский конфликт в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер.
Эксперт подчеркивает, что большая часть планеты не готова идти на жертвы ради интересов США на Украине, и видят лицемерие, за разговорами западных политиков и необходимости уважать национальный суверенитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине.