В России создали беспилотник с «ночным зрением» для мониторинга нефтегазопроводов

Российские инженеры разработали беспилотник с камерой ночного видения для мониторинга нефтегазопроводов

Беспилотник «Аэромедик мини» с камерой ночного видения для мониторинга трубопроводов и нефтегазопроводов создали российские инженеры, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.

В сообщении говорится, что российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат типа «конвертоплан» с камерой ночного видения с 30-кратным зумом, который сможет проводить мониторинг трубопроводов и нефтегазопроводов в любое время суток, передает РИА «Новости».

Отмечается, что беспилотник разработан нижегородской компанией «Клеверкоптер».

Как уточняется, аппарат со взлетным весом до 30 килограммов способен преодолевать до 200 километров со скоростью до 100 километров в час. На беспилотник может быть установлена трехосевая гиростабилизированная камера ночного видения с 30-кратным зумом.

Гендиректор компании «Клеверкоптер» Сергей Гусев рассказал, что в настоящее время заканчивается сборка аппарата «Аэромедик мини» и он готовится к испытаниям, которые начнутся в ближайшие месяцы.

По его словам, оснащенный автопилотом и камерой ночного видения конвертоплан будет использоваться для решения мониторинговых задач: он сможет обследовать нефте- и газопроводы и другую подобную инфраструктуру. Одна из ключевых особенностей аппарата – гибридная силовая установка (1 бензиновый и 8 электрических двигателей), что позволяет ему летать на расстояния до 200 километров.

Также он добавил, что аппарат может применяться и для доставки небольших грузов весом до 5 килограммов.

В феврале в России начались стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана для перевозки грузов с «умным» крылом.