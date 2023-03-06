В Германии признали негативные последствия отказа от российского газа

Немецкий министр Хабек указал на последствия отказа от газа из России

Отказ от российских энергоносителей не обошелся без последствий, заявил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

В 2022 году поставки российского газа составляли 55% снабжения страны, заявил Хабек, передает ТАСС.

Он добавил, что отказ на этом фоне от газа из России стал «гигантским достижением», но люди за него «заплатили большую цену», и указал на высокие темпы инфляции.

Сейчас ФРГ не зависит от российских поставок газа, но может произойти такое, что через терминалы СПГ соседних стран в Германию может поступить голубое топливо, содержащее «молекулы российского газа», и это невозможно проконтролировать.

Хабек добавил, что немецкие компании не закупают СПГ у российских фирм или в России. В следующую зиму ситуация будет иной, поскольку заполненность хранилищ гораздо выше, чем в предыдущем году. Сейчас она составляет 70%, тогда как годом ранее – 20%.

Ранее СМИ сообщали, что немецкие власти хотят использовать трубы «Северного потока – 2» для строительства трубопровода по транспортировке СПГ.