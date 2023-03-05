YouTube заблокировал каналы пранкеров Вована и Лексуса

Пранкер Вован сообщил о блокировке каналов на YouTube после беседы с Хейгом

Несколько каналов на YouTube, которые вели блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), были удалены видеохостингом после пранка с экс-главой МИД Британии Уильямом Хейгом, сообщил Владимир Кузнецов.

«Где-то с лета работал канал, где мы пранки для зарубежной аудитории выкладывали, неофициально можно сказать. Его заблокировали и заблокировали наш канал «Шоу ВиЛ». Шоу Вована и Лексуса, которое мы делаем на RuTube, и на YouTube выкладываем для удобства зрителей. И заодно удалили новостной канал «Телега онлайн» наших коллег, там мы выходили спикерами. Вот такая свобода слова», – рассказал он, передает ТАСС.

Кузнецов считает, что причиной блокировки мог стать опубликованный 1 марта пранк, участником которой стал экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг. В разговоре с пранкерами, которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, он сообщил, что и сейчас регулярно общается с премьер-министром Риши Сунаком, указывает ему на необходимость увеличения поставок вооружений на Украину и был «кем-то вроде наставника» для главы кабмина Великобритании.

«Это сделано для того, чтобы не дать зарубежной аудитории услышать своих же политиков – вот главная причина. Конечно, когда зарубежные СМИ берут, транслируют, они это делают с YouTube. <…> Наши зрители из Прибалтики жалуются, что у них RuTube заблокирован, например», – добавил он.

В пятницу Вован и Лексус заявили об очередной блокировке их запасного канала на YouTube.

Напомним, что российские пранкеры Вован и Лексус позвонили бывшему министру иностранных дел Уильяму Хейгу, которого считают «серым кардиналом» Британии, от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.