В Турции произошло новое землетрясение

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4 марта, суббота  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

В Германии представили план «феминистской» внешней политики Wolfgang Kumm/DPA/Picture alliance/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала старт «феминистской» внешней политики. Изменения направлены на то, чтобы министерство иностранных дел Германии приобрело «более женское лицо». Как подобная инициатива отразится на внешнеполитическом курсе Берлина и к каким результатам она может привести Германию?  Подробности...
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Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
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Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 7 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
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    Главная тема


    Ветераны правоохранительных органов дали рекомендации по охране границы с Украиной

    последствия диверсии


    СМИ рассказали о планах по консервации «Северных потоков»

    Ованнес Айвазян


    Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем

    народная артистка СССР


    Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО

    Видео

    новая ракета


    «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

    новая архитектура мира


    Россия и США договорились о строительстве замены ООН

    «феминистская» политика


    Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

    русофобский спектакль


    Российский танк снова взял Берлин и Прибалтику

    полеты над Россией


    Наглость европейцев будет наказана вторично

    хватит оправдываться


    Евдокия Шереметьева: Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

    поздний реванш


    Тимур Шерзад: Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    правда и ложь


    Андрей Полонский: Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    В Турции произошло новое землетрясение

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Турции землетрясение магнитудой 4,1

    4 марта 2023, 07:22

    Текст: Антон Никитин

    Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Турции недалеко от границы с Сирией, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр подземных толчков располагался в Турции, в 14 км к северо-востоку от города Антакья с населением около 210 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник землетрясение произошло в центральной Турции. Днем ранее подземные толчки были зафиксированы в турецкой провинции Измир.

    Одного из создателей «Спутника V» убили в Москве
    Одного из создателей вакцины «Спутник V» Ботикова задушили в Москве
    		   
    3 марта 2023, 18:21
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Участвовавшего в разработке вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова убили во время ссоры в собственной квартире в Москве, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что убит один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что ученого задушил ремнем в его квартире молодой человек, который был в гостях у Ботикова. Он признал вину в убийстве, ранее привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье. Решается вопрос о его аресте.

    Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, он являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V» и был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. Ботикову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Коментарии (11)
    Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
    Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
    		   
    3 марта 2023, 19:18
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.

    По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».

    Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.

    Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.

    «Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.

    Коментарии (11)
    СМИ рассказали о планах по консервации «Северных потоков»
    Reuters: Нитки «Северных потоков» законсервируют из-за отсутствия планов по их ремонту
    		   
    3 марта 2023, 18:04
    Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку в ближайшее время отсутствует план по их ремонту, сообщили СМИ.

    Два источника Reuters заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. Еще один источник также подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации, передает РИА «Новости».

    Агентство указало, что, скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.

    По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было.

    В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.

    Коментарии (10)
    Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем
    Метрополитен-музей признал Айвазовского армянином, а не украинцем
    		   
    3 марта 2023, 19:52
    Фото: Репродукция ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Художник Иван Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) теперь указан в Метрополитен-музее в Нью-Йорке как живописец армянского происхождения, ранее в музее его считали украинским художником.

    Армянское происхождение Айвазовского указано на подписи к картине «Корабль в лунном свете», находящейся в собрании нью-йоркского музея, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

    При этом в описании картины все еще говорится, что родиной Айвазовского является Феодосия в Крыму, «тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину». Художника называют членом давней армянской общины города.

    Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, который родился во времена Российской империи в Мариуполе.

    Коментарии (24)
    Япония решила возобновить закупки нефти в России
    Platts: Япония возобновила закупку российской нефти впервые за восемь месяцев
    		   
    3 марта 2023, 19:44
    Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Япония решила вернуться к закупке российской нефти впервые за восемь месяцев с месторождения «Сахалин-2», следует из данных Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

    Platts со ссылкой на ведомство пишет, что Япония импортировала 747,706 баррелей российской нефти «Сахалинской смеси» в январе, что стало первым импортом сырой нефти из РФ за восемь месяцев.

    Согласно данным METI*, январский импорт Sakhalin Blend стал первым с тех пор, как Япония закупила 650 793 барреля российской нефти в мае. Япония не импортировала российскую нефть в течение семи месяцев подряд, так как крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны ENEOS и Idemitsu Kosan не заключили новых контрактов.

    Этот шаг японских нефтепереработчиков последовал за комментариями премьер-министра Фумио Кисиды от 9 мая 2022 года о том, что Япония введет «принципиальный» запрет на импорт российской нефти после последнего обязательства лидеров G7.

    Приостановленный приток сырой нефти привел к сокращению импорта российской нефти в Японию на 60,2% до всего 35 548 баррелей в сутки в 2022 году. В то же время Япония увеличила свою долю в импорте сырой нефти с Ближнего Востока в 2022 году до 94,1% с 92,7% год назад, показали данные METI.

    Ранее сообщалось, что Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (23)
    Лавров: Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы
    		   
    3 марта 2023, 12:13
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен. Он отметил, что американцы назвали это «нонсенсом». Глава МИД также обратил внимание на реакцию европейцев и американцев на расследование, опубликованное журналистом Сеймуром Хершем, передает ТАСС.

    Глава МИД также заявил, что Россия в своей энергетической политике больше не будет полагаться на каких-либо партнеров с Запада. По его словам, война, которую против России развязали западные страны и в которой используются украинцы, повлияла на политику России, включая энергетическую политику.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках».

    Коментарии (53)
    Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами
    		   
    3 марта 2023, 11:12
    Фото: t.me/concordgroup_official
    Текст: Антон Никитин

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.

    На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, основатель ЧВК заявил, что из Артемовска осталась только одна дорога. «Клещи сжимаются», – заявил он.

    Пригожин добавил, что если раньше в боевых действиях принимала участие профессиональная украинская армия, то «сегодня мы видим все больше стариков и детей». Он отметил, что они «бьются, но жизнь под Бахмутом коротка – день-два».

    Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинским военным покинуть город, который фактически окружен.

    На видео также показали троих пленных – это пожилой мужчина и двое молодых людей. Они попросили Зеленского позволить военным покинуть Артемовск.

    Ранее в пятницу украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск.

    Коментарии (35)
    В США рассказали, что Байден теряет способность говорить
    Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить
    		   
    3 марта 2023, 08:58
    Фото: Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден постепенно теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

    Телеведущий утверждает, что видел «миллион подобных отрывков за последние годы», передает РИА «Новости».

    «Сейчас он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить», – пояснил он.

    Карлсон также отметил, что по его собственному наблюдению, у президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.

    «Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это», – добавил ведущий.

    Ранее большая часть граждан США одобрила идею проведения тестов на когнитивную пригодность вне зависимости от возраста всех претендующих на пост президента. Почти половина респондентов (49%) заявили о сомнении по поводу того, что Байден пройдет этот тест.

    Коментарии (39)
    Посол России в США: Поставляемое Украине оружие будет уничтожено
    Посол России в США Антонов прокомментировал новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву
    		   
    3 марта 2023, 21:25
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Поставляемое Украине оружие будет уничтожено, усилия по нанесению России стратегического поражения обречены на провал, заявил посол в США Анатолий Антонов в связи с выделением Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву.

    По его словам, Россия уверенно движется к выполнению поставленных целей. «Наши войска защищают Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил на Украине коллективный Запад во главе с США», – добавил он, передает ТАСС.

    «Американское содействие продлит агонию киевского режима, – продолжил Антонов. – Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.

    Коментарии (44)
    Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска
    Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе к его подразделению покинуть Артемовск

    3 марта 2023, 09:45

    Текст: Антон Никитин

    Украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск (украинское название – Бахмут).

    Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».

    В видеообращении Мадьяр задался вопросом о причинах перевода подразделения «в критический момент для Бахмута», однако отвечать на него не стал, поскольку считает себя «в первую очередь военным», а потому не может комментировать приказы командования. «Выполняем приказ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».

    Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.

    Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.

    Коментарии (20)
    Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер во время брифинга упомянула несуществующую страну – Российскую Народную Республику
    		   
    3 марта 2023, 22:41
    Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – Российскую Народную Республику.

    На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT.

    Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.

    Коментарии (22)
    Переговоры по «зерновой сделке» зашли в тупик
    Источник: Переговоры по продлению «зерновой сделки» зашли в тупик
    		   
    3 марта 2023, 10:27
    Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Переговоры по продлению «зерновой сделки», срок действия которой истекает 18 марта, зашли в тупик, сообщил знакомый с ходом обсуждения источник.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что Турция и ООН не останавливали переговоры, обсуждаются различные варианты и инициативы, однако «создалась тупиковая ситуация». По его словам, в настоящее время неясно, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Эти моменты, отметил источник, должны быть урегулированы в сжатые сроки.

    При этом источник не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.

    Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.

    Коментарии (39)
    ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
    		   
    3 марта 2023, 11:39
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей в Брянской области.

    Также на кадрах показаны заложенные мины, передает РИА «Новости».

    На видео показали два расстрелянных автомобиля – легковушку ВАЗ и «Шевроле-Ниву». На водительском кресле в этих машинах находятся трупы.

    Напомним, в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.

    Коментарии (47)
    Запорожскую область разделили на 16 районов со столицей в Мелитополе
    Власти разделили Запорожскую область на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе
    		   
    3 марта 2023, 20:45
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, границы всех районов и городов области определены границами административного районирования Украинской ССР.

    Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар, которые получили статус городских округов. Кроме того, образованы 13 районов, которые наделены статусом муниципальных округов, передает ТАСС.

    Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.

    Также определены новые границы Мелитополя, он расширился до побережья Азовского моря и включил в себя в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка.

    Ранее Балицкий заявил, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Сам город Запорожье находится под контролем Украины.

    Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

    Коментарии (24)
    Путин расширил перечень обязанностей военкоматов
    Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий

    3 марта 2023, 18:29

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Теперь военкоматы будут принимать заявки о выдаче удостоверений ветерана боевых действий.

    Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, положение о военных комиссариатах дополняется подпунктом «рассмотрение обращений на выдачу удостоверения ветерана боевых действий и организация выдача таких удостоверений в установленном порядке».

    Кроме того, в пункт, определяющий круг задач военкоматов, внесено указание, делающее перечень задач учреждений открытым. То есть указывается, что они могут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны», пишет «Московский комсомолец».

    Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО.

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