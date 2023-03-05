В Турции обрушился семиэтажный дом

WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики

Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.

The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.

Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.

Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.

Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.

В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.

Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.

Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.

О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.